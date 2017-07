Horúčava neprospieva ani vášmu telefónu

Ohodnoť článok

Prečo sa telefóny prehrievajú

Obdobie nepríjemných horúčav dorazilo aj na Slovensko. V klimatizovanej miestnosti sa ešte ako-tak dá vydržať. Vonku si však treba dávať veľký pozor na dehydratáciu či spálenie pokožky. Všimli ste si však, že s teplom sa nevyrovnáva najlepšie ani vás telefón? Ak máte pocit, že na slnku sa vám smartfón vybíja rýchlejšie ako zvyčajne, nie je to len zdanie. Tu je niekoľko dôvodov prečo sa telefóny prehrievajú.

Väčšinu prenosných elektronických zariadení dokáže počasie ľahko ovplyvniť. Obzvlášť to platí o smartfónoch, v ktorých sú všetky komponenty veľmi natesno umiestnené v kovovej či plastovej konštrukcii. V horúčavách výrazne klesá výkon telefónu i životnosť baterky. Za extrémnych okolností môže baterka dokonca zhorieť.

Takmer všetky smartfóny sú navrhnuté tak, aby fungovali aj počas horúcich dní. Napríklad iPhone od Apple by mal zvládnuť rozmedzie teplôt od 0 do 35 stupňov. Teoreticky by mu ani v súčasných horúčavách nemalo nič hroziť.

Pri niektorých okolnostiach sa však jeho odolnosť môže zhoršiť. Medzi najčastejšie patrí vystavenie priamemu slnečnému svetlu a spustenie programov, ktoré výrazne zaťažujú procesor alebo obrazovku. To sa deje aj pri hraní hier, pozeraní videí alebo využívaní navigácie. Telefóny sa pri týchto činnostiach zohrievajú, pretože ide o komplexné procesy, ktoré vyžadujú veľa pohybu vo vnútri telefónu. Pohyb vytvára teplo. K prehrievaniu môže dôjsť aj vtedy, keď nabíjate telefón, čo je vlastne proces, keď prechádza zariadením elektrina. Samozrejme, záťaž rastie, keď sa deje viacero spomenutých procesov naraz.

Čo sa deje, keď sa telefón prehreje

Keď sa telefón prehreje, ocitne sa v ohrození svojho „života“. Komponenty sa môžu poškodiť, obrazovka prasknúť, baterka sa môže vznietiť. Moderné smartfóny sa proti tomu chránia vstavaným obranným systémom, ktorý telefónu nedovolí pracovať naplno, keď čelí nebezpečnej teplote.

Prvé opatrenie obranného mechanizmu je spomalenie procesora. Preto váš telefón môže v horúcom počasí reagovať oneskorene. Nebojte sa – nič sa v ňom nepokazilo, len sa dočasne aktivoval ochranný mód.

Ak telefón dosiahne naozaj vysokú teplotu, začne robiť drastickejšie opatrenia. Váš iPhone sa prestane nabíjať, obrazovka sa stlmí a objaví sa na nej varovanie. Ak používate zariadenia s Androidom, môžete si stiahnuť aplikáciu s rovnakou funkciou.

Čo môžete robiť

V tomto prípade je najlepšia rada zároveň tá najjednoduchšia: Počas horúčav používajte telefón vonku len na základné veci. Ak ste sa už ocitli s mobilom v horúcom prostredí, riaďte sa týmito odporúčaniami:

Vyberte ho z puzdra. Plast alebo koža totiž znemožňujú, aby teplo prúdilo z telefónu preč.

Znížte jas obrazovky a zatvorte všetky náročné aplikácie. Nastavte úsporný režim batérie.

Telefón nechajte v tieni alebo taške. Obzvlášť veľký pozor si na to dajte, ak sa telefón nabíja.

Nehrajte sa na mobile hry, nepozerajte videá a radšej nevyužívajte ani navigáciu.

Zdroj: http://www.telegraph.co.uk/technology/2017/06/20/phone-slows-loses-battery-hot/