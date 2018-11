5 užitočných krokov, ako čo najjednoduchšie zvládnuť sťahovanie firmy Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Poznáte to. Pracovný kolotoč vás núti zvyšovať obrátky a pridať do tempa tak, že voľné chvíle sa pomaly stávajú raritou. Do toho ako naschvál príde sťahovanie firmy v najnevhodnejšom čase. Ste z toho na zbláznenie? Pokoj. S našimi 5 krokmi to všetko bez problémov zvládnete.

Vyhliadnite si nové sídlo firmy

Skôr než sa pustíte do sťahovania, musíte si vyhliadnuť nové sídlo a zaobstarať všetko, čo je k jeho kúpe alebo prenájmu potrebné. Nové priestory by ste si nemali vyberať len podľa toho, či vám uľahčia prepravu sťahovaného zariadenia, ale podľa obchodných potrieb vašej firmy a dostupnosti lokality pri dochádzaní do práce.

Pripravte priestory na sťahovanie

Ak máte vybavené nové priestory, prichádza čas na prípravu sťahovania. Starú kanceláriu, resp. prevádzku dajte do poriadku, vytrieďte všetko zariadenie pripravené na sťahovanie a uzavrite prípadné administratívne záležitosti okolo nájomných alebo kúpno-predajných zmlúv.

Oslovte kvalitnú sťahovaciu firmu

Najdôležitejším krokom je samotný proces zbalenia vecí, ich prepravy a následného vyloženia v novom firemnom sídle. Aby ste ho vybavili v najkratšom možnom čase a nemuseli pri ňom vynaložiť kopec úsilia, oslovte kvalitnú sťahovaciu spoločnosť. Tá sa postará o celý priebeh sťahovania, resp. o všetky služby, ktoré hľadáte.

Nechajte si zostaviť ponuku služieb na mieru

Práve kvalitná sťahovacia firma vám umožní vybrať si presnú ponuku služieb, ktorá bude nastavená vašim konkrétnym požiadavkám. Kompletne vyskladaný balík môže zahŕňať aj doplnkové služby ako balenie sťahovaných vecí, ich označenie spojené s tvorbou databázy či montáž nábytku v novom sídle.

Presťahujte sa rýchlo a pohodlne

Posledným krokom je samotný proces sťahovania. Po vyhliadnutí vhodného sídla a dôkladnej príprave priestorov vás v spolupráci s kvalitnou sťahovacou firmou čaká rýchly a komfortný proces sťahovania, ktorý sa vybaví za niekoľko hodín. Hneď na to sa môžete pustiť do práce na novom mieste, ktoré vám môže priviať do plachiet nový vietor a citeľne zlepšiť pracovné výsledky

Čítajte tiež:

Je skutočne čaj z ostružiny malinovej tajomstvom tehotenstva bez stresu?

Čo je novodobý fenomén polyamoria a ako funguje

Svetové rieky dokážu byť krásne ale aj nebezpečné