Prichádza do kín: RODIČIA POD PAROU

USA – 2019;

Dĺžka: 97 min.

97 min. Žáner: komédia

komédia Premiéra: 13. júna 2019

13. júna 2019 Réžia: Fred Wolf

Fred Wolf Hrajú: Salma Hayek, Alec Baldwin, Jim Gaffigan, Joe Manganiello, Treat Williams a i.

Triezvych nás nedostanú!

Salma Hayek a Alec Baldwin sú rodičia pod parou v bláznivej a nekorektnej komédii o manželoch a rodičoch, ktorí sa z času na času ocitnú pod obraz boží. Navyše zistia, že sú úplne bez peňazí. Zachovávajú si však noblesu aj súdržnosť a vymýšľajú, ako sa z problémov dostať. Bohužiaľ si k tomu dajú pohárik, rozhodnú sa potajomky prenajať susedov dom a potom už nestíhajú počítať katastrofy, ktoré tým spustia.

Frank a Nancy v podaní dôstojného Aleca Baldwina a zvodnej Salmy Hayek sú manželský pár príjemnej strednej triedy, s domom, priestranným nalešteným autom a s dcérou, ktorú práve odprevadili do prvého ročníka a na vysokoškolský internát. Do ich výbavy spokojného života patrí aj to, že si občas uhnú, ale ruku na srdce – kto nie. Potom sa však nečakane a zo dňa na deň ocitnú úplne na mizine. Jednoznačne sa zhodnú na dvoch veciach: milovanú dcéru musia na drahej škole udržať stoj čo stoj a nikto sa nič nesmie dozvedieť. Len je potrebné vymyslieť, ako na to. Otvoria si teda fľašu a noc strávená s nápojmi im prinesie do života veľa otrasných nápadov. Napríklad, plán ako tajne prenajať susedov prázdny dom, na ktorý majú dohliadať. Plán rýchlo prinesie slušnú hotovosť, ale inak je samozrejme úplne šialený a nemôže dobre dopadnúť. Obzvlášť, ak dom prenajmete oficiálne registrovanému sexuálnemu predátorovi pod dozorom. Rodičia pod parou potom začnú rozbíjať klin klinom, vŕšiť jeden zlý nápad za druhým, až sa im všetky katastrofy vymknú spod kontroly.

A také pokojné susedstvo to bolo…

„Ako druhého rodiča pod parou som si nemohol priať lepšiu partnerku akou je Salma,“ hovorí Alec Baldwin. „Je úžasná, zábavná, šialená a zo všetkého najdôležitejšie je, že sa snaží stále sa baviť. Na kameru je schopná urobiť takmer čokoľvek, ak to pomôže pobaviť a vyrozprávať príbeh.“

Salma Hayek si podľa niektorých postavila herecký pomník filmom Frida. Jej temperament, sexappeal a hravosť z nej ale robia skvelú herečku pre filmy s nadhľadom a pre komédie. Desperado, Zabijakov osobný strážca, Wild Wild West, Ako sa stať zlatokopom alebo práve komédiou Rodičia pod parou. S predstaviteľom serióznych rolí Alecom Baldwinom sa stretla počas niekoľkých epizód sitcomu Studio 30 rock, ktorý Baldwinovi priniesol slávu na poli komédie a rad ocenení vrátane Emmy a Zlatých glóbusov. A nezabudnime ani na Baldwinovu komédii Nejako sa to komplikuje.