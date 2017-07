Ako umelá inteligencia naruší náš svet

Ohodnoť článok

Umelá inteligencia a robotika nanovo zadefinuje, ako žijeme a pracujeme.

Sme na pokraji technologickej revolúcie, ktorá zásadne zmení spôsob, akým žijeme, pracujeme a spolunažívame tak, ako nič iné predtým. Hlavným poháňačom tejto technologickej revolúcie je umelá inteligencia (UI).

Ovplyvní našu identitu a všetko s ňou spojené: pocit súkromia, predstavy o vlastníctve, čas, ktorý venujeme práci a oddychu i to, ako pracujeme na svojich kariérach, zlepšujeme svoje schopnosti a pestujeme vzťahy. Ale vývoj a aplikácia umelej inteligencie môže tiež predstavovať dystopickú hrozbu pre náš kolektívny aj individuálny blahobyt.

Čo je umelá inteligencia

Umelá inteligencia je už všade okolo nás – od SIRI po samoriadiace autá – a rýchlo napreduje. Kým Sci-Fi často vykresľuje UI ako roboty s vlastnosťami podobnými človeku, v skutočnosti môže zahŕňať čokoľvek od vyhľadávacích algoritmov Google cez softvér Watson od IBM až po autonómne roboty a zbraňové systémy.

Umelá inteligencia je dnes často označovaná ako úzka UI (alebo slabá UI), ktorá je určená na vykonanie jednostrannej úlohy (napr. rozpoznávania tváre alebo len hľadanie na internete alebo riadenie auta). Iný druh umelej inteligencie sa nazýva všeobecná UI, ktorej úlohou je “myslieť” a riešiť problémy podobne ako človek. Úzka UI môže prekonať ľudí pri konkrétnych úlohách ako je šach alebo riešenie rovníc. Všeobecná UI by zasa prekonala ľudí v takmer každej kognitívnej úlohe.

Súčasť UI je snaha, aby stroje mysleli ľudským spôsobom. Slávny Turingov Test je test počítačovej inteligencie, ktorého zloženie vyžaduje, aby človek nebol schopný rozlíšiť stroj od iného človeka pomocou odpovedí na otázky, ktoré kladie obom. Arthur Samuel, priekopník v oblasti umelej inteligencie, definoval strojové učenie ako “schopnosť počítačov učiť sa bez toho, aby na to boli výslovne naprogramované.” Strojové učenie je v skratke analýza údajov pomocou algoritmov, poučenie sa z nej a následne vyhotovenie záveru alebo predpovede.

Roboty sú autonómne alebo poloautonómne strojové aplikácie umelej inteligencie, ktoré môžu fungovať nezávisle od externých príkazov. Roboty pomocou umelej inteligencie a učenia zlepšujú svoje autonómne funkcie . Bežne sa však roboty navrhujú aj tak, aby sa nemohli učiť. Existuje najmenej 33 druhov umelej inteligencie.

Umelá inteligencia a Internet vecí (IoT)

Spomeňte si na všetky “chytré” zariadenia, ktoré existujú v našom svete: od telefónov cez spotrebiče až po celé budovy. Tieto zariadenia sú pripojené cez “cloud” na Internet a môžu navzájom komunikovať.

Do roku 2020 bude v prevádzke odhadom 25 miliárd pripojených “vecí”. Trh s IoT by mal do roku 2020 narásť na 1,7 bilióna amerických dolárov a ročne sa rozrastať o 16,9%.

Autor Anthony D. Williams tvrdí, že “prakticky všetky živé i neživé objekty na zemi možno budú schopné prenosu údajov, vrátane našich domovov, áut, prírodného aj človekom vytvoreného prostredia a áno, dokonca aj našich tiel.”

Odvrátená strana umelej inteligencie

Možnosť, že sa umelá inteligencia obráti proti nám, je niečo, čím sa zaoberajú laici aj vedci. Odborníci sa domnievajú, že sú pravdepodobné dva scenáre :

Zariadenie alebo program s UI robí niečo deštruktívne. Napríklad autonómne zbrane, ktoré sú naprogramované zabiť.

UI je naprogramovaná tak, aby robila niečo prospešné, ale vyvinie sa u nej deštruktívna metóda pre dosiahnutie týchto cieľov. Napríklad: systém UI je poverený ambicióznym stavebným projektom, ktorý ale ako vedľajší efekt môže spôsobiť zničenie ekosystému. Ľudské pokusy o jeho zastavenie považuje za hrozbu, s ktorou si musí poradiť.

Kontrola robotiky je pritom extrémne náročná. Keďže je však umelá inteligencia stále rozšírenejšia, bude jej ustráženie predstavovať pre spoločnosť závažnejší problém.

Elon Musk daroval v roku 2015 desať miliónov dolárov “na zabránenie toho, aby UI prešla na stranu zla.” Musk, Bill Gates aj Stephen Hawking všetci varovali pred odvrátenou stranou umelej inteligencie v prípade, ak nedokážeme kontrolovať jej vývoj.

