Slovensko patrí medzi jednu z vodných veľmocí. Máme bohaté zdroje minerálnej a pramenitej vody

Slovensko patrí ku krajinám bohatým na kvalitnú vodu. Napriek svojej malej rozlohe sa na ňom nachádza veľké množstvo minerálnych prameňov rozmanitého zloženia. Vďačí za to rôznym geologickým podmienkam, rozdielnej hĺbke čerpania, ako aj množstvu zrážok v konkrétnych lokalitách. Aj preto na Slovensku nemožno nájsť takmer dve identické minerálne vody s rovnakým zložením.

Na Slovensku máme 122 uznaných zdrojov liečivej a minerálnej vody, z čoho sa 23 plní do obalov ako prírodná minerálna voda. V porovnaní s našimi českými susedmi je to až dvojnásobne viac. Prírodná minerálna voda je výnimočná najmä svojou pôvodnou čistotou a charakteristickým obsahom minerálnych látok. Jej výnimočné vlastnosti sú zachované vďaka podzemnému pôvodu a chránia ju pred každým rizikom znečistenia. Takáto voda musí byť plnená na zdroji priamo do obalov určených konečnému spotrebiteľovi. „Minerálna voda tak, ako bola získaná na zdroji, nesmie byť podrobená žiadnej úprave okrem oddeľovania nestabilných zložiek, povolenými metódami za presne stanovených podmienok,“ hovorí výkonná riaditeľka Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd Lucia Morvai. Slovákom sa tak na stôl dostáva vysoko kvalitná a unikátna voda pôvodného zloženia s bohatým zastúpením minerálov .

Dnes na sa na Slovensku plní okrem minerálnych vôd, asi 40 značiek pramenitých, dojčenských a balených pitných vôd. Výrobe sa venuje približne 30 výrobcov, pričom väčšinu tvoria malé a stredné podniky s bohatou históriou a tradíciou v regiónoch. „Posledné roky sa záujem slovenských spotrebiteľov o pitný režim a správnu hydratáciu zvýšil. Je to obraz celosvetového trendu, podporený silnou propagáciou zdravého životného štýlu. Slováci nie sú výnimkou a čoraz viac siahajú po minerálnej aj pramenitej vode. Minerálne vody sa podieľajú na celkovej spotrebe nealkoholických nápojov na Slovensku takmer 50 % podielom,“ uvádza riaditeľka Asociácie.

Fakty o Slovákoch

Priemerný Slovák vypije ročne približne 65 litrov minerálnej a pramenitej vody a 25 litrov ochutenej minerálnej a pramenitej vody. V Českej republike je spotreba balenej vody na obyvateľa okolo 48 litrov, kým Taliani vypijú ročne takmer 190 litrov balenej vody. „Súčasťou vyváženého pitného režimu má byť pramenitá a minerálna voda. Každý z nás má svoje preferencie, na základe ktorých sa rozhoduje pri je výbere. Niekto uprednostňuje vody s vyšším obsahom sodíka, alebo horčíka, niekto si vyberá dojčenskú vodu,“ hovorí MUDr. Peter Minárik, gastroenterológ. Minerálne vody je dobré striedať. „Nie z dôvodu nadmerného zaťaženia organizmu minerálnymi látkami, ale preto, že každá minerálna voda má výnimočné zloženie, ktoré má rôzne priaznivé fyziologické účinky na ľudský organizmus. A na Slovensku si máme naozaj z čoho vyberať,“ dopĺňa MUDr. Peter Minárik.

