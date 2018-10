Zamerané na ženy 5 (100%) 1 vote (100%)vote

Útulný, nežný, praktický. Presne taký je interiér zariadený podľa ženského vkusu. Rozkošné doplnky a drobnosti sú v jemných farebných tónoch. Elegantné komody či kvetinové vzory premenia miestnosť na romantický raj s veľkou dávkou ženskosti.

Interiér v duchu ženskosti nemusí byť len pre single dámy. Prvky romantiky možno vniesť aj do domovu, ktorý pozostáva z viac než jedného člena. Pohrajte sa s doplnkami ako sú obliečky, lampy, koberce, sviečky či fotorámiky a vneste domov jemnú dávku romantickosti a harmónie.

Nežná romantika alebo moderný glamour? Dbajte nato, aby ste interiér neprekombinovali doplnkami a čo je dôležité, vyberajte kúsky, ktoré spolu ladia. Ak sa rozhodnete pre romantický až vidiecky štýl, kombinujte jemné vzory, ornamenty, pastelové farby, drevo, keramiku i prútené doplnky.

Ak vás viacej oslovuje moderný glamour štýl, potom siahnite po doplnkoch ako sú napríklad krištáľové lustre, vázy s čerstvými kvetmi, veľké obrazy či plátna s romantickým motívom. Farby tohto štýlu už nemusia byť príliš jemné, pokojne môžete v interiéri využiť sýtejšie odtiene ružovej, cyklámenovej, fialovej alebo jasne modrej.

Priestor pre seba? Ten by mal byť v takýchto priestoroch samozrejmosťou. Či už to je romantické kresielko pre čítanie románov s čajovým setom, pracovný kútik, v ktorom tvoríte kreatívne nápady alebo aj šatník – kráľovstvo každej ženy… Dajte si záležať a zariaďte si ho len podľa seba. Mnoho dám už od detstva túži po dámskom budoári. Nastal ten čas, dopriať si skrášľujúci kútik so všetkým, čo k tomu patrí.

Viac inšpirácií nájdete na www.kika.sk