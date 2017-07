Energeticky úsporné „vychytávky“, ktoré si môžete dovoliť

Ohodnoť článok

Ako ušetriť energiu i peniaze

Ak chcete doma ušetriť energiu i peniaze, nemusíte sa vrátiť do temného stredoveku a spoliehať sa v tme iba na sviečky. V súčasnosti môžete šetriť bez toho, aby vám to negatívne ovplyvnilo život. Dokonca je to lacnejšie, než si myslíte.

Obyčajné osvetlenie napríklad predstavuje asi 10% energetických nákladov domácnosti. Ak nahradíte štandardné žiarovky kompaktnými žiarivkami, ušetríte až 75% energie. Niektoré triky na šetrenie energiou sú jednoduché: ak nie ste v miestnosti, zhasnite tam; izolujte si okná, nezapínajte pračku pre pár ponožiek a zariadenia, ktoré nepoužívate, vytiahnite zo zástrčky – pravdepodobne totiž stále spotrebúvajú značné množstvo energie. Iné „vychytávky“ ako napríklad smart termostaty sú drahšie, ale v dlhodobom hľadisku pomôžu vám i planéte.

Ako ušetriť energiu i peniaze čo najefektívnejšie? Tu je zopár tipov.

Úsporný sieťový vypínač

Keď je v polohe OFF, nečerpá žiadnu energiu.

LED nočné svetlo

Svetlo od firmy Lunara vydrží svietiť 40.000 hodín. Ak ju budete používať 10 hodín denne, mala by vydržať 10 rokov. LED diódy sú asi desaťnásobne energeticky účinnejšie než bežné žiarovky.

Jasné, ale úsporné žiarovky

Tieto žiarovky od spoločnosti Philips sú jasné a energeticky úsporné alternatívy tradičných 100W žiaroviek, ktoré spotrebúvajú viac energie. Spoločnosť odhaduje, že s nimi na energiách ušetríte až 300 eur. Pri trojhodinovom používaní každý deň by žiarovka mala vydržať deväť rokov.

Inteligentný termostat

Programovateľné termostaty vám môžu ročne ušetriť až 100 eur.

Môžete ho ovládať pomocou Alexy od Amazonu a je to tiež prvý chytrý termostat, ktorý získal hodnotenie Energy Star. Na vykurovanie putuje až polovica energetických nákladov domácnosti, preto je termostat perfektný adept na jej zefektívnenie. Vďaka aplikácii Nest môžete presne vidieť, koľko energie na čo využívate a podniknúť prípadné opatrenia.

LED stolová lampa s časovačom automatického vypnutia

Táto lampa vyzerá dobre a ešte aj šetrí energiu. Využíva odolné LED svetlá, ktoré by vám mali vydržať 25 rokov. Vďaka automatickému vypnutiu môžete pokojne zaspať pri zasvietenom svetle – po jednej hodine sa lampa sama zhasne.

Lampa disponuje portom USB na nabíjanie, dotykovým ovládaním, štyrmi režimami osvetlenia a piatimi úrovňami jasu.

Sprcha s nízkym prietokom, ktorá ušetrí 75% vody

Sprcha od firmy Niagara šetrí peniaze – spotrebuje totiž až o 75% menej vody ako tradičné “low-flow” sprchy. Zároveň využíva patentovanú technológiu na vyrovnanie tlaku, takže nebudete mať pocit, že sa snažíte umyť pod chabým cícerkom vody. K tomu je na ňu záruka až 10 rokov.

Používanie nízkoprietokových batérií môže znížiť spotrebu vody až o viac ako 50%, vďaka čomu ročne ušetríte vyše sto eur.

Kuchynské LED osvetlenie, ktoré možno stlmiť

Tieto svetlá pod horné kuchynské skrinky spotrebujú až o 80% menej energie ako klasické 24W žiarovky. Majú len 12W, ale svietivosť až 900LM. Navyše ich môžete stlmiť na ľubovoľnú úroveň.

Tlakový hrniec

Spotrebiče sú po vykurovaní ďalším veľkým žrútom energie. Tento tlakový hrniec minie na varenie oveľa menej energie ako bežné spotrebiče. Jedlo uvarí rýchlo a využíva pritom vlastnosti stlačenej pary.

Vonkajšie solárne osvetlenie

Ako náhle si do domácnosti zoženiete prvú solárnu lampu, začnete sa diviť, prečo ste dovtedy žiadnu nemali. Uplatnia sa najmä vonku, kde na ne dopadá priame slnko.

Tieto záhradné svetlá majú extra veľké solárne panely, ktoré umožňujú až 10 hodín nočného osvetlenia (pri úplnom nabití). Vďaka odolnej konštrukcii sa o ne vonku nemusíte báť.

Osobná váha, ktorá sa vypne, keď ju nepoužívate

Táto digitálna sklenená váha má ľahko čitateľný LCD displej a automaticky sa vypne, keď ju nepoužívate.

Fén, ktorý spotrebuje až o 75% menej energie

Takýto fén vám vysuší vlasy do 10-tich minút a minie pri tom len štvrtinu energie oproti bežnému fénu. Môže za to špeciálny motor. Ak si často sušíte vlasy, oplatí sa vám.

