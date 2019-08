Slováci pri kúpe vozidla čoraz častejšie využívajú služby autoporadcu. Dajte si pozor na tieto veci

Nájdenie vhodného automobilu môže byť jednou z najťažších veci, najmä ak ste zavalení prácou či inými povinnosťami. Z tohto dôvodu ľudia čoraz častejšie hľadajú alternatívne spôsoby nákupu vozidiel, ktoré sú časovo menej náročné a pomôžu sa im správne rozhodnúť. Aj preto sa služby autoporadcu stávajú čoraz obľúbenejšími.

My sme sa s takýmto poradcom stretli osobne a pripravili sme niekoľko tipov, ktoré vám tento proces uľahčia.

Rozhodnite sa aké auto chcete

Spravte si zoznam parametrov, ktoré vás zaujímajú. Určite si, čo je pre vás dôležité, od hospodárnosti, bezpečnostných prvkov, výbavy, pokojne po najmenšie detaily akou je farba interiéru. Inšpirujte sa na internete a nájdite si 2-3 rôzne autá, aby ste si rozšírili možnosti.

,,Každému sa snažíme vysvetliť čo je pre jeho účely a vzhľadom na rozpočet najideálnejšia voľba. Požiadavky musia byť nastavené reálne tak, aby sa dalo dobré auto naozaj zakúpiť. Snažíme sa ho vyberať tak ako by sme si kupovali auto pre seba,“ hovorí Boris Veterník, odborný poradca pre AUTO – MAKLER SK.

Nájdite si vhodného autoporadcu

Akonáhle máte predstavu o tom aké auto hľadáte, nájdite si tu správnu firmu, ktorá vám s tým pomôže. Môže vám to ušetriť čas a peniaze.

Nezabudnite si o danej firme spraviť prieskum. Prečítajte si referncie iných zákazníkov, naštudujte si postup spoločnosti aby ste sa uistili či vám plne vyhovuje.

,,Vozidlá preverujeme v niekoľkých krokoch (samozrejme od toho čo si daný klient zvolí) a celkový postup je asi takýto:

S klientom si prejdeme na aké účely bude vozidlo využívať a poradíme mu to najlepšie čo daný trh ponúka. Pokiaľ má vybraté vozidlo tak mu ho buď odobríme alebo mu poradíme akým smerom sa vybrať.

Následne vozidlá hľadáme my alebo sa rovno púšťame do preverenia klientom vybratého kúsku.

Najprv preverujeme právnu stránku to je exekúcie, či vozidlo nie je kradnuté, či naň nie je záložné právo alebo financované prostredníctvom leasingu.

to je exekúcie, či vozidlo nie je kradnuté, či naň nie je záložné právo alebo financované prostredníctvom leasingu. Preverujeme servisnú históriu priamo cez import danej značky teda nie cez rôzne pochybné zdroje kde ani neviete odkiaľ údaje pochádzajú, tu sa preverí ako pravidelne bolo vozidlo servisované, aké poruchy ho sprevádzali, ale samozrejme aj najčastejšie riešené najazdené kilometre.

Prevereujeme poistné udalosti zo všetkých poisťovní z viac ako 17 krajín spomedzi 160 mil. záznamov kde už vopred vidíme aké PU malo dané vozidlo, vidíme detailný rozpis poškodenia, dátum nehody a v mnohých prípadoch aj najazdené kilometre pri PU. Pokiaľ sa jedná o totálku, tak vidíme aj dražbu a fotodokumentáciu z dražby kde sa vrak dražil. Rozhodne ide o jeden z najdôležitejších bodov. Overenie podľa VIN čísla nájdete aj na našej stránke.

kde už vopred vidíme aké PU malo dané vozidlo, vidíme detailný rozpis poškodenia, dátum nehody a v mnohých prípadoch aj najazdené kilometre pri PU. Pokiaľ sa jedná o totálku, tak vidíme aj dražbu a fotodokumentáciu z dražby kde sa vrak dražil. Rozhodne ide o jeden z najdôležitejších bodov. Overenie podľa VIN čísla nájdete aj na našej stránke. Protokol vyzerá takto.

Keď po tomto postupe stále pretrváva náš záujem o vozidlo dohadujeme obhliadku pri ktorej je prítomný aj náš klient .

. Na mieste sa kontroluje stav karosérie, či neprešla opravou po nehode, kontroluje sa či vozidlo nebolo postihnuté živelnou pohromou, prebieha kontrola v servise, robí sa autodiagnostika, skúšobná jazda a kompletná kontrola technického stavu.

Všetko sa zaznamenáva do protokolu, ktorý dostane klient po kúpe vozidla ako výslednú správu o stave. Ten je k nahliadnutiu tu.

vozidla ako výslednú správu o stave. Ten je k nahliadnutiu tu. Samozrejme pri zakúpení pomáhame aj s vybavením financovania či s poistením vozidla a snažíme sa pre klienta vyjednať čo najlepšiu cenu.

Počas celého procesu sa postaráme o všetko tak aby kupujúci nemal žiadne starosti a stres, uvádza Boris Veterník, odborného poradca pre AUTO – MAKLER SK.

Majte jasno v tom čo hľadáte

Akonáhle ste sa rozhodli pre auto a firmu, ktorá vám s hľadaním pomôže, komunikujte svoje predstavy jasne, najmä ak ste vyberaví. Nedostatočná komunikácia môže viesť k strate času a peňazí.

Dávajte pozor, aby ste nezmenili názor na to čo chcete od spoločnosti, ktorá sa vám snaží predať niečo pre svoj prospech a nie pre vás, vypočujte si návrhy, ale ak to pre vás nie je to pravé, odmietnite, vy ste ten, ktorý auto bude šoférovať a platiť.

Vozidlo si skontrolujte

Neznepokojujte sa, ak ste po identifikácii vozidla a pred zakúpením automobilu boli požiadaní o depozit, ale po doručení vozidla by ste mali mať právo skontrolovať ho a ak nespĺňa to čo vám bolo povedané mali by ste byť oprávnení ho odmietnuť či vybrať si náhradné vozidlo.

A hlavne, majte z nového auta radosť 🙂

