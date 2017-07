5 mýtov o škodlivosti internetu pre deti

Ohodnoť článok

Neverte všetkému, čo počujete. Platí to aj o nebezpečenstve internetu pre vaše deti. Ľahko by ste si totiž mohli začať myslieť, že na každej druhej stránke na nich striehne pedofil alebo sa stanú obeťami kyberšikany. Áno, na internete sú zlé veci, ale takisto aj veľké množstvo dobrých. Mnohí odborníci tvrdia, že strach rodičov z kontaktu detí s technológiami je prehnaný. Každopádne, sotva naše deti ochránime, ak nepoznáme fakty o webovom priestore. Tu je päť najčastejších mýtov o bezpečnosti na internete. Zároveň k nim prinášame pravdivé informácie, ktoré vás zbavia obáv.

Mýtus. č. 1: Vďaka sociálnym sieťam budú deti náchylnejšie ku kyberšikane

Pravda: Existuje veľa dôvodov, prečo vaše dieťa môže niekoho šikanovať v reálnom či virtuálnom svete. Sociálne siete nie sú príčina, ale prostriedok

Ak sa dieťa vyvyšuje nad iné, väčšinou prežíva krízu – doma, v škole či inde v spoločnosti. Keď niekoho šikanuje na internete, je možné, že to robí aj inde. Zrejme má nedostatočne vyvinutý zmysel pre empatiu. Treba si všímať okolnosti, za ktorých sa deti takto správajú, rozhodne ich však nimi neospravedlňovať. Ak rodičia či učitelia zbadajú varovné signály dostatočne skoro, môžu zasiahnuť skôr ako správanie zájde priďaleko.

Mýtus č. 2: Deti na internete najviac ochránite, ak ich naučíte, aby nekomunikovali s cudzími ľuďmi

Pravda: Ak ich naučíte spozorovať predátorské správanie, vtedy im najviac pomôžete, aby sa vyhli neželanej komunikácii

V dnešnom svete často už osemročné deti prichádzajú na internete do kontaktu s ľuďmi. Je preto obzvlášť dôležité, aby poznali hranice medzi vhodnou a nevhodnou konverzáciou. Deti často nútia aj ich kamaráti k tomu, aby hovorili o sexe. Potrebujú od vás vedieť, že je v poriadku odmietnuť takýto rozhovor. Povedzte im, že tieto typy otázok nie sú v poriadku: Si chlapec alebo dievča? Kde bývaš? Čo máš na sebe? Más záujem o rozhovor v súkromí?

Mýtus č. 3: Deti sa kvôli sociálnym sieťam cítia osamelo

Pravda: U väčšiny detí sociálne siete posilňujú vzťahy

Deti sa chcú na internete zabávať a socializovať. Podľa nedávneho prieskumu (Pew Research Internet Project) väčšina z nich robí práve to. Tieto štatistiky vás potešia:

57 percent tínedžerov si na internete našlo nových priateľov

84 percent chlapcov sa vyjadrilo, že cíti silnejšie puto ku kamarátom, s ktorými sa hrávajú hry po sieti

68 percent tínedžerov pocítilo v ťažkých časoch podporu od svojich kamarátov na sociálnych sieťach

Mýtus č. 4: Zverejňovanie fotiek detí na internete je nebezpečné

Pravda: Ak používate nastavenie súkromia, vidí vaše príspevky obmedzené množstvo ľudí. Ak nezverejňujete online osobné údaje dieťaťa, nemáte sa naozaj čoho báť

Všetko, čo zverejníte na internete, je do istej miery riskantné. Riziko však môže byť nepatrné, ak svoje fotky sprístupníte len najbližšiemu okruhu ľudí. Príspevky zdieľajte len s rodinou a dobrými kamarátmi. Prípadne využite stránky na zdieľanie fotografií, ktoré vyžadujú prihlásenie pre zhliadnutie fotiek. Keď zverejňujete fotky detí, zbytočne ich neoznačujte ani inak neidentifikujte. Rozumné je takisto udržať dieťa v mladosti čo najďalej od sociálnych sietí. Držte sa pravidla, že deti pod trinásť rokov na ne nepatria.

Mýtus č.5: Programy a aplikácie rodičovskej kontroly (parental control) sú najlepší spôsob ako monitorovať aktivitu detí na internete

Pravda: Ak sa sústredíte iba na tento spôsob internetového zabezpečenia, získate falošný pocit bezpečnosti

Ak chcete, aby vaše deti boli na internete v bezpečí a zároveň vyrástli v „digitálnych občanov“, ktorí sú zodpovední a rešpektujú ostatných, nestačí len nainštalovať do zariadení programy „parental control“. Určite túto možnosť využite na to, aby sa k deťom nedostal nevhodný obsah a mohli ste limitovať ich čas pred počítačom. To je však minimum. Musíte s nimi aj diskutovať o primeranom a slušnom správaní na internete, nastaviť pravidlá a ich porušovanie trestať. Deti treba naučiť ako sa správať nielen v reálnom, ale aj vo virtuálnom svete.

Čítajte tiež:

Ako vytvoriť šťastný domov pre deti

Bábätko v lietadle nemusí to byť nočná mora

Neviete, ako zabaviť dieťa? Skúste tieto aktivity

Zdoj: http://www.salon.com/2017/06/17/five-myths-and-truths-about-kids-and-internet-safety_partner/