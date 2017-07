Vaginálny zápach – odborníčka na hormóny radí, ako zistiť, kedy je zdravá 5 (100%) 1 vote

Vaginálny zápach – ako by mala voňať vaša vagína – ako zistiť, kedy je zdravá.

Možno to znie zvláštne, ale ak máte vaginálny zápach, pravdepodobne sa vám tým usiluje niečo naznačiť. Nie je to síce téma na klasický rozhovor, ale západ či vôňa vagíny hovorí v skutočnosti veľmi veľa o celkovom zdraví.

Každá žena je iná, takže rozdiely vo vôňach sú prirodzené a ovplyvnené stravovacími a hygienickými návykmi, oblečením.

Väčšina ľudí však nevie, že vagína má základnú vôňu a okrem toho vylučuje feromóny, čo je normálne. Fungujú totiž ako spúšťač sexuálneho záujmu.

Podľa odborníčky na hormóny Alisy Vittiovej by mala vagína voňať pižmom, zdravo, ako keď sa po cvičení v posilňovni spotíte. Je to niečo ako váš typický zápach.

Pre portál MindBodyGreen Alisa vysvetlila, že každá žena by mala poznať svoju normálnu vôňu, aby bola schopná rozoznať prípadné problémy.

Tip redakcie: Ako opeknieť a neminúť ani cent

Ako by ste nemali zapáchať

Podľa Mary Jane Minkinovej M.D, profesorky pôrodníctva, gynekológie a reprodukčných vied na Fakulte medicíny Univerzity v Yale je ťažké opísať, ako by mala voňať ženská vagína, ale ľahko sa dá rozoznať, ak niečo nie je v poriadku.

Vyjadrila sa pre portál Yourtango: „Vagína by nemala zapáchať ako skazená ryba ani nič iné skazené… Zápach, o ktorom ženy často hovoria, spôsobuje bakteriálna vaginóza, teda nerovnováha medzi dobrými a zlými baktériami (zlé sú anaeróbne baktérie, ktoré majú tendenciu premnožiť sa a zvyčajne zapáchajú ako niečo zhnité).“

Pamätajte si, že vaša vagína bude zapáchať inak počas menštruácie či po sexe. Netreba zabúdať, že vagína je samočistiaca, takže prirodzene produkuje výtok, aby sa zbavila mikróbov.

Zmena farby výtoku je tiež signálom, že sa niečo deje. Zdravá je biela farba, mierne do žlta. Ak sa zmení na sivú či jasnožltú alebo zelenú, mali by ste zájsť k lekárovi. To isté platí pri svrbení.

Teraz, keď už viete, čo sa považuje za normálne, máme pre vás zopár rád na udržanie zdravého stavu tam dolu.

Bakteriálna rovnováha

Kľúčom sú zdravé črevá, teda udržiavanie bakteriálnej rovnováhy. Zásaditá strava ako napríklad citróny či zelené potraviny vás prečistí a zároveň vám pomôže udržať sladkú vôňu.

K potravinám, ktoré by vám nemuseli robiť až tak dobre, patria živočíšne bielkoviny, cukor, mliečne výrobky a, bohužiaľ, aj káva. Vplývajú negatívne na mikroorganizmy v jednotlivých častiach tela a tým pádom aj na vašu vôňu.

Spodná bielizeň

Nechávať si na sebe nohavičky aj v noci nie je najlepší nápad. Je načase pouvažovať o zmene oblečenia na spanie.

Alisa odporúča spávať aspoň polovicu mesiaca bez nohavičiek, aby si mohla daná oblasť takpovediac oddýchnuť. Ak sa nohavičiek neviete vzdať, voľte bavlnené alebo z nejakého iného priedušného materiálu. Tangá sú fajn, ale väčšinou sa vyrábajú zo syntetických materiálov alebo čipky, čo nie je pre vašu vagínu veľmi dobré.

Vyhýbajte sa čistiacim prostriedkom

Veľa žien používa na umývanie intímnych oblastí rôzne výrobky, no najlepšie je vyhýbať sa luxusným kúpeľovým soliam či parfumovaným krémom. Zabudnite na drogériu a používajte radšej čistú vodu prípadne výrobky, ktoré upravujú PH. Niektoré firmy sa na to špecializujú a vyrábajú dokonca aj kozmetické obrúsky či tampóny.

Sledujte si hladinu hormónov

Ak ste mali v poslednom období problémy so zdravím, nebolo by zlé skontrolovať si aj intímne oblasti. Začať by ste mohli napríklad tým, čo si dávate do tela. Používate hormonálnu antikoncepciu? Alebo krúžok či vnútromaternicové teliesko? Syntetické hormóny vám môžu narušiť mikroflóru a spôsobiť infekcie. Odborníci odporúčajú výživové doplnky s obsahom D-manosy, jednoduchého druhu cukru, ktorý je v niektorých prípadoch rovnako účinný ako antibiotiká. Okrem toho pomáha predchádzať infekciám močových ciest a zvláštnemu zápachu.

Nezabúdajte na sex…

Teda na to, čo používate. Podľa Alisy by malo zakaždým platiť takzvané zlaté pravidlo – do vagíny si nestrkajte nič, čo by ste si nedali do úst. Používajte výrobky z prírodných zložiek. Na trhu je napríklad produkt s názvom Aloe Cadabra, ktorý prirodzene zvlhčuje. Pomôže vám udržať zdravú vagínu a lepšiu vôňu.

Jestvuje, samozrejme, množstvo iných spôsobov, ako si skontrolovať stav vagíny – od monitorovania menštruačného cyklu (sú na to dokonca aj mobilné aplikácie) po sledovanie zmien na pleti. Ak budete mať na pamäti spomínané rady a dáte si pozor na to, čo jete a ako žijete, vaša vagína sa vám určite zavďačí zdravým stavom.

A pri akýchkoľvek varovných signáloch by ste mali čo najskôr vyhľadať lekára.

Čítajte tiež:

Sexuálne roboty pre starších či osamelých a ich temné stránky

DARPA vyvíja počítače, ktoré by sa mali dať vložiť do ľudského mozgu

Stephen Hawking: Zem by sa mohla zmeniť na skleníkovú planétu podobnú Venuši

Zdroj: http://www.mirror.co.uk/lifestyle/health/what-your-vagina-should-really-10788889