Do F1 mieri ďalšia žena. Prevalcuje mužské esá?

Ohodnoť článok

Formula 1 nie je len pánska záležitosť. Vyvrátiť tento mýtus plánuje mladá Kolumbijčanka Tatiana Calderónová, ktorá si to namierila na štartovaciu čiaru F1. Motošport, ktorý je dlhodobo pod mužskou nadvládou, doposiaľ pokorila len pätica žien. Či bude Calderónová ďalšou v poradí, ukáže čas. Tohtoročná sezóna však nebude skúpa na prekvapivé zvraty. Napínavé preteky a ich dramatické rozuzlenia môžu milovníci F1 sledovať pravidelne na stanici Sport1 a Sport2.

Tip redakcie: Chiara Ferragni: Z blogerky módnou ikonou

Len 23-ročná Kolumbijčanka Tatiana Calderónová podľahla motoristickej vášni ako dieťa. Dnes je z nej vývojová pilotka švajčiarskeho tímu Sauber a stala sa jeho tvárou na sezónu 2017. V úzadí však dlho zostať nemieni a jej snom je postaviť sa na štartovaciu čiaru F1 a ukázať, že aj napriek svojmu pohlaviu na to má. ,,Teším sa na spoluprácu s tímom a na to, že sa naučím tak veľa, ako sa len dá. Je to krok bližšie k môjmu snu – súťažiť raz vo Formule 1,“ prezradila rodáčka z Bogoty.

Len marketing?

Ženy a autá majú odjakživa k sebe blízko. Napokon, máloktoré auto sa objavuje na titulkách magazínov v sprievode zvodného chlapa. Nežné pohlavie sa stalo akousi ozdobou motorizmu. To, že preteky F1 sú skôr mužskou záležitosťou, je nepísané pravidlo, ktoré potvrdzujú aj nedávne slová najsilnejšieho muža vo svete F1 Bernieho Ecclestona, ktorý vyhlásil: ,,Neviem, či by ženy boli dostatočne silné na to, aby dokázali riadiť monopost F1 rýchlo. Nikto by ich nebral vážne.“ Práve Ecclestone však dlhodobo túži mať medzi pilotmi F1 aj ženy. Názor, že nežné pohlavie je vo Formule 1 len dobrým marketingovým ťahom, sa v pozadí pretekov pošepkáva dlhodobo. Zdieľa ho aj šéf stajne Red Bull Christian Horner, podľa ktorého dnes vo svete motošportu nie je žena, ktorá by na to mala.

Pätica, ktorá neváhala osedlať vozy F1

Pravdou je, že doposiaľ sa takáto šanca ušla len nepatrnému počtu žien. Či sa podarí Calderónovej pripojiť k tejto skupine žien, je otázkou budúcnosti. Vyvrátiť verejnú mienku, ktorá ženy vo vzťahu k autám stavia skôr len do pozície zvodných hostesiek, sa pokúsila aj pätica žien, ktoré sa zapísali do histórie F1.

Priekopníčkou sa stala Talianka Maria Teresa de Filippis, ktorá absolvovala tri preteky v rokoch 1958-1959 a do ďalších dvoch sa nekvalifikovala. Prvá žena v histórii debutovala na Veľkej cene Monaka, kde sa však s legendárnym Maserati 250F nekvalifikovala.

V poradí druhou ženou, ktorá neváhala zasadnúť do vozov F1 bola Maria Grazia“Lella“ Lombardi. Rodáčka z Frugarola dodnes dominuje v počte kvalifikácií medzi ženami a patrí jej jednoznačné prvenstvo. Zo 17 pokusov sa jej to podarilo až v 12 prípadoch. Dokonca na náročných pretekoch v Nürburgringu v roku 1975 došla do cieľa ako siedma v poradí. Bola tiež prvou pilotkou, ktorá podpísala celoročný kontrakt s Max Mosley.

V histórii F1 si overal obliekla aj Divina Mary Galica, ktorá sa považovala za veľkú súperku Lombardi, no neuspela. Považovali ju za športový multitalent, pretože Britániu nereprezentovala len v motošporte, ale aj na zimnej olympiáde vo Veľkej Británii v zjazdovom lyžovaní.

Do histórie sa zapísala aj nie príliš úspešná Juhoafričanka Desiré Wilson. Jej pokus o kvalifikáciu do Veľkej ceny Veľkej Británie však nevyšiel. Po neúspechu v F1 presedlala na 24h Le Mans či americkú sériu CART, no úspech nezožala ani na tomto poli.

Posledný krát sa o kvalifikáciu na preteky F1 pokúsila Talianka Giovanna Amati. Bolo to v roku 1992, ktorá sa napokon ani napriek trom pokusom na štartovaciu čiaru nepostavila.