Prečo by návrat kryptomien mohol byť pre hráčov zlou správou

Pád kryptomien v roku 2022 bol najväčším v histórii digitálnych mien. Väčšina hlavných mincí stratila viac ako polovicu svojej hodnoty. Luna utrpela prepad, ktorý vyzerá nezvratne.

V lete však bitcoin a ethereum zaznamenali rast, takže niektorí odborníci to označili za začiatok zotavenia.

Aj keď je to skvelá správa pre každého, kto má aktíva v kryptomene, pre hráčov to môže byť problém. Tu je dôvod.

Kryptomeny v mainstreame

Prudký nárast v rokoch 2020 až 2021 sa do histórie zapíše ako zlaté obdobie kryptomien najmä preto, že sa vtedy kryptomeny dostali do centra záujmu mainstreamu.

Veľké korporácie investovali miliardy do kryptoakcií ako súčasti svojich aktív. Celý rad webových stránok začal akceptovať kryptoplatby, od online maloobchodných predajní až po kryptokasína. Snáď najúžasnejšie zo všetkého je, že Salvádor krytpomenu uviedol ako oficiálne platidlo a stal sa tak prvým štátom v histórii, ktorý také čosi urobil.

Keďže ceny kryptomien boli na historických maximách, mnohí pozorovatelia si mysleli, že vrchol je v nedohľadne. V prípade bitcoinu, ktorý v novembri 2021 dosiahol cenu okolo 67 000 dolárov, sa očakávalo, že do konca roka narastie na 100 000 dolárov, zatiaľ čo Ethereum a Cardano dosahovali podobne rekordné hodnoty.

No ako to už vo svete kryptomien často chodí, čo stúpa, musí aj klesať. Začiatkom roku 2022 ceny už mali za sebou dramatický pokles. Analytici očakávali v priebehu roka veľký krach, popri ktorom by predchádzajúce epizódy vyzerali celkom nevinne.

Ich obavy sa do leta naplnili. Bitcoin stratil dve tretiny svojej hodnoty a padol na hranicu 20 000 dolárov, a kryptotrh ako celok stratil 2 bilióny dolárov.

Zotavenie

Po tvrdom dopade pred letom zaznamenala kryptokomunita prvé náznaky oživenia. Bitcoin bol jedným z prvých, ktorí otočili trend a v prvom júlovom týždni narástol o 10 %.

Toto poskočenie niektorých analytikov viedlo k predpovedi, že je „koniec krypto-zimy“, vďaka tomu, že je naviazaná na vývoj akciového trhu, kde v posledných týždňoch došlo k zlepšeniu.

Pretrvávajú však obavy, že nedávny nárast by mohol byť len tým, čomu sa hovorí „falošný zlom“ a že ceny sa veľmi skoro upravia.

Prečo by sa hráči mali obávať

Jednou veľkou výhodou poklesu kryptomien pre hráčov – prinajmenšom pre tých, ktorí nemajú krypto akcie – je, že ceny grafických procesorov (alebo GPU) klesli spolu s klesajúcou hodnotou hlavných mincí.

Nedávny zvrat však znamená, že je tu riziko inflácie, keď začne hodnota bitcoinu a etherea opäť rásť.

Najmä Ethereum zaznamenalo 20% nárast, ktorý naznačoval, že by sa azda mohlo vracať späť k svojej rekordnej hodnote spred roka. Ak sa ťažba kryptomeny ETH (ktorá vyžaduje GPU) stane pre používateľov opäť schodnou, môže dôjsť k rýchlemu rastu cien GPU. Hoci BTC nie je priamo zapojený do ťažby GPU, jeho stav ovplyvňuje hodnotu mincí ako ETH.

Jedným z riešení pre hráčov by mohol byť plánovaný prechod ETH na validáciu „proof-of-stake“, ktorú používa BTC, kde transakcie validujú náhodní ťažiari, na rozdiel od konkurenčného charakteru súčasnej „proof-of-work“. To sa však ešte len musí udiať a v dôsledku toho ostávajú ceny GPU vystavené riziku inflácie.

Nedávne nárasty pravdepodobne spustia boj o GPU ešte než ich cena ďalej stúpne, čo by mohlo posilniť infláciu. V priebehu nasledujúcich týždňov sa určite dozvieme viac.