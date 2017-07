6 dôvodov, prečo zapájať deti do domácich prác

Ohodnoť článok

Domáce práce prospievajú deťom.

Skvelé správy pre rodičov – vedci tvrdia, že deťom prospieva zaúčanie, aby pomáhali v domácnosti. Prečítajte si náš článok a odrecitujte ho deťom, keď budú nabudúce odvrávať, že musia upratovať dvor.

Máme pre vás šesť výhod zapájania detí do domácich prác (okrem pokoseného trávnika, samozrejme).

Budú úspešnejšie

Doktorka Marty Rossmannová z Univerzity v Minnesote analyzovala údaje z dlhotrvajúcej štúdie, počas ktorej sledovali 84 detí v štyroch obdobiach ich života. Zistila, že tie, ktoré v detstve doma pomáhali s rozličnými úlohami či prácami, zaznamenali väčšie úspechy počas štúdia i v začiatkoch profesijnej kariéry. Pocit zodpovednosti, ktorý si malý člen domácnosti vypestuje pri vyprázdňovaní umývačky, s ním totiž ostane aj po zvyšok života. Má to však jeden háčik – najlepšie výsledky zistili vedci u detí, ktoré začali s pomáhaním už vo veku troch či štyroch rokov. Tie, ktoré boli zapojené do domácich povinností až vo vyššom veku (15 resp. 16 rokov), mali oveľa horšie výsledky. Začať môžete napríklad tým, že malé dieťa naučíte odkladať si hračky a s vekom postupne prejdite k vážnejším úlohám ako upratovanie dvora. (Skákanie do kôp lístia by si však mali užívať v každom veku.)

Tip redakcie: Ako vytvoriť šťastný domov pre deti

V dospelosti budú šťastnejšie

Je ťažké uveriť, že domáce práce môžu viesť k šťastnejšiemu životu, ale podľa jednej z dlhodobých štúdií Harvardovej univerzity je to tak. Vedci skúmali 456 účastníkov a zistili, že ochota a schopnosť pracovať v detstve (napríklad formou brigád či pomáhania v domácnosti) sú lepšie indikátory psychického zdravia v dospelosti než množstvo iných faktorov, vrátane príslušnosti k spoločenskej triede či rodinného zázemia. Pripomínajte si to, keď budete nabudúce počuť hundranie svojho dospievajúceho dieťaťa pri vysávaní.

Naučia sa organizovať si čas

Ak má vaše dieťa veľa úloh do školy či dohodnuté prespanie u kamarátov, môžete mať nutkanie uvoľniť ho od domácich povinností. Bývalá šéfka poradenstva pre nováčikov a ostatných študentov na Stanfordovej univerzite Julie Lythcott-Haimsová je zásadne proti. „V skutočnom živote to budú musieť zvládať všetko,“ tvrdí. „V práci budú niekedy nútené pracovať dlhšie do večera, ale aj tak potom ešte zájsť na nákup či umyť riad.“ Či domáce práce pomôžu aj pri získavaní štipendia na najprestížnejšie školy, o tom nie je zmienka nikde.

Vytvoria si lepšie vzťahy

Doktorka Rossmannová okrem iného zistila aj to, že deti, ktoré začali pomáhať v domácnosti v mladšom veku, mali neskôr lepšie vzťahy s rodinou a priateľmi. Zrejme je to preto, lebo povinnosti ich naučili, aké je dôležité priložiť ruku k dielu a spolupracovať, a to sa neskôr odráža v lepšej schopnosti vcítiť sa do druhých v dospelosti. Viac empatie rovná sa kvalitnejšie vzťahy.

Budú lepšie hospodáriť s peniazmi

Vedomie, že sa deti nemôžu hrať s kamarátmi či pozerať televízor, kým si nesplnia svoje povinnosti doma, ich učí sebadisciplíne a sebakontrole. To sa neskôr môže prejaviť v lepšej finančnej zručnosti. Tvrdí to istá štúdia Dukovej univerzity, počas ktorej na Novom Zélande skúmali 1 000 detí od narodenia do veku 32 rokov a zistili, že deťom s horšou sebakontrolou to neskôr šlo s peniazmi oveľa horšie.

Osvoja si cenné zručnosti

Nemyslíme tým iba to evidentné ako zaobchádzanie s mopom na podlahu či kosačkou na trávnik. Môžu pozorovať chemické procesy v praxi pri pomáhaní v kuchyni či naučiť sa niečo o biológii v záhrade. Okrem toho nezabúdajme na veľa iných dôležitých zručností ako trpezlivosť, vytrvalosť, tímová práca, etika práce. Tak sa teda pustite do rozdeľovania úloh v domácnosti!

