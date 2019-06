Predvádzacie vozidlá sa kazia, preto sa predávajú: Toto je jeden z najčastejších mýtov o nich 5 (100%) 1 vote (100%)vote

Mentalita Slovenského národa je niekedy na pobavenie. Cudzincov vítame chlebom a soľou spolu s pokriveným čímsi na našich tvárach. Možno by sa to niekedy dalo nazvať aj úsmevom, no to už je na dlhšiu polemizáciu.

Zdroj: Bigstock.com



Susedovi závidíme aj to, že má o tri vlasy na hlave viac, a to ani nehovorím o najnovších vychytávkach, ktoré si od Vianoc vo výpredajoch stihol kúpiť. Samozrejme, nechcem hádzať všetkých do jedného vreca. Ako je to teda s autami? Tá rodinka cez ulicu si predsa kúpila úplne nové, nemôžete si teraz kúpiť predvádzacie vozidlá za nižšiu cenu! Veď tie bývajú pokazené a zničené, na čo by ich inak predávali? Tu vás zastavím. Sami sa pozrite na najväčšie mýty o predvádzacích vozidlách, ktorým všetci bezhlavo veríme (aj keď už nemusíme).



Mýtus: Predvádzacie vozidlá sa často kazia

Nie som si istá, čo presne si pod touto vetou vybaví bežný zákazník pri kúpe svojho štvorkolesového priateľa. Že bude v servise tak často, až bude potrebovať permanentku? Alebo bude musieť podať výpoveď v práci, kúpiť si rôzne príručky a manuály, zaplatiť si technické kurzy od výmyslu sveta len preto, aby ďalej nemusel platiť pánom v servise, s ktorými bude častejšie ako so svojou rodinou?

Zdroj: Pexels.com



Fakt: Predvádzacie autá sa kazia úplne v rovnakej miere, ako nové autá. Nemusíte sa tak obávať, že pri prvej jazde vám odpadne koleso, nebodaj celá zadná náprava. A netreba zabúdať ani na záruku, ktorú dostanete na ten váš vysnívaný dopravný prostriedok.



Mýtus: Dĺžka dodania je podstatne vyššia

Kto prišiel na svet s týmto tvrdením, zaslúžil by si cenu za najväčšiu blbosť, akú kedy povedal. Rozumiem, čakanie na niečo, na čo sa extrémne tešíte, môže niekomu pripadať ako celá večnosť. Relatívny čas však nemá nič spoločné s reálnou dĺžkou dodania. Na vozidlo tak dozaista nebudete čakať dlhšie ako na Godota, a tento mýtus navždy zostane len mýtusom.

Zdroj: Bigstock.com



Fakt: Je množstvo predvádzacích vozidiel na sklade u predajcov, ktoré čakajú už len na vaše vyzdvihnutie.

Mýtus: Predvádzacie vozidlá môžu byť nabúrané

Prídete do predajne s víziou zaobstarať si pojazdný prostriedok, ktorý vám bude slúžiť najbližších pár rokov, poprípade túžite po aute, ktoré bude využívať ešte niekoľko generácií po vás. Na sklade však zbadáte len smutnú kôpku niečoho, čo sa tvári byť autom, a už teraz premýšľate, na ktorom čiernom trhu tieto pokrivené súčiastky predáte. Aj keď ide o predvádzacie vozidlo, nefunguje to celkom takto.

Zdroj: Bigstock.com



Fakt: Žiadny z predajcov by si reálne nemohol dovoliť ponúknuť zákazníkom nabúrané auto. Nie je žiadnym tajomstvom, že aj vozidlám, na ktorých už je najazdený nejeden kilometer, sa dostáva väčšej starostlivosti ako vašej mačke, ktorú ste dva dni zabudli nakŕmiť.



Mýtus: Predvádzacie vozidlá sú poškodené používaním

Čalúnenie je zničené, poťahy ošúchané, sedačky obkopané a na strope sa nachádzajú fľaky od neidentifikovateľnej hmoty, na ktorú myšlienky radšej hneď zaženiete. Držiak na nápoje je celý lepkavý od koly z mekáča a na prístrojovej doske ostali zvyšky lepidla po podložke na telefón. Typická skepsa potencionálnych kupcov predvádzacieho vozidla. Ani tu sa však nestretávajú predstavy s realitou, ktorá sa od nich diametrálne líši.



Zdroj: Bigstock.com



Fakt: Bohatú fantáziu radšej využite zymsluplnejšie a nehľadajte problémy tam, kde nie sú. Žiadne predvádzacie vozidlo nebude mať známky používania ako auto, ktoré 15 rokov využíva sedemčlenná rodina.