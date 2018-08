4 tipy ako prestať plytvať jedlom Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Vyhadzovanie jedla sa stalo módou. Najčastejším dôvodom vyhadzovania je expirácia dátumu spotreby a pokazenie potravín, alebo uvarené jedlo jednoducho nemá kto zjesť. A pri tom stačí tak málo…

Kupujte len to čo potrebujete

Kedykoľvek je to možné, kúpte len presné množstvo surovín, ktoré potrebujete na recept. Pokúste sa nájsť obchody, kde si môžete kúpiť samostatnú mrkvu, zemiaky, cibuľu a iné čerstvé produkty namiesto veľkých balení. Budete prekvapení, ako tento krok sám osebe zníži množstvo vyhodeného jedla.

Zamrazujte

Niekedy kupovanie veľkého množstva potravín nemá z hľadiska nákladov zmysel, vždy existuje riziko, že nespotrebujete všetko pred dobou expirácie. Ak kupujete balenia surovín (ako mäso) a nespotrebujete ich, dajte ich do sáčkov, označte dátumom spotreby a zamrazte ich, kým ich nespotrebujete.

Neskladujte potraviny po dátume spotreby

Už sa vám stalo, že ste si vybrali z chladničky niečo, o čom ste si neboli istí, či už nie je po dátume spotreby a tak ste to vrátili naspäť? Nebojte sa, nie ste jediný! Najlepším spôsobom, ako usporiadať chladničku je umiestniť práve potraviny, ktoré treba zjesť najskôr, do prednej časti a tie ostatné do zadnej. Tak uvidíte čo treba spotrebovať ako prvé.

Primerané porcie

Len preto, že balenie ryže alebo cestovín má určité rozmery, neznamená, že je to primeraná porcia na jedno jedlo. Dávajte si pozor, koľko jedla zjete a čoskoro zistíte, koľko ho treba naozaj uvariť.

Alebo nezjedené jedlo rozneste po susedoch 🙂