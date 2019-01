Kedy by ste mali vyhodiť zvyšky jedla? Držte sa týchto pravidiel Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Zabudli ste na zvyšky jedla, ktoré ste si priniesli z reštaurácie? Ak je to len hodinu či dve, je to v poriadku. Neskôr riskujete rozmnoženie baktérií a otravu jedlom.

Teplota je dôležitá pre kontrolu mikrobiálneho rastu. Rovnaký prínos aký majú potraviny pre človeka, má aj pre baktérie a huby, ktoré potraviny konzumujú a rozmnožujú sa, čím jedlo „pokazia“ (plesnivý chlieb).

Väčšina mikroorganizmov spôsobujúcich chorobu môže rásť až na nebezpečnú úroveň ešte predtým, než sa jedlo zjavne poškodí bez toho, aby sa zmenila vôňa, chuť alebo vzhľad jedla.

Ako ochrániť jedlo pred rozmnožovaním sa baktérií

Všetky formy života vyžadujú niekoľko základných vecí : zdroj energie (cukor, slnečné svetlo pre rastliny), kyslík (pre vyššie formy života), vodu a jednoduché stavebné bloky, ktoré poskytujú dusík, fosfor a síru – a správnu teplotu. Kľúčová je voda.

To je dôvod, prečo sa soľ už dlho používa ako konzervačné činidlo pre potraviny podliehajúce skaze ako mäso; soľ viaže vodu a robí ju nedostupnou pre mikróby. Môže byť použitá aj kyselina (fermentácia), pretože väčšina mikróbov nemá rado kyslé podmienky.

Samozrejme, varením sa obávané mikróby ničia, ale následne môžu potraviny kontaminovať a rozmnožovať sa .

Ak nejde o potraviny, ktoré sa následne môžu naložiť, alebo máte zvyšky vareného jedla, je potrebné potraviny skladovať pri teplotách, ktoré mikróby ničia. Chladenie je najefektívnejšou a najhospodárnejšou možnosťou.

Typicky platí, že čím je úroveň vlhkosti vyššia, tým viac potravín podlieha skaze. Preto môžeme v skrini ukladať suché potraviny (ako orechy), ale potraviny s vysokou vlhkosťou (ako čerstvé mäso a zelenina) sa rýchlo skazia, ak nie sú v chlade.

Ako bezpečne uskladňovať potraviny

„Nebezpečná zóna“ je teplotný rozsah medzi 5 ° C a 60 ° C, kedy sa rozmnožujú najbežnejšie baktérie spôsobujúce otravu jedlom. Aby ste predišli nebezpečenstvu, skladujte teplé potraviny nad 60 ° C a po vychladnutí pod 5 ° C.

Pravidlo dvoch/štyroch hodín môže taktiež pomôcť:

– menej ako dve hodiny, jedlo okamžite skonzumujte alebo ho okamžite správne uskladnite

– dve až styri hodiny, okamžitá konzumácia

– dlhšie ako štyri hodiny, vyhoďte ho

Takže ak vám obed počas teplého dňa ostane stáť dlho na stole je pravdepodobne najlepšie ho zlikvidovať, alebo konzumovať skoro po obede.

Ak je jedlo v poriadku, skladujte ho v malých porciách, pretože pred zachladením alebo zmrazením dosiahne správnu teplotu skôr ako pri väčších objemoch.

Všetky obchody a reštaurácie musia dodržiavať normy bezpečnosti potravín, čo sa týka prípravy a skladovania no dodržiavanie pravidiel je z hľadiska prevencie rovnako dôležité aj v našich domácnostiach.

