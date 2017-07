Spoznajte celú abecedu bozkov. Od bozku na čelo po bozk ruky

Ohodnoť článok

Pätnásť druhov bozkov. Poznáte všetky?

Jedným bozkom môžete blízkej osobe povedať až pätnásť rôznych informácií. Možno ste si mysleli, že existujú len dva druhy bozkov. Rovnaký bozk na dve rôzne časti tela však znamená niečo úplne odlišné. Ovládate celú abecedu bozkov?

1. Bozk na čelo

Tento bozk má zo všetkých najlepšiu reputáciu. Dávame ním najavo starostlivosť a emocionálnu blízkosť.

2. Bozk na líce

Väčšinou ho dostávame od príbuzných alebo kamarátov. Ak vás takto pobozká váš partner, chce vám dať najavo, že na vás myslí.

3. Bozk na nos

Týmto bozkom akoby vám váš milovaný vravel: „Ste to najroztomilejšie stvorenie na svete.“ Je intímnejší ako bozk na čelo.

4. Bozk na ruku

Kedysi išlo v slušnej spoločnosti o zdvorilosť, ktorou džentlmeni vyjadrovali dámam úctu. V niektorých kultúrach to platí dodnes – takýto bozk je prejav rešpektu. Vo vzťahu pôsobí bozk na ruku veľmi romanticky.

5. Bozk na rameno

Sladký, romantický a zároveň sexy. Toto všetko v jednom obsahuje bozk na rameno. Predstavte si, že vám ho dá váš milovaný. Pocítite jeho lásku a starostlivosť, no zároveň vo vás môže prebudiť vzrušenie.

6. Eskimácky bozk

Niektorí ho nepoznajú, mnohí ho nikdy nedostali. Úplne nespĺňa definíciu bozku, pretože v ňom nie sú zapojené pery. Šúchanie nosov však môže byť veľmi milý prejav náklonnosti, či už medzi rodičmi a deťmi alebo v romantickom vzťahu.

7. Letmý bozk na pery

Prichádza na rad, keď sa ponáhľate, no chcete svoju polovičku rýchlo pobozkať na rozlúčku. Dáte jej jednoduchým spôsobom najavo, že jej na vás záleží a bez bozku od nej neodídete ani vtedy, keď ste v strese.

8. Bozk, pri ktorom ju alebo jeho držíte za tvár

Vášnivý bozk, ktorým dáte druhému najavo, ako veľmi sa vám páči a že ho naozaj chcete. Držaním za tvár sa uistíte, že máte jeho plnú pozornosť v tomto silnom momente.

9. Bozk na krk alebo ucho

Ak vám ho niekto dá, rozhodne má niečo za lubom. Tento typ bozku nikdy nie je nevinný. Keďže krk aj ucho sú u väčšiny ľudí erotogénne zóny, bozkávajúci sa vás takmer určite snaží vzrušiť.

10. Francúzsky bozk

Vášnivý, sexy, no takisto veľmi intímny. Jazyk do úst nestrčíte len tak hocikomu. Tento bozk patrí ľuďom, ktorí sú si blízki fyzicky aj emocionálne. Ak trvá dosť dlho, môže viesť až k posteľným radovánkam.

11. Pomalý a dlhý bozk

Môžete, ale aj nemusíte pri ňom použiť jazyk. Dávate ním najavo, ako veľmi myslíte na to, že sa vám bozkávaná osoba páči.

12. Cucflek

Na tento bozk môžu byť dva dôvody – veľká vášnivosť alebo snaha „označkovať“ si svojho partnera. Ak nebol cucflek spravený zámerne, je to ukážka toho, ako sa partner pri vás dokáže nechať uniesť vášňou.

13. Vzdušný bozk

Poznáte ten trochu zvláštny typ bozku, keď sa dvaja dotknú lícami, no nie perami? Bozk len naznačia a namieria ho do vzduchu. Môže vám to pripadať divné, no v niektorých krajinách je to druh pozdravu. Vzdušné bozky „na diaľku“ si zas často posielajú zaľúbenci.

14. Bozk s uhryznutím do pery

Ak niekomu chcete ukázať svoju divokú stránku, uhryznite ho pri bozku do pery. Je to typ bozku, ktorý je nemravný, hravý a sexy zároveň.

15. Bozk na viečko

Nežný bozk na očné viečko je veľmi milé gesto. Je to prejav toho, že druhému na vás záleží nesexuálnym spôsobom. Chce vám len dať najavo, že k vám má mimoriadny vzťah.

