Výstava Motocykel prichádza v plnej sile

Uplynulé roky boli pre Motocykel (rovnako ako pre celý segment výstavníctva) náročné. V roku 2020 bola výstava pre koronavírus zrušená len pár dní pred jej začiatkom. Vlani už bolo možné výstavu v obmedzenejšom režime navštíviť, avšak v čase jej konania boli ešte stále v platnosti prísne protiepidemické opatrenia. V tomto roku sa Motocykel vracia v rozsahu, ktorý návštevníci poznajú z čias pred pandémiou.

Široké zastúpenie moto-značiek, desiatky očakávaných výstavných premiér, množstvo horúcich noviniek a k tomu hneď niekoľko exkluzívnych kúskov, ktoré na cestách pre ich vysokú cenu takmer nevidieť. Bratislavská Incheba sa od 9. do 12. marca stane cieľovou destináciou pre všetkých fanúšikov motoriek a životného štýlu s nimi spojeného. Na obľúbenej výstave Motocykel sa predstaví stovka vystavovateľov zo Slovenska, Belgicka, Česka, Číny, Japonska, Nemecka, Rakúska, Spojených štátov amerických, Španielska a Talianska.

Aktuálny ročník výstavy sľubuje skvelý zážitok: návštevníci si budú môcť zblízka obzrieť modely množstva obľúbených svetových moto značiek ako Benelli, Bimota, BMW, Brixton, Brough Superior, BRP, CAN AM, CFMOTO, Ducati, Godet-Vincent, Harley Davidson, Honda, Husquarna, JAWA, Keeway, KTM, Kuberg, Kymco, Lambretta, Moto Morini, MP Korado, Super Socco, Suzuki, SYM, Triumph, UM, Xmotos, Yamaha či Zontes vrátane početných noviniek a premiér.

Horúce výstavné premiéry a koncept

Značka CFMOTO prináša na výstavu nielen novinky motocyklov a štvorkoliek, ale aj unikátny koncept s futuristickým vzhľadom NK-C22, ktorý vznikol v talianskom dizajnovom štúdiu Modena 40. BMW Group predstaví hneď 4 novinky vrátane špeciálnej edície k 100. výročiu BMW Motorrad – model R NineT 100 Years. Pre zmenu 120. výročie založenia oslavuje značka Harley Davidson, ktorá pri tejto príležitosti do Incheby prináša exkluzívny model Street Glide Special Anniversary. Z limitovanej edície bolo celosvetovo vyrobených len 1 600 kusov v nádhernej špeciálnej červenej farbe. Husquarna Motorcycles predstaví 2 novinky vrátane novej generácie obľúbeného hard enduro modelu – Husqvarna 701 Enduro. Suzuki prichádza s 3 novinkami; jednou z nich bude model V-Strom 800DE, ktorý má všestranné schopnosti stvorené pre dobrodružstvo. Až 6 slovenských výstavných premiér záujemcom predstaví Ducati. Napríklad, nová Multistrada V4 Rally je rovnako pohodlná a intuitívna v mestskej džungli, ako aj na tých najodvážnejších offroad trasách. Aj v expozícii MOPED-Slovakia bude vystavených viacero noviniek vrátane modelu Brixton Cromwell 1200 – prvý veľkoobjemový dvojvalec v klasickom štýle s modernými prvkami v ponuke značky Brixton. Honda v Inchebe ukáže okrem iného aj dlho očakávaný, úplne nový CB750 Hornet, čím sa do modelového radu tejto značky vracia jeden z najskloňovanejších názvov vo svete motocyklov. Na návštevníkov čaká tiež slovenská premiéra mopedu MP Korado Supermaxi 50 EFI Euro 5, či kompletný rad motocyklov Jawa.

Výnimočné exkluzívne kúsky aj veterány

Výstava Motocykel prináša hneď niekoľko motorkárskych čerešničiek na torte. Aktuálny ročník ukáže až dva modely legendárnej značky Brough Superior – SS 100 Full Black a Lawrence, ktorého elegantné línie sú navrhnuté podľa plynulej krivky dýk beduínov. Taliansky cit pre umenie, ručnú remeselnú prácu a ultramoderené materiály bude reprezentovať model Bimota KB4. Srdce každého motorkára určite poskočí pri pohľade na úchvatný kúsok Godet Egli-Vincent 1330. Ide o jediný kus v rámci strednej a východnej Európy a na Slovensko prichádza vôbec po prvýkrát. Cena motorky je stotisíc eur.

Prezentácia motoriek vyrobených a upravených na mieru bude na výstave pokračovať aj vďaka sekcii Customs of Slovakia. V tomto roku v nej návštevníci uvidia aj takmer 100-ročný nádherný kúsok z motocyklovej histórie – model Gnome-Rhône z roku 1928.

Adrenalín, rock, zábava a súťaže

Každý deň od piatka do nedele na návštevníkov čaká nádielka odvážnych a nebezpečných kúskov v podaní českého stuntridera Adama Peschla a jeho Special Brothers Team. Mediálny partner výstavy, Rádio ROCK, počas každého dňa prináša program plný rockovej hudby, súťaží a kvízov. Atmosféru doplnia až 4 live koncerty – v Inchebe sa predstavia Oto Paluš (IRONIC MODERN WORLD) a kapely PLUS MÍNUS, INTREPID a GUNS N´ROSES TRIBUTE Slovakia. Kompletný sprievodný program je k dispozícii tu.

Slovenská motocyklová federácia na výstave priblíži svoju činnosť, a to aj prostredníctvom ukážok vlastnej moto akadémie. Pre návštevníkov bude k dispozícii tiež ebajk testovacie centrum.

Výstava Motocykel bude otvorená od 9. do 12. marca, každý deň od 9:00 do 19:00, v posledný deň do 17:00. Návštevníci sa na mieste budú môcť zapojiť do súťaže o 3x súpravu moto-pneumatík od spoločnosti AZ pneu s.r.o. Vstupenky je možné zakúpiť na mieste, alebo v sieti Predpredaj.sk. Partnermi výstavy sú Zoznam.sk, Motoride.sk, Startstop.sk, Roadracing.sk, Svetmotorov.sk, Svet motocyklov, Transport a logistika, Automagazín a Záhorácke rádio. Mediálnym partnerom je Rádio Rock.

