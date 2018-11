Je skutočne čaj z ostružiny malinovej tajomstvom tehotenstva bez stresu? Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Nebolo by úžasné, keby ste mohli vypiť magický elixír, ktorý by eliminoval rannú nevoľnosť, posilnil maternicu, skrátil pôrod a znížil šancu na vznik komplikácií pri pôrode? Dobrá správa, on naozaj existuje a konkrétne ide o čaj z ostružiny malinovej. A tu je vysvetlenie…

Ostružina malinová bol starodávny liek na liečbu rôznych ochorení počas tehotenstva, menovite znižovanie nevoľnosti a zvracania, posilnenie maternice a skrátenie pôrodu a znižovanie komplikácií počas pôrodu (napríklad prevencia krvácania po pôrode). Žiaľ, nemá chuť maliny ako naznačuje názov, ale chutí ako štandardný čierny čaj.

Naozaj to funguje? Čaj z ostružiny malinovej odporúča tretina pôrodných asistentiek v Spojených štátoch. Ďalšia štúdia z Nového Južného Walesu zistila, že u žien, ktoré pili tento čaj, bola o 11 % menšia pravdepodobnsť použitia kliešťov počas pôrodu. Či ste tehotná alebo nie, čaj z ostružiny malinovej podľa viacerých štúdií zmierňuje kŕče, nevoľnosť a vracanie.

Pred použitím sa poraďte so svojím lekárom a opýtajte sa ako často by ste tento čaj mali piť. Niektorí lekári vám môžu odporučiť čakať až do tretieho trimestra. Nájsť ho môžete v akomkoľvek obchode so zdravou výživou.

Čítajte tiež:

Čo sa naozaj stane s vašou vagínou pri pôrode

Čo je novodobý fenomén polyamoria a ako funguje

Zamerané na ženy