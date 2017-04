Technické trendy v roku 2017?

Ohodnoť článok

Technologická revolúcia je na vzostupe a neuniknú pred ňou žiadne odvetvia. Aké budú technologické trendy v roku 2017?

Syntetické potraviny sa spolu s bunkovým poľnohospodárstvom presúvajú do hlavného prúdu

S rastúcou potrebou celosvetových snáh o zníženie skleníkového efektu, zabránenie zmenám klímy či vytvorenie potravín, ktorých pestovanie či výroba by neohrozovali ľudí ani zvieratá, je najnovšou úlohou vymyslieť, ako by mohlo ľudstvo konzumovať proteíny bez toho, aby sa preto museli zabíjať zvieratá. V tejto súvislosti sa rysujú dve odlišné kategórie výrobkov. Jeden je založený na získavaní proteínov z rastlín, ktoré by boli upravené tak, aby chutili podobne ako mäso zo zvierat. Medzi prevratné technológie sa môžu zaradiť aj odvetvia ako tkanivové inžinierstvo či syntetická biológia, ktorých úlohou je vytvárať potraviny ako mäso, vajcia či mliečne produkty v laboratórnych podmienkach.

V roku 2017 budeme zrejme v obchodoch s potravinami nachádzať čoraz širšiu škálu nových rastlinných náhrad mäsa. Rozšíria sa aj za hranicu uličky s vegánskymi výrobkami, kam sú odsunuté momentálne, a budú chutiť lepšie než kedykoľvek predtým. Spotrebitelia si tak možno jedného dňa položia otázku: vyklíčil tento vianočný kapor zo semienka?

Automatické počítačové programy budú prekvitať aj v biznise

Takzvané internetové „boty“, teda počítačové programy, ktoré vykonávajú automatizované úkony, sa presunú od jednoduchých aplikácií ako zákaznícky servis či podpora plánovania k zložitejším a budú môcť priamo zasahovať do podnikania. Zatiaľ čo sa pre potreby kľúčových podnikateľských operácií priebežne vyvíjajú inteligentné systémy a automatizácia, počítačové „boty“ by mali zase v najbližšej budúcnosti pomáhať pri koordinovaní služieb či spúšťaní podnikov.

Predstavte si napríklad podnikateľa, ktorému odporučí mentor, aby sa pustil do riskantného kroku a začal na starnúcom trhu fanúšikov módnych výstrelkov predávať klasické skejtbordy s elektrickým pohonom. Podnikateľ teda použije rozličné automatizované programy, aby zmenili víziu na realitu. Program výskumu a vývoja zozbiera príklady návrhov od dostupných dizajnérov na voľnej nohe, operačný program sa postará o zákazkových výrobcov a rozpis výroby, program predaja a marketingu zase nájde najvhodnejšie kanály na internetové obchodovanie či propagáciu výrobkov. Podnikateľské „boty“ sú čoraz inteligentnejšie, takže ich schopnosť plniť komplexné operačné úlohy a ovládať digitálne ovládané služby môže podnikateľom významne pomôcť dosahovať nové ciele rýchlejšie a presnejšie.

Klamanie mozgu, aby vykonal aj nemožné

Terapia virtuálnou realitou už nebude iba o odvádzaní pozornosti od prebiehajúcich mozgových operácií, ale presunie sa k vytváraniu multizmyslových prostredí. Ich cieľom bude oklamať mozog a dostať ho do biologického stavu, ktorý sa nedá vyvolať nijakými liekmi. Virtuálna realita by sa mala spočiatku používať na liečenie psychologických problémov, napríklad fóbií, závislostí a podobne. Nebude však dlho trvať a bude schopná ovplyvňovať aj fyzickú úroveň, napríklad pri takzvanej neurorehabilitácii.

Spoločnosť Mindmaze, ktorá je priekopníkom v tejto oblasti, už vytvára virtuálne prostredia pre pacientov po mozgovej porážke. Ich cieľom je znovu naštartovať ľudský mozog a obnoviť mobilitu v ochabnutých končatinách. Keďže sa virtuálna realita stáva čoraz dostupnejšou, môžeme v tejto oblasti určite očakávať viac pokusov, ktoré sa budú naďalej usilovať odhaliť, čoho všetkého je schopný ľudský mozog. A budúci pacienti kognitívno-behaviorálnej terapie či systematickej desenzibilizácie sa s ňou zrejme budú v rámci svojho liečenia stretávať čoraz častejšie.