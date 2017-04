Smartfóny časom zmiznú a nastane poriadny blázinec

Ohodnoť článok

Čo spôsobí zánik smartfónov

Jedného dňa, hoci nie tak skoro (každopádne však skôr, ako si myslíte) sa smartfóny vytratia, podobne ako kedysi pejdžre či faxy.

Pozrime sa spolu na pomalý ale nepretržitý prechod k zániku smartfónov a na to, ako by asi mohol vyzerať svet potom.

Krátkodobý horizont

Ľudia považujú iPhony a smartfóny za revolučné zariadenia – dostatočne malé, aby sa dali kamkoľvek prenášať, zároveň dostatočne robustné, aby zvládali obrovské množstvo každodenných úloh, a okrem toho vybavené fotoaparátmi či GPS senzormi, aby umožnili používanie jedinečných aplikácií ako Snapchat či Uber.

Pozrime sa však na smartfóny aj z inej perspektívy. Stolné a prenosné počítače sa skladajú z myši, klávesnice a monitoru. Smartfón si tieto súčasti vzal za vzor, zmenšil ich a dodal im virtuálny rozmer i dotykové ovládanie.

Vezmime si napríklad Samsung Galaxy S8, ktorý oficiálne predstavili len pred niekoľkými dňami. Je nádherný, má takmer bezrámčekový dizajn a pod kapotou nemalú silu. Je pôsobivý, ale možno ho považovať skôr za inováciu než revolúciu.

Má však čosi veľmi zaujímavé – nového virtuálneho asistenta s názvom Bixby, ktorý nám podľa prísľubov firmy Samsung jedného dňa umožní ovládať všetky prvky i aplikácie hlasom. Model Samsung Galaxy S8 bude na trhu sprevádzať aj najnovšia verzia okuliarov na podporu virtuálnej reality Gear VR, ktoré Samsung vyvíjal v spolupráci s firmou Oculus patriacou pod Facebook.

Nasledujúci iPhone má byť údajne tiež obohatený o zmodernizovanú verziu asistenta Siri a prvky, ktoré by mali priblížiť používanie rozšírenej reality.

Okrem toho sa malému ale podstatnému úspechu tešia zariadenia ako Amazon Echo, Sony PlayStation VR či Apple Watch, čo znamená, že čoraz viac technologických spoločností bude riskovať a púšťať sa do pokusov v ďalšej veľkej vlne noviniek v oblasti počítačových rozhraní.

Strednodobý horizont

Zo strednodobého hľadiska sa všetky tieto experimentálne technológie, ktoré znamenajú iba akýsi začiatok, začnú spájať do čohosi dobre známeho ale nezvyčajného.

Microsoft, Facebook aj Google Magic Leap, ktorý podporuje Google, sa usilujú vytvoriť vlastné okuliare na zobrazenie rozšírenej reality, ktoré by prenášali detailné 3D obrázky priamo do nášho oka. Hovorí sa, že na tom pracujú dokonca aj v Apple.

Alex Kipman z Microsoftu sa nedávno vyjadril pre Business Insider, že rozšírená realita by mohla bez problémov nahradiť smartfóny, televízory a čokoľvek iné, čo má obrazovku. Už by ste zrejme nepotrebovali nosiť nič vo vrecku či vešať na stenu v obývačke, keby sa vám všetky vaše hovory, správy, filmy či hry prenášali priamo do oka a prekrývali by svet okolo vás.

Zariadenia ako Amazon Echo či AirPod od Apple majú v súčasnom svete zároveň čoraz väčší význam. Keďže systémy s umelou inteligenciou ako Siri od Apple, Alexa od Amazonu, Bixby od Samsungu či Cortana od Microsoftu sú čoraz inteligentnejšie, možno očakávať nárast nielen v oblasti technológií, ktoré nám umožnia zhovárať sa s počítačmi, ale aj takých, kde sa počítače budú rozprávať s nami.

Povedané inými slovami, počítače sa zmocnia našich zmyslov ešte viac, ako to robia dnes, a technológie nám budú robiť prostredníka pre zrak i sluch. Znie to trochu strašidelne. Len si predstavte, čo by znamenali systémové chyby na Facebooku vo svete, v ktorom by nielen ovplyvňovali, čo čítate v telefóne, ale aj to, čo vidíte okolo seba.

Tak či onak, všetci nám sľubujú svet, v ktorom sa bude jednoliato miešať skutočný život s technológiami. Najvýznamnejšie technologické spoločnosti tvrdia, že táto budúcnosť znamená existenciu, kde nás technológie už nebudú tak vyrušovať a všetko bude vo väčšej rovnováhe, keďže fyzický a digitálny svet vlastne splynú v jedno. Sami sa rozhodnite, čo si o tom chcete myslieť.

Bláznivá budúcnosť

Tak či onak, všetky investície do budúcnosti sú stále o tom, že ich budeme nosiť na sebe. Napríklad okuliare. Niektoré z najbláznivejších, najpokrokovejších a najnepredvídateľnejších inovácií však zachádzajú ešte ďalej – v prípade, že ste ochotní počkať si zopár ďalších desaťročí.

Spoločnosť Neuralink, ktorej spoluzakladateľom je Elon Musk, si dala za cieľ zabudovať počítače do našich mozgov pomocou neurónových prepojení. Technológia, ktorá je zatiaľ v počiatočnom štádiu, by sa mala umiestňovať na mozog a prepojiť s počítačom. Znamená ďalší krok za hranicami prepájania digitálnych a fyzických svetov, keďže v tomto prípade dôjde k spojeniu človeka s prístrojom.

Za predpokladu, že vede sa bude dariť – a mnohí múdri ľudia veria, že bude – toto je logický záver cesty, ktorú začali smartfóny. Dali nám prístup k informáciám, rozšírená realita ich podľa potreby presúva pred nás a vkladanie techniky do mozgu uzatvára celý proces.

Musk svoj krok vysvetlil tým, že vzostup umelej inteligencie – ktorá je základom pre mnohé ďalšie technológie vrátane hlasových asistentov a virtuálnej reality – znamená, že ľudia sa budú musieť „rozširovať“ tiež, aby udržali krok so strojmi. Ak vás táto téma zaujíma, najväčším odborníkom na danú oblasť je futurológ Ray Kurzweil.

Predstava spojenia človeka so strojom je desivá a dáva spisovateľom vedecko-fantastického žánru, technológom i filozofom dobrý dôvod pýtať sa, čo vlastne robí človeka človekom. Zároveň je však taká nová, že nikto vlastne ani len netuší, ako by taký svet v skutočnosti vyzeral.

Takže ak a keď zmiznú smartfóny, bude to znamenať koniec jednej éry vo viacerých ohľadoch. Koniec zariadení, ktoré pasívne nosíme pri sebe, a začiatok niečoho, čo bude prepájať naše telá priamo s prílivom i odlivom digitálnych informácií. Bude to ozaj zvláštne.

Mnohí odborníci v oblasti technológií však aj tak tvrdia, že smartfóny nám dávajú veľkú moc a prístup k vedomostiam a schopnostiam v oveľa väčšej miere, ako nám kedy poskytla príroda. Rozšírenie ľudskej mysle by v istom zmysle znamenalo absolútnu moc. Možno som však iba optimista.

Aký je váš názor? Čo spôsobí zánik smartfónov?

