Zaostrite svoj zrak a pozornosť na najdôležitejšie parametre ďalekohľadov

Zdroj obrázka: Rionegro / Shutterstock.com

Príroda je krásna a jej spoznávanie pre mnohých z nás dôležité a vzácne. Tvorí súčasť našej existencie a je dôvodom na obrovskú radosť, čo platí v dnešných náročných podmienkach, plných obmedzení dvojnásobne. Mnohí si ale jej pozorovanie nevedia predstaviť bez ďalekohľadu.

Preto sme tu s dôležitými vlastnosťami, na ktoré by ste pred ich výberom mali zaostriť svoju pozornosť rovnako ako na krásne končiare, pohoria, vodné kaskády či iné prírodné úkazy.

Ak potrebujete nový ďalekohľad, ale ťažko hľadáte ten pravý, nerobte si starosti, spísali sme pre vás veľmi praktický zoznam dôležitých faktov. Nie je to predsa žiadny matematický zázrak, takže sa pripútajte, pretože ideme na to!

Zväčšenie a priemer

Natrafili ste na ďalekohľady vo výhodnej cene? Neviete však presne, čo si pri ich výbere všímať? Každý ďalekohľad disponuje určitými parametrami, z ktorých sú najdôležitejšie dve číselné označenia.

Napríklad „8×42“. Prvé číslo (v tomto prípade 8) predstavuje zväčšenie. Znamená to, že pozorovaný objekt alebo záber sa vám vďaka takémuto ďalekohľadu priblíži 8-krát. Povedzme teda, že objekt sa nachádza asi 80 metrov od ďalekohľadu, no uvidíte ho, akoby bol od vás vzdialený len niekoľko metrov. Ak sa pred prvým číslom nachádza ešte ďalší parameter, ide o zoom, ktorý hovorí, že zväčšenie obrazu sa dá meniť.

Druhé číslo označuje priemer šošoviek a teda v určitom slova zmysle i veľkosť ďalekohľadu. Podstatnejšia je však svetelnosť, ktorú táto hodnota určuje. Čím je šošovka (jej priemer) väčšia, tým viac svetla sa ňou zachytí a tým svetlejší bude i pozorovaný obraz. Správna kombinácia oboch údajov dáva ďalekohľadom ten správny ráz.

Špecifický priemer objektívu oceníte aj pri zhoršených podmienkach, s ktorými sa v exteriéri a nielen vo vysokohorskom teréne stretávame. Za slabých svetelných podmienok preto môže slúžiť väčší objektív ďalekohľadu aj ako spoľahlivé nočné videnie.

Mnohí sa ale snažia si pri prvej kúpe ďalekohľadov vybrať to najlepšie. Veľké zväčšenie však nie je pre laikov vždy to najlepšie riešenie, pretože väčší priemer sa odzrkadlí i na veľkosti zariadenia. Treba preto myslieť na ďalšie iné parametre. Ktoré to sú?

Objektív

Ďalekohľad, ako každé iné optické zariadenie, môže byť verným pomocníkom, iba ak viete, ako funguje, z čoho sa skladá a ako s ním správne zaobchádzať. Veľmi veľký vplyv a rozhodujúce slovo má preto v tomto smere a pri jeho kúpe aj objektív. Zaisťuje lom svetelných lúčov, ktoré do neho vstupujú a sústredí ich v ohnisku.

Aj objektív však musí byť pre čo najlepší výsledok zobrazenia správne navrhnutý, presne a precízne spracovaný, ideálne s použitím najnovších technológií a reflexných skiel. Ani ten najdokonalejší objektív vám však sám o sebe nezaručí dokonalý obraz, potrebujete k nemu i ďalšie prvky.

Správne zorné pole

Posledným veľmi dôležitým parametrom, ktorý si treba pri výbere ďalekohľadu všímať, je zorné pole. Tento parameter zobrazuje šírku obrazu viditeľného ďalekohľadom a je možné ho zobraziť v stupňoch alebo v metroch vo vzdialenosti 1 km. Jeho veľkosť priamo závisí od zväčšenia ďalekohľadu a čím väčšie je zväčšenie, tým menšia je šírka priestoru viditeľného ďalekohľadom.

Stojí za zmienku, že rôzne ďalekohľady s rovnakou úrovňou zväčšenia môžu mať odlišné zorné pole. Šírku zorného poľa do istej miery ovplyvňuje typ binokulárneho prevedenia, materiál a štruktúra jeho hranolov a optické prevedenie.

Výrobcovia sa ale snažia vytvárať modely s čo najväčším zorným poľom, pretože široké zorné pole v ďalekohľade umožní panoramatické pozorovanie prírody a tiež vám umožní nestratiť z dohľadu rýchlo sa pohybujúci objekt, napríklad vtáka alebo nejaké zviera.

Zdroj obrázka: PRESSLAB / Shutterstock.com

Správna veľkosť

Ďalekohľad je jednoduchá a užitočná technika, ktorá vám umožní, popri tom, ako si prelistujete akciové letáky alebo nájdete na mape vhodnú trasu vašej túry, pozorovať vzdialené objekty z bezpečného miesta. Je to však aj určitá investícia.

Problémom pri kúpe ale nemusí byť len cena, pretože poriadne starosti vám často narobí aj náročný terén a veľkosť optického zariadenia. Tieto dve veci ale nemusia byť vždy kompatibilné, najmä, ak od ďalekohľadu požadujete vysoký výkon a výborné parametre s množstvom ďalších funkcií.

Skúste sa preto orientovať i na viac kompaktné modely. Práve kompaktnosť ďalekohľadov je dôležitá a umožní vám vziať si so sebou na výlet, lov a rybolov, koncert alebo štadión také zariadenie, ktoré vám bude vyhovovať po všetkých smeroch. Tak sa o tom presvedčte a správny ďalekohľad si do prírody alebo pre zábavu na Ibo.sk vyberte.