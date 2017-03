Mobilné telefóny – cigarety budúcnosti?

Ohodnoť článok

Prostredie znečistené elektrinou ničí vaše zdravie a zdravie vašich detí! Na elimináciu nežiaduceho elektrosmogu si môžete kúpiť prístroj v hodnote 500 €, alebo sa spolu naučíme opatrenia, ktoré vás nestoja nič, iba trochu pozornosti.

Vdychovať čistý kyslík a svieži vzduch znie v tejto dobe ako jemná utópia. So slovom smog ste sa pravdepodobne už stretli. Týmto hanlivým pomenovaním sú označené zóny (väčšinou veľkomestá), ktoré sú mimoriadne znečistené. Nepotrebujete žiadny mikroskop, smog je viditeľný voľným okom a, bohužiaľ, pre naše telo je i mimoriadne škodlivý. Doba však pokročila, všetko je enormne pohodlné, rýchle, mobilné, elektrické a tento pokrok so sebou nesie i daň v podobe rozširujúceho sa elektrosmogu. Skúste sa poobzerať po miestnosti a zrátať množstvo elektrospotrebičov, ktoré vás obklopujú. Horšie je, že si prítomnosť týchto pomocníkov ani neuvedomujeme, no oni napriek tomu vytvárajú elektromagnetické polia, ktoré na nás pôsobia nepretržite 24 hodín denne.

Elektrosmog – nepriateľ zdravého životného štýlu

Anglické slovo smog má v slovenských vodách totožný význam ako náš výraz znečistenie. Elektrosmog je teda akési znečistenie prostredia elektrinou. Jeho zákernosť spočíva v neviditeľnosti na rozdiel od smogu, ktorý v uliciach cítime a vidíme. Elektrosmog bez špeciálneho meracieho zariadenia nevyhodnotíte, a teda sa zaraďuje medzi neviditeľných nepriateľov. Na prvý pohľad nevinný, avšak postupom času môže meniť procesy v živých bunkách a spustiť lavínu ochorení či zdravotných ťažkostí.

Čo môžeme spraviť my?

Nestavajme sa do roly mučeníkov, ktorí žijú v digitálnej dobe, z ktorej nám padajú vlasy, a preto nemáme nádhernú hustú hrivu. Ešte stále existujú tipy, triky a spôsoby, ako znížiť množstvo elektrosmogu na hranicu, ktorá je únosná a náš organizmus si s ňou poradí. Doma chceme najmä regenerovať a načerpávať nové sily, preto si ich neodoberajme ľahostajným prístupom.

Odpájajte elektrospotrebiče zo zásuvky – nebuďte pohodlní, veď keď ich budete chcieť použiť, tak si ich zapnete. Nehovoriac o druhej výhode – pri vyťahovaní a vsúvaní kábla do zásuvky sa budete krčiť (keďže väčšina zásuviek je nižšie) a máte o pohyb postarané. Prikrývajte televízor – naše babky to zrejme robili kvôli prachu, my to budeme robiť, lebo vieme, že on produkuje žiarenie nonstop. Soľná lampa pri počítači – alebo hocikde v byte. Samozrejme, nech neplní len dekoračnú funkciu, majte ju zapálenú a okrem všetkých ostatných pozitív sa postará o uvoľňovanie správnych iónov do ovzdušia. Vyhýbajte sa elektrickým zariadeniam v spálni – skracujú snovú fázu spánku, ktorá sa vám pomstí slabým výkonom pamäte. Uprednostnite posteľ s nekovovým rámom. Kúpte si LCD televízor – ak vám teda nestačia knihy. Ak máte obyčajný televízor, dodržujte optimálnu vzdialenosť od obrazovky, ktorá predstavuje 3 metre. Ak nemusíte používať mikrovlnnú rúru, tak ju nepoužívajte. – Bol to boom. Bolo to moderné. Avšak jej vysoké frekvencie s rovnako vysokým výkonom vyslovene pália kvalitu vo vašich potravinách. Uprednostňujte prírodné materiály pred umelými hmotami – všade a vo všetkom. Začína to miskami pre zvieratá a končí to zariaďovaním bytu. Plast je lacný, no negatívne vplýva na životné prostredie, keďže je horko-ťažko rozložiteľný a zároveň je to ďalšie elektrostatické pole. Nemajte mobil ako predĺženú ruku – netelefonujte vo výťahu, pri slabom signáli, obmedzte príliš dlhé hovory a na noc si ich vypínajte. Využívajte funkciu zapínania a vypínania, svet sa nezblázni, keď budete pár hodín neaktívni. Práca s počítačom – by mala byť striedaná s inými aktivitami. Tiež by mal mať LCD monitor, a ak ho momentálne nepoužívate, vypnite ho.

Účinky elektrosmogu znižujú črepníkové rastliny ako svokrin jazyk, brečtan a paprade alebo polodrahokamy. A hlavne sa nesťažujme, že naši predkovia nemali toľko vynálezov a nemuseli bojovať s elektrosmogom, pretože my aspoň nezomierame na chrípku. Buďte optimisti, trávte čas v prírode, ktorá vás očistí, a vyberajte elektrospotrebiče zo zásuvky. 🙂