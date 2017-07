DARPA vyvíja počítače, ktoré by sa mali dať vložiť do ľudského mozgu

Ohodnoť článok

Darpa nám chce strčiť do mozgov počítače, ktoré by priamo komunikovali s ľuďmi

DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency – Agentúra pre výskum pokročilých obranných projektov) vyvíja počítače, ktoré by sa mali dať vložiť do ľudského mozgu a obnovovať zmysly.

Vzhľadom na kontakty agentúry by nebolo vôbec prekvapivé, keby sa spomínaná technológia využívala v budúcnosti aj na vojenské účely.

Do takzvaného Programu nervového inžinierstva, ktorého cieľom je vytvoriť implantovateľné neurálne rozhranie, investovala už 65 miliónov dolárov.

DARPA, výskumná pravá ruka americkej armády, tvrdí, že počítače sa budú využívať na obnovenie poškodených alebo výrazne oslabených zmyslov, vrátane zraku, sluchu a reči.

Dodáva, že zabudovateľné počítače, ktoré „nebudú väčšie než jeden kubický centimeter s objemom menším než dve päťcentové mince zlepené spolu“, by mali prekladať elektrochemický jazyk neurónov v mozgu na „jednotky a nuly jazyka informačných technológií“.

To znamená, že ľudský mozog by tak mal byť schopný komunikovať priamo so strojmi a naopak.

Podľa slov doktorky Elizabeth Strychalskej, programovej manažérky oddelenia biologických technológií spoločnosti DARPA patria tieto príklady obnovovania zmyslov „medzi potenciálne využitie programu“, čo naznačuje, že organizácia uvažuje aj o alternatívnych využitiach svojej technológie, vrátane vojenského.

Začiatkom tohto roku prehovoril Facebook o vyvíjaní nových pokročilých technológií, ktoré by nám umožnili prepisovať slová „priamo z mozgu“, no, bohužiaľ, odmietol potvrdiť alebo poprieť, či bude využívať myšlienky ľudí na predávanie reklám.

„Náš Program nervového inžinierstva sa pozerá do budúcnosti, v ktorej prinesú pokročilé neurálne zariadenia väčšiu presnosť, rozlíšenie a precíznosť senzorického rozhrania pre terapeutické využitie,“ tvrdí Phillip Alvelda, zakladajúci programový manažér spomínaného programu.

„Zvýšením kapacity pokročilých neurálnych rozhraní a paralelným zapojením viac ako milióna neurónov by mal program umožniť bohatú obojsmernú komunikáciu s mozgom v takom rozsahu, aby nám pomohol lepšie pochopiť jeho základné biologické fungovanie, komplexnosť aj funkciu.“

