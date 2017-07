5 nadprirodzených schopností, ktoré využívame každý deň

Ohodnoť článok

Nadprirodzené schopnosti, ktoré má každý z nás

David Blaine. David Copperfield. Harry Houdini. Niet pochýb, že ide o najznámejších kúzelníkov v histórii, ktorí nás neprestajne ohurujú svojimi iluzionistickými kúskami. Vedeli ste však, že isté nadprirodzené schopnosti má každý z nás? Toto je päť z nich.

Čítanie myšlienok

Pred dvadsiatimi rokmi vyvinuli vedci tzv. Eyes Test. Meria, ako dobre vie niekto vyčítať myšlienky alebo pocity človeka len pomocou pohľadu do jeho očí. Ženy majú vo všeobecnosti lepšie výsledky, než muži. Je dokonca možné, že empatia je sčasti dedičná – naznačujú to variácie na chromozóme 3 u žien, ktoré podľa všetkého ovplyvňujú a tvarujú kognitívnu empatiu.

Intuícia

Niekedy sa nám proste situácia nezdá – nevieme to vysvetliť, no niečo nám hovorí, že to nedopadne dobre. Takzvaný „tušák“ je pocit, ktorému na rozdiel od ilúzií môžete veriť. Náš mozog a brucho totiž spája popretkávaná sieť neurónov a hormónov, ktoré medzi sebou neustále komunikujú a pomáhajú nám fyzicky prejaviť vnútorný stres – napríklad, že je čas na obed alebo že meškáte na stretnutie. „Tušák“ nám tiež pomáha rozlišovať medzi dobrým a zlým, vďaka čomu robíme lepšie rozhodnutia.

Predtuchy

Vedci ich nazývajú mimozmyslové vnímanie. Ide o akýsi šiesty zmysel, vďaka ktorému sme schopní predvídať, čo sa stane. Stalo sa vám niekedy, že ste presne vedeli, čo niekto spraví či povie alebo čo bude na večeru? Vitajte v klube.

Hypnóza

Všetci poznáme triky, keď si kúzelník na pódium zavolá dobrovoľníkov, niečo im pošušká do ucha, luskne prstami a jeho „obete“ zrazu skáču ako žaby alebo gágajú ako husi. Klinická hypnoterapia je však efektívna metóda na liečenie fóbií, stravovacích porúch či chronickej bolesti. Niektorí skeptici tvrdia, že ide „len“ o placebo efekt, no jej výsledky sú nespochybniteľné.

Túžba po mágii

Niet divu, že David Copperfield vypredal viac predstavení ako Elvis či Michael Jackson – ľudia mágiu jednoducho milujú. Naše mozgy chcú kúzlam uveriť tak veľmi, že si ich niekedy samé vymyslia. V nedávnej štúdii ukázali ľuďom päť krátkych videí s magickými trikmi. V piatom videu nechal kúzelník „zmiznúť“ imaginárny predmet, no 32% divákov aj tak tvrdilo, že niečo videli, a 11% dokonca povedalo, čo! Očakávania sú také silné, že si ich možno pomýliť s realitou.

