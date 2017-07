Ohodnoť článok

Ako opeknieť a neminúť ani cent.

Oblek na mieru za 5-tisíc eur či dokonalý účes a make-up vás urobia príťažlivejšími – na jeden deň. Ak však chcete byť atraktívny dlhodobo, potrebujete zapracovať na svojej osobnosti. Odborníci na vzťahy sformulovali sedem tipov, ktoré vám pomôžu na prvom rande i v dlhodobom vzťahu. Naučte sa, ako byť najlepšou verziou seba samého.

Menej hovorte a viac počúvajte

Namiesto rozprávania o sebe prejavte záujem o záľuby vášho partnera. Počúvajte ho a pýtajte sa doplňujúce otázky. Väčšina ľudí považuje dobrých poslucháčov za priateľskejších, zaujímavejších a atraktívnejších.

Rozširujte svoje obzory

Ak máte široký záber záujmov, ste pre potenciálnych partnerov prirodzene zaujímavejší. S workoholikmi či ľuďmi, ktorých svet okolo veľmi nezaujíma, sa nedá porozprávať o viac ako jednej či dvoch témach. Do vzťahu toho veľa neprinesú.

Usmievajte sa

Keď sa na ľudí usmievate, úsmev vám zväčša opätujú. Tým dajú do pohybu svaly tváre, ktoré spúšťajú v mozgu uvoľňovanie hormónov šťastia. Preto sa okamžite cítia vo vašej spoločnosti dobre. Usmievajte sa – je to jednoduché, nič vás to nestojí a získate si vďaka tomu kamarátov, ba možno aj spriaznenú dušu.

Majte vášeň

Robte minimálne jednu činnosť vo svojom živote s veľkým entuziazmom. Vašou vášňou môže byť práca, dobrovoľnícky projekt alebo čokoľvek iné. Nadchnite sa pre niečo a nadchnete aj ostatných.

Starajte sa o seba

Kto zdravo je a dostatočne spí, vyzerá zdravšie a zároveň atraktívnejšie. Ak sa o seba nestaráte, vydávate signál, že k sebe nemáte dostatok rešpektu. Pozor však na prehnanú starostlivosť o svoje telo, tá pôsobí povrchne. Veľmi dôležitá je športová aktivita. Budete lepšie nielen vyzerať, ale sa aj cítiť, pretože odbúrate stres a negatívne emócie.

Buďte flexibilní

Ak sa partneri navzájom dokážu prispôsobiť, majú väčšiu šancu, že ich vzťah bude fungovať a obaja sa v ňom budú cítiť dôležití. Kto dokáže ustúpiť a robiť kompromisy, ľahšie získa dôveru aj obdiv.

Rozprávajte sa otvorene

Dôležité sú nielen kompromisy, ale aj otvorená komunikácia. Dajte najavo svoj názor aj vtedy, keď s partnerom nesúhlasíte. Bude mať vďaka tomu pocit, že vám na ňom záleží a snažíte sa ho pochopiť aj vtedy, keď to cítite inak.

