Technologické trendy 2. časť

Aj tento rok budú technológie udávať hlavný trend v našich životoch. Pozrite sa na ďalšie oblasti, ktoré zasiahne technologická revolúcia.

Lepšie zdravie vďaka precíznej medicíne a bohatým zdrojom informácií

Medicína sa doteraz riadila heslom „jedna veľkosť pre všetkých“, ale čo ak by sme boli schopní nájsť vhodné postupy liečenia na základe množstva informácií od ošetrovateľov a medicínskych odborníkov? Táto nová forma starostlivosti o zdravie nazývaná aj precízna medicína sa zakladá na dátach, algoritmoch a precíznych molekulárnych nástrojoch.

Napríklad Kalifornská univerzita v San Franciscu, líder v oblasti precíznej medicíny, školí doktorov, aby sa so svojimi pacientmi viac rozprávali a lepšie tak pochopili ich sociálne, ekologické a ekonomické prostredie. To by im malo pomáhať pri diagnostikovaní a následnom liečení chorôb. Precízna medicína presúva zameranie lekárskej starostlivosti od identifikovania symptómov k pochopeniu a liečeniu mechanizmov jednotlivých chorôb. Zároveň sa sústreďuje na faktory prostredia a sociálneho pozadia, ktoré fungujú podobne ako poštové smerovacie číslo. Tí, ktorí rozumejú technológiám a cieľom medicíny, budú v rámci precíznej medicíny schopní pomáhať pri interpretácii a prepájaní rozličných informácií.

Priestory budú mať aktívnu úlohu

Priestory už nebudú iba poskytovať miesto pre aktivity – budú sa na nich aj priamo zúčastňovať. Naše okolie sa bude čoraz viac meniť na systém evolúcie a vedomostí prepojený s estetickým aspektom architektúry a praktickou funkciou ochrany pred živlami. Vďaka rozšíreniu cenovo dostupných senzorov, ktoré sa dajú ľahko včleniť do okolia, sa budú dať identifikovať rozličné spôsoby využitia a odporučiť tak iné nastavenia priestoru na podporu zmien napríklad v starostlivosti o zdravie, maloobchode, výskume, výrobe, práci či bývaní.

Pozrime sa napríklad na scenár, ako by to mohlo vyzerať v medicíne. Nemocnice zmenia dispozičné riešenie izieb, zaktualizujú značenie, upravia osvetlenie a ozvučenie, aby sa čo najlepšie prispôsobili individuálnym potrebám pacientov, ich aktuálnej úrovni stresu, vážnosti ich stavu, dennému harmonogramu či osobnému životnému štýlu a fyzickej kondícii. Priestory sa budú „učiť“ a vyvíjať, lepšie tak pomôžu pacientom pri uzdravovaní a zároveň znížia náklady nemocníc.

Najlepší umelec budúceho roku

Výskumné laboratórium Sony CSL vytvorilo nedávno analýzou tisíce strán notových listov. Cieľ bol jasný – zložiť pieseň s názvom Ockovo auto. Vygenerovať ju má umelá inteligencia a „doladiť“ živý hudobný skladateľ. Účinky procedurálneho generovania sme už mali možnosť vidieť napríklad vo videohrách, pri náhodnom výbere podzemných väzení v hre Diablo či takmer nekonečnom počte svetov v No Man’s Sky. Začiatkom tohto roku mal v Londýne premiéru krátky sci-fi film Sunspring, ktorý je celý dielom umelej inteligencie.

Nahrávka od Sony v štýle Beatles je určite chabá napodobenina – síce dostatočne zaujímavá, aby zaujala na YouTube, no prislabá na dobytie hitparád. Film “Sunspring” sa zase osvedčil ako krátky surreálny experiment, no ťažko by sa dal natiahnuť na dlhometrážnu verziu. Čo sa teda stane, ak bude pieseň hitom? Ak dostane film Oskara? Ak je váš najobľúbenejší herec umelý? Algoritmy, ktoré tvoria piesne, krátke filmy či videohry so streľbou, sa budú ďalej vyvíjať a produkovať širokú škálu vstupov – rozlične prepojené rytmy, jazyky či obrázky z najhlbších a najnepoznanejších kútov skutočných i virtuálnych svetov. To je totiž nová hranica kreativity.