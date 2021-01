Stoly, ktoré oživia vaše bývanie

Zdroj obrázku: Shutterstock

Nemusíte byť bytový dizajnér alebo architekt, aby ste váš domov premenili v príjemné, štýlové a praktické miesto. K tomu vám totiž postačí iba ten správny nábytok. Či už sa jedná o šik pohovky, kresielka alebo stoly, alebo obyčajný, no nenahraditeľný kúsok, bez ktorého sa žiadna domácnosť neobíde.

Jedáleň ako miesto pre celú rodinu

Uchvátili vás niekedy americké filmy s perfektne zariadenými domami? Ich obývačky, kuchyne a spálne boli ako vystrihnuté z dizajnového katalógu. Avšak to najväčšie kúzlo vždy mali veľké priestranné jedálne. To bolo totiž miesto, kde sa rodina zišla pred záverečnými titulkami a prebudila v divákovi nevídaný sentimentálny pocit. A vlastne sa nie je čomu diviť. Jedáleň predstavuje priestor, kde sa obvykle stretáva celá rodina pri dobrom jedle a po náročnom dni alebo týždni si vychutnáva spoločne strávený čas. Centrom všetkého však nie je iba miestnosť ako taká, ale práve jedálenské stoly. Túžite aj vy nájsť ten správny pre vašu domácnosť? Je to jednoduchšie, než si myslíte.

Materiál je základ

Keď ide o jedálenské stoly, je dôležité dbať na kvalitu, pretože tá vám zaručí dlhú životnosť. A to je faktor, ktorý je nezanedbateľný, najmä ak máte malé deti, alebo rozvetvenú rodinu. V prípade, že máte nedeľné rodinné obedy zaškrknuté v kalendári každý týždeň, potom je to nevyhnutné. Spoľahlivou voľbou je bezpochyby drevo, ktoré zaručuje pevnú stabilitu, výdrž a taktiež špičkový vzhľad.

Klasika alebo trendy?

Aj svet bytových doplnkov a nábytku obletel už nejeden trend. Kedysi ste v obchodoch mohli nájsť iba klasické, obdĺžnikové a štvorcové stoly, no dnes už sú to iba jedny z mnohých položiek na dlhom zozname. Veľkým hitom sa stali guľaté tvary, ktoré do domácnosti prinášajú nádych novej dizajnovej módy, alebo rozkladacie stoly, ktoré sú praktické hlavne ak bývate sami. Keď vás prekvapí nečakaná návšteva, nemusíte sa báť. Stačí stôl roztiahnuť a bude dosť miesta pre všetkých. Hlavne nezabudnite, aby farebne a štýlovo ladil aj s ostatnými nábytkom a nepôsobil príliš krikľavo.

Premeňte si svoju pracovňu

Stoly sú klasickým, no veľmi šikovným kusom nábytkom, ktorý dokáže zmeniť podobu celej miestnosti a zvládne jej dodať na príjemnejšej, modernejšej atmosfére. Svoje miesto si nájdu prakticky kdekoľvek, a to aj vo vašej pracovni. Nezáleží na tom, či máte „Oválnu“ pracovňu, alebo symbolický kút vo vašej spálni, prispôsobte si prostredie tak, aby sa vám čo najlepšie pracovalo. A s tým vám zaručene pomôžu PC stoly.

Zdroj obrázku: {Andrei David Stock} / Shutterstock.com

So zásuvkou alebo bez?

Druhov a tvarov nájdete v ponuke obchodov hneď niekoľko, preto nemusíte krotiť svoju fantáziu a predstavivosť. Do väčších priestorov je výhodné voliť stoly v tvare do L, čím vznikne dostatok pracovného miesta nielen pre jedného, ale aj pre dvoch. Naopak, do menších izieb je pre zachovanie miesta najlepšie vybrať kúsok dlhý zhruba 120 až 150 centimetrov. Či už zvolíte model so zásuvkami alebo nie, záleží výlučne na vašich požiadavkách. Rozhodne sú ale skvelým pomocníkom, čo sa týka úložného priestoru.

Nezabúdajte ani na tých najmenších

S nástupom do školy sa potreba vlastného priestoru rapídne zvyšuje a čím je dieťa staršie, tým viac súkromia potrebuje. Či už na domáce úlohy, alebo dve hodiny strávené hraním ich obľúbenej online hry s kamarátmi. Písacie stoly pre školákov a teenagerov by mali byť v správnom výškovom pomere k výške dieťaťa. U malých detí je najlepším kamarátom ľahko umývateľný materiál, vzhľadom k ich kreatívnej duši.

Drobné detaily

Či už sa rozhodnete pridať trochu nového dizajnu do kuchyne, jedálne, obývačky alebo pracovne, nezabudnite na celkový dojem. Aj jednoduché, minimalistické doplnky pridajú na kráse. Ideálne môžu byť živé netradičné druhy rastlín, obrazy alebo bytový textil.

A to napríklad v podobe nového koberca alebo deky, či praktického behúňa do kuchyne.