Čo tvorí základ outdoorovej výbavy

Pod slovom outdoor si každý z nás predstaví niečo iné. Niekomu by možno napadla turistika, inému horolezectvo a niekomu skrátka pobyt v prírode. Všetky tri vysvetlenia sú svojim spôsobom správne. Outdoor je v podstate všetko, čo sa odohráva vonku. Aká je potom outdoorová výbava? Je to taká, ktorá vám pomôže cítiť sa pohodlne počas nejakej aktivity a ktorá vás tiež pripraví na rôzne podmienky. Aké? To sa dozviete v dnešnom článku.

V dnešnom článku sa zameriame na pánov a ich outdoorovú výbavu. Čo by mala obsahovať?

OBLEČENIE

Pánske outdoorové oblečenie je základom. Nech už sa chystáte kamkoľvek, byť správne oblečený je to najdôležitejšie, pretože neviete, čo sa vás po ceste stretne, a či sa nezmení počasie.

1.Spodná vrstva

Ak nás čaká dlhšia turistika, nebude na škodu mať kvalitnú funkčnú bielizeň, resp. termoprádlo. Jej hlavnou funkciou je odvádzať pot a vlhkosť preč od tela. Termoprádlo by malo byť pružné a elastické, aby sa nám dobre hýbalo a aby nás nič nepichalo. Dôležité sú aj ponožky, spodné nohavice a tričko/tielko. Nemali by sme zabudnúť na to, že na horách sa počasie rýchlo mení, a preto je dobré mať pri sebe náhradné kusy oblečenia v prípade, že by sme čelili daždivému počasiu.

2.Vrchná vrstva

Vonkajšia vrstva nás chráni práve pred počasím, resp. pred vetrom alebo dažďom. Pánske funkčné bundy sú skvelou alternatívou pre každého. Nielen, že sú nepremokavé, ale rovnako sú aj priedušné, vďaka čomu dobre odvádzajú pot a udržiavajú pocit tepla. Tiež si musíme uvedomiť, do akých klimatických podmienok ideme a na základe toho sa rozhodnúť, či potrebujeme hrubšiu zateplenú bundu, alebo tenšiu. Je dobré ju mať vždy aspoň v ruksaku. Kvalitné nohavice sú tiež samozrejmosťou. Nemali by nás nikde tlačiť a obmedzovať v pohybe.

Turistické topánky sú samostatnou kategóriou. O topánkach sa hovorí, že sú predpokladom dobrej túry. Ak máte nové topánky, nezabudnite ich rozchodiť, aby sa vám neurobili otlaky.

Nezabudnime, že hlavnou úlohou outdoorového oblečenia má byť pohodlie a funkčnosť. To, ako vyzerajú, nie je najdôležitejšie.

DOPLNKY

Čiapka/kukla

Čiapka by mala zakrývať uši, to je jej hlavná úloha. Výber čiapky záleží na mieste, kam sa chystáme. Následne budeme vedieť posúdiť, akú hrubú čiapku potrebujeme. Možnou alternatívou je aj tzv. kukla, ktorú môžeme použiť ako šál, čiapku ale aj ako ochranu pred vetrom. Ak máte dlhšie vlasy, ktoré vám padajú do tváre, nezabudnite na gumičku.

Rukavice

Rukavice je dobré mať pripravené najmä, ak sa chystáte niekam, kde viete, že budú rebríky a rôzne prekážky, pri ktorých bude potrebné držať sa reťazí. Okrem toho, že chránia naše ruky pred poranením, nám tiež poskytujú teplo.

Návleky

Ak ideme do mrazivejšieho prostredia, návleky by sa nám mohli hodiť. Mali by obopínať lýtko, a tak prispievať k udržiavaniu tepla. Tiež pomáhajú chrániť samotné nohavice.

V dnešnej dobe je výhodou, že väčšinu športového outdoorového oblečenia môžeme kúpiť online z pohodlia domova. Rovnako môžeme využiť zľavové kódy, vďaka ktorým môžeme ušetriť nemalé peniaze. Náš nákup sa tak stane oveľa výhodnejším.

MALÉ ( ALE POTREBNÉ) VECI

Skontrolujte si, aké bude počasie Majte pri sebe vodu, resp. skontrolujte, či sa po vašej trase budú vyskytovať aj pitné pramene Slnečné okuliare Vrecko na odpadky Malá lekárnička + vreckovky

Každý pobyt v prírode je pre naše telo prospešný. Najmä v zimných mesiacoch by sme si ale mali dávať pozor na to, aby sme zbytočne neochoreli len pre to, že sme boli zle oblečení. Mať kvalitnú hrejivú bundu, či topánky nám s tým môže pomôcť. Neváhajme preto zainvestovať do niečoho, čo potrebujeme a dlho nám vydrží!

Čítajte tiež: