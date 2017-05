Prečo by ste si nikdy nemali nabíjať mobil na verejnosti

Ohodnoť článok

Pripájanie sa do verejných elektrických zásuviek

Určite to poznáte aj vy – sedíte na letisku, váš let má meškanie a – och Bože – telefón sa vám každú chvíľu vybije. Našťastie máte so sebou nabíjačku. Skôr než si prehrabete príručnú batožinu, by ste si to však mali dvakrát premyslieť. Predovšetkým ak sa chystáte napojiť na verejnú elektrickú sieť.

Napojenie do verejnej zásuvky by mohlo váš telefón ohroziť (a s ním aj všetky informácie, čo v ňom máte).

V tejto súvislosti sme sa obrátili na Michaela Bruemmera, viceprezidenta pre ochranu zákazníkov v spoločnosti Experian, ktorý nám poskytol všetky potrebné informácie. Podľa neho je pripájanie sa do verejných elektrických zásuviek podobne nebezpečné ako využívanie verejných Wifi sietí. Uvedomte si, že po napojení telefónu do počítača sa dajú v priebehu niekoľkých minút napríklad stiahnuť fotografie, aplikácie, informácie a podobne. Šikovný hacker by mohol pomocou verejnej elektrickej zásuvky urobiť to isté a vytiahnuť vám z telefónu celý obsah.

Platí to predovšetkým pre verejné USB porty (také, akými sa napájame na televízory v lietadlách či v požičaných autách). Podľa Bruemmerových slov sú najrizikovejšie verejné USB porty, pri ktorých napájate svoj kábel priamo do zdieľaného adaptéru.

Netvrdíme, že sa máte zmieriť s vybitým telefónom (k takému rúhaniu by sa v dnešnej dobe znížil iba ozajstný netvor), ale odporúčame hľadať alternatívne zdroje. Bruemmer považuje za najlepšie vyhýbať sa verejným zásuvkám a namiesto toho radšej využívať vlastné prenosné nabíjacie zariadenia.

