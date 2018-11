7 prekvapivých a vedecky dokázaných spôsobov, ako si zvýšiť kreativitu Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Snívate o napísaní nejakého knižného hitu? Usilujete sa urobiť dojem na šéfa vyriešením nejakého kreatívneho problému? Alebo chcete vniesť trochu fantázie do svojej každodennej rutiny? Možno nájdete inšpiráciu medzi niekoľkými prekvapivými ale vedecky overenými tipmi, ako si zvýšiť kreativitu.

Stlmite svetlá

Štúdia nemeckých vedcov zverejnená v Časopise environmentálnej psychológie (Journal of Environmental Psychology) zistila, že vypnutie svetiel odbúrava zábrany a tým pádom povzbudzuje predstavivosť a tvorivosť. (Istým spôsobom to dáva zmysel, nie?) Takže keď si budete chcieť nabudúce zvýšiť kreativitu, skúste stlmiť svetlá. Hneď sa vám vyjasní!

Neupratujte si stôl

Správa pre poriadkumilovných fanatikov – počas výskumu, ktorý zverejnili v časopise Psychologická veda (Psychological Science), umiestnili vedci respondentov buď do upratanej alebo neupratanej miestnosti a požiadali ich, aby vymysleli niečo nové, čo by súviselo s pingpongovou loptičkou. Počet nápadov oboch skupín sa síce výrazne nelíšil, ale účastníci v neupratanej izbe mali podľa nezávislých hodnotiteľov oveľa kreatívnejšie nápady. Neporiadok si však radšej udržujte iba v pracovni u vás doma (nie v zamestnaní).

Zahľaďte sa na niečo modré

Máte pocit, že najlepšie nápady dostávate na pláži pri pohľade na more? Podľa istej štúdie Univerzity v Britskej Kolumbii zlepšuje modrá farba kreativitu. Dôvod vidia vedci v podobnosti s oblohou, oceánom a vodou, ktoré sa vo všeobecnosti spájajú s otvorenosťou, pokojom a tichom. Vďaka tomu majú ľudia väčší príliv nápadov a chuť bádať. Štúdia okrem toho zistila, že červená farba zase zlepšuje výkon pri úlohách zameraných na detaily.

Dajte si pohár vína

Pri istom výskume Illinoiskej univerzity v Chicagu sa zistilo, že účastníci s úrovňou alkoholu 0,075 promile dosahovali lepšie výsledky pri riešení kreatívnych úloh ako triezvi účastníci. Malé množstvo totiž uvoľní pozornosť, takže človek je schopný nájsť prepojenie aj medzi navonok nesúvisiacimi myšlienkami. Pripime si na to!

Zájdite do kaviarne

Nie div, že kaviarne sú zväčša plné. Štúdia zverejnená v Časopise spotrebiteľských výskumov (Journal of Consumer Research) zistila, že ľudia sú najkreatívnejší pri miernom hluku v pozadí (okolo 70 decibelov, teda napríklad v kaviarňach). Takéto zvuky totiž mierne rozptyľujú pozornosť, čo človeka núti uvažovať viac a nekonvenčne. Tichšie prostredie (okolo 50 decibelov, teda napríklad v kanceláriách) je vraj údajne lepšie pre prácu na projektoch, pri ktorých sa vyžaduje veľké sústredenie (vypisovanie daňového priznania a podobne).

Zmeňte si raňajky

Dávate si do misky vždy najprv cereálie a až potom ich zalejete mliekom? Skúste to spraviť naopak. Alebo nahraďte zvyčajnú dávku rannej kávy čajom. Holandskí vedci požiadali vybraných účastníkov istého výskumu, aby si pripravovali raňajky tak, ako zvyčajne, a druhí mali za úlohu niečo zmeniť (dať si nátierku na tanier, položiť si chlieb na tanier natretou stranou dolu a podobne). Pri testovaní kognitívnej flexibility dosiahla druhá skupina lepšie výsledky. Cieľom totiž bolo prinútiť mozog vymaniť sa z každodennej rutiny a nasmerovať ho k iným spôsobom myslenia, čo je v konečnom dôsledku impulzom k novým nápadom.

Meditujte

Podľa štúdie zverejnenej v časopise Hranice v psychológii (Frontiers in Psychology) nabáda meditovanie k odlišnému mysleniu. Vedci to pripisujú skutočnosti, že meditácie zlepšujú náladu (a tým podporujú kreativitu). Pri inom výskume zverejnenom v časopise Myslenie a kreativita (Thinking Skills and Creativity) sa zase zistilo, že aktivity ako meditácia či joga pôsobia veľmi povzbudzujúco na introvertov (ľudia sa pri nich totiž cítia uvoľnenejšie). Aké fascinujúce.

