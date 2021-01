5 tipov ako chrániť pleť pred chladným počasím

Starostlivosť o pleť sa niektorým môže zdať ako veľká alchýmia. Pritom stačí dodržiavať pár základných krokov a vaša pleť bude dôkladne chránená, obzvlášť v zimných mesiacoch. Poradíme vám, ako na to.

Posledný mesiac minulého roku vyzeral tak, že k nám túto zimnú sezónu nezavíta žiadny poriadny mráz či snehová pokrývka ako z rozprávky. Nový rok však prekvapil a začal naozaj mrazivo, čo môže mať negatívny vplyv na našu pokožku. Kto by nepoznal suché ruky či pleť, ktoré sú v čase mrazov ešte citlivejšie. ,,Pleť je práve v zimnom období neustále vystavená rôznym nežiadúcim faktorom. Suchý vzduch, interiér so zvýšenou teplotou alebo vietor a chlad môžu dokonca zhoršovať rôzne kožné ochorenia ako napríklad ekzém či seboroickú dermatitídu. Zdravá pleť sa stáva citlivejšou,“ uvádza odborníčka na dermatológiu MUDr. Petra Kňažeková. Ako sa dá tomu predísť? Stačí si nájsť na seba viac času a venovať ho starostlivosti o pleť.

Čistenie pleti

Práve zmytie všetkých nečistôt z pleti býva často podceňované alebo tomu niektoré dámy nevenujú dostatočnú pozornosť. Je to prvý kontakt s pleťou, aby ste s ňou mohli ďalej pracovať. V období, keď mráz nás vytrápi, zvykneme byť často uzimené a žiadame si horúcu sprchu, ktorá nás zahreje, no nie je to ,,to pravé orechové“. ,,V čase chladných dní odporúčam krátke vlažné sprchy. Rovnako to platí aj pre našu pleť. Neumývajte si ju v horúcej vode. Ideálne je čistiť si pleť jemným hydratačným odličovačom a čističom. Na vyslovene suchú pleť sú vhodné čistiace krémy a mlieka, najlepšie bez zbytočnej parfumácie. Tvár si osušte jemným uterákom určeným len na čistenie pleti. Po osušení ihneď aplikujte hydratačný krém,“ radí MUDr. Kňažeková.

Ten pravý pre vašu pokožku

Vybrať si správny krém je možno na prvý pohľad veľká veda, ale netreba sa toho báť. Dôležité je poznať svoju pleť a dopriať jej to, čo potrebuje. Aj leto, aj zima majú svoje špecifiká, no základ je kvalitný hydratačný krém, ktorý si aplikujte na tvár po čistení. ,,V mrazivom počasí môžete siahnuť po hutnejšom, výživnejšom kréme, napríklad s obsahom glycerínu, lanolínu, včelieho vosku, vazelíny, či bambuckého masla. Hydratáciu vám dodajú aj produkty s obsahom kyseliny hyalurónovej, mliečnej, urey, či vitamínu E. Na trhu nájdete aj tzv. cold krémy určené priamo pre pleť vystavenú chladnému zimnému počasiu. Cez deň nezabudnite pleť chrániť pred UV žiarením krémom s SPF faktorom,“ spomína dermatologička. Nezabúdajte však aj na svoje pery, ktoré ideálne dôkladne ošetríte mastnejším balzamom.

Liečivá sila svetla

Sila horského slnka je snáď každému známa. Jeho hojivé účinky a vitamín D pôsobia na pokožku priam kúzelne práve v mrazivom období. Tak prečo si takúto starostlivosť nedopriať? Hlavne ak vaše 10 minútové seansy s maskami môžu nabrať iný rozmer. Ak si zaobstaráte nového kamoša – štýlový nadčasový sonický prístroj, budete sa za 90 sekúnd cítiť ako bytosť z inej planéty. Toto malé UFO má špeciálne LED svetlá, ktoré prejdú do rôznych úrovní vašej pokožky. Každé farebné svetlo má svoju úlohu a robia malé zázraky. Od efektu vypnutia pokožky, zjednotenie tónu farby pleti, až po redukciu vrások a mnoho ďalších. Vďaka termo terapii je celý proces efektívnejší s krajšími výsledkami.

Kvalitné materiály

V zime vyťahujeme zo skríň všetky možné huňaté svetre a šály, aby sme ochránili svoj krk a časť tváre pred mrazom. V aktuálnej dobe ja našou súčasťou aj nosenie rúška, bez ktorého sa nemôžme pohnúť ani na krok. ,,Myslite na kvalitu jednotlivých tkanín. Vyhýbajte sa rúškam, šálom, svetrom z umelých dráždivých materiálov. Priamo na telo zvoľte radšej bavlnené oblečenie, ktoré vás nebude škrabať,“ odporúča MUDr. Kňažeková.

Pitný režim – základ úspechu

Keď cítime chlad máme tendenciu menej piť a to nie je správne. Pitný režim treba dodržiavať v priebehu celého roka, keďže pri každodenných činnostiach strácame objem vody z tela. Jej nedostatkom môžeme prispieť nielen k suchej pokožke, ale aj dehydratácii. Kým trávite čas doma berte pohár vody všade so sebou. Ak užívate čas a naberáte energiu v prírode termoska s teplým čajom vždy poteší.

Zdroj: www.foreo.com

Čítajte tiež: