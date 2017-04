Elon Musk chce hacknúť náš mozog a nie je jediný

Ohodnoť článok

Neurónový čip Elon Muska

Elon Musk ide svojimi šialenými nápadmi ďalej než si dokážeme predstaviť, chystá sa totiž hacknúť ľudský mozog, a to je už čo povedať. Musk len pred nedávnom uviedol, že aktualizácia týkajúca sa jeho neurónového čipu, ktorý je určený na rozšírenie ľudskej mysle, sa už čoskoro blíži ku koncu. No nie je jediný kto sa pokúša „hacknuť“ ľudský mozog. Miliardár Bryan Johnson totiž tiež oznámil, že sa chystá investovať 100 miliónov dolárov do počítačov v našom mozgu. A tak, závod o rozšírenie ľudskej inteligencie môže začať.

Vytvorenie novej ľudskej bytosti

Vek strojov je v plnom prúde a je tu veľmi veľká šanca, že ľudstvo bude v budúcnosti ťahať za kratší koniec povrazu. Jasne si to uvedomuje aj Elon Musk. Umelá inteligencia nás už bezproblémovo porazí v pokri, vypráši nás v Go, zachraňuje naše životy tam keď zlyhá ľudský lekár, začína postupne ovládať obchody s potravinami, je hnacou silou našich vozidiel a koniec koncov, umelá inteligencia vytvára ďalšiu umelú inteligenciu a dokáže sa sama zlepšovať prepisovaním svojho vlastného kódu. Kde sú jej hranice? To si teraz netrúfame povedať, ale je zrejmé, že sme na prelome niečoho veľkého čo ovplyvní celý svet. Science fiction nie je už len svetom fantázie, je blízkou budúcnosťou.

Tip redakcie: Desať faktov o Elonovi Muskovi, o ktorých ste možno nevedeli

Čoskoro nás počítače predbehnú v každej predstaviteľnej zručnosti

Tento nezastaviteľný vývoj môže mať za následok, že umelá inteligencia môže vďaka svojej vyspelosti nazerať na ľudí ako na nejakých domácich maznáčikov. Samozrejme, možno je to trochu pritiahnuté za vlasy, ale nikdy nehovor nikdy. Uvedomuje si to aj Elon Musk, a preto navrhol niečo čo je netradičné a takmer kontroverzné: neurónové čipy. Stručne povedané, neurónový čip je zariadenie, ktoré je určené nato, aby rástlo spolu s mozgom. Jeho hlavným účelom je optimalizovať duševné procesy mozgu za pomoci počítačového rozhrania. Neurónový čip Elon Muska by tak umožňoval ľudskému mozgu, aby mal bez námahy prístup k internetu, a tak by dokázal držať krok s umelou inteligenciou. Ide v podstate o rýchlejší a vysokokapacitný prístup k informáciám.

Musk tvrdí, že neurónový čip by mohol zvýšiť naše kognitívne schopnosti na úroveň, ktorá je porovnateľná s umelou inteligenciou. O tento zázrak sa už pokúšal v minulosti, ale teraz má konečne niečo od čoho sa môžeme odraziť. Jednoducho, Musk prekvapuje stále viac a viac.

Musk nie je jediný kto chce poraziť UI

Avšak, Musk nie je jediný kto sa snaží o to, aby ľudstvo dokázalo držať krok s UI. Podobnou cestou sa vydal aj zakladateľ spoločnosti Braintree Bryan Johnson, ktorý v najbližších rokoch investuje 100 miliónov dolárov do podobného výskumu.

Jeho cieľom je vytvorenie neuroprotézy, ktorá odomkne silu ľudského mozgu a umožní, aby sme mohli programovať naše nervové predispozície. Johnson to vníma ako určitý spôsob koevolúcie:

Naše spojenie s našou inteligenciou a v podstate s našou kreativitou a schopnosťou vnímať a vytvárať, je do istej mieri prevoditeľná do analógie vstupov a výstupov, rovnako ako je tomu v prípade počítačov. Naše oči, ruky či zmysly sú našou obrazovkou, klávesnicou či iným hardvérom. Ľudia majú len obmedzené možnosti v používaní svojho mozgu. Vždy tu boli nejaké limity. A práve tieto limity nám neumožňujú, aby sme dokázali držať krok s umelou inteligenciou.

Tip redakcie: Smartfóny časom zmiznú a nastane poriadny blázinec

Johnson preto pracuje na tom, aby sa táto skutočnosť zmenila. Johnsonová spoločnosť Kernel, chce urobiť viac, než len umožniť ľuďom, aby dokázali zvyšovať svoje kognitívne schopnosti, ktoré zabezpečia rovnocennosť s našimi kremíkovými súpermi. Jej neuroprotézy totiž majú nie len zvýšiť výkon mozgu, ale umožnia ľuďom, aby mohli bojovať proti neurologickým ochoreniam, ako je Alzheimerova choroba, ALS, Parkinsonová choroba, a proti množstvu ďalších nemocí, ktoré ničia naše mozgy … a naše životy.

Práve teraz sa možno nachádzame na začiatku niečoho prelomového. Tieto pokroky nám môžu umožniť doslova programovať náš vlastný kód, ktorý nám umožní transformovať seba samých takým spôsobom, že si to zatiaľ ani nevieme predstaviť. Možno si budeme vyberať akí chceme byť ( dobre, toto je zatiaľ len science fiction). Už teraz vieme ovplyvňovať náš genetický kód, tak prečo by nemohol byť na rade náš mozog a naša osobnosť.

To všetko síce znie ako sci-fi rozprávka, ale celá snaha týchto dvoch vizionárov je založená na pozoruhodnej vedeckej práci. Stručne povedané, zariadenie, ktoré sa vyvíja replikuje spôsob komunikácie našich mozgových buniek. Táto technika sa opiera o 15 rokov akademického výskumu, ktorý bol financovaný z NIH a DARPA.

Takže sa pripravte, neurónový čip Elon Muska je na ceste. Superčlovek je len otázkou času.

Čítajte tiež:

Nová umelá inteligencia od IBM úplne samostatne zeditovala celý časopis

Historickí zvrhlíci. Sigmund Freud