Dobré správy pre tých, ktorí sa rozhodli naučiť nemecký jazyk

Obrovský online priestor, otvorený trh, nemecký ekonomický rast, inovácie a kariérne príležitosti sú len niektoré z nekonečných dôvodov, prečo sa naučiť nemecký jazyk. Stále je to pre vás iba minimum dôvodov, pre ktoré sa do tohto cudzojazyčného vzdelania neoplatí investovať? Omyl a my vám predstavíme niekoľko ďalších presvedčivých argumentov, ktoré nielenže zvýšia váš ľudský kapitál, ale aj zmenia život k lepšiemu.

Nemecký jazyk je v kurze a my vás presvedčíme o tom, že vďaka jeho znalostiam budete úspešný nielen na burze.

Veľmi dobre mu porozumiete

Naučili ste sa anglický jazyk, pretože šance pre úspech na pracovnom trhu sú u takýchto ľudí vyššie? Je to pravda, o čom svedčí aj 10 000 pracovných ponúk ročne zverejnených na profesia.sk v cudzom jazyku. Možno ste časom ale zistili, že trh je špecifický a veľa ponúk sa objavuje aj v nemeckom jazyku, no firmy podľa zistení vhodných kandidátov s takýmito znalosťami stále nemajú. Nezúfajte, pre vás, ako angličtinára bude osvojenie nemčiny oveľa jednoduchšie. Prečo?

Nemčina pochádza z rovnakej jazykovej rodiny ako angličtina. Ide o jazyky, ktoré zdieľajú podobnú jazykovú DNA. To znamená, že už ako skúsený anglický hovorca budete mať oveľa ľahšie aj zvládnutie nemčiny. Prečo? V skutočnosti má viac ako 26 % anglickej slovnej zásoby spoločné korene s tou nemeckou, a to od gramatickej štruktúry až po slovnú zásobu.

To je hlavný dôvod, prečo je nemčina jedným z najjednoduchších jazykov, ktoré sa učia anglicky hovoriaci ľudia veľmi jednoducho a rýchlo. Ak je to ale náhodou váš prvý cudzí jazyk, ani v tomto prípade nie je dôvod na paniku, pretože možností a dôvodov, prečo a ako sa naučiť po nemecky od základov je veľa.

Získate viac príležitostí na úspech

Jedným z hlavných dôvodov, prečo absolvovať dobrý kurz nemčiny, je lepšie uplatnenie na trhu práce a v spoločnosti. Ekonomická situácia dnes nie je vôbec jednoduchá pre nikoho z nás, preto je dobré mať navrch a náskok pred konkurenciou. To sa vám podarí nielen vďaka dlhoročnej praxi, vysokoškolskému vzdelaniu a získaných schopnostiach, ale aj vďaka dobrej znalosti cudzieho – nemeckého jazyka. Dôvod?

Nemecko je jedna z najväčších európskych aj svetových veľmocí, ktorá sa vďaka otvoreným hraniciam a slobodnému trhu stáva dobrým obchodným partnerom nielen pre celý svet, ale aj pre množstvo firiem na Slovensku. Nie jedna značka luxusného automobilu je predsa vyrobená v Nemecku.

Avšak, k tomu, aby ste z toho mohli čerpať nejaké výhody, je nutné aby ste sa vedeli týmto podmienkam a takejto nadnárodnej spoločnosti aj prispôsobiť. Kvalitná jazyková škola a pár hodín strávených v nej, či pri online výučbe by vám s tým mohli pomôcť.

Zarobíte konečne viac peňazí

Nemci sú doslova všade. Dokonca aj v USA predstavuje nemecké dedičstvo viac ako 15 %, čo je viac ako 60 miliónov ľudí! Znalosť nemeckého jazyka preto oceníte aj pri cestovaní.

Oveľa dôležitejšie ale je, že priemerný mesačný príjem vo väčšine východoeurópskych krajín je oveľa nižší ako v Nemecku, preto sem za lepšími istotami, nielen z týchto krajín, cestuje čoraz viac ľudí. Oplatí sa to dokonca aj podnikateľom.

K tomu ale potrebujete ovládať aspoň jeden svetovo uznávaný cudzí jazyk, ideálne nemčinu, s ktorou sa tu a aj v mnohých našich firmách veľmi dobre uplatníte.

Pokiaľ ste jej ale v škole nevenovali dostatočnú pozornosť, prípadne potrebujete pre prijatie do zamestnania zlepšiť niektoré špecifické oblasti, je tu možnosť doučiť sa všetko dôležité. Stačí absolvovať kurz nemčiny, na ktorom získate všetky potrebné predpoklady pre úspech v ktorejkoľvek oblasti, v ktorej sa tento jazyk naplno využíva.

Tak sa o tom presvedčte a svoju šancu na úspech naplno využite. Uvidíte, že je to časovo aj finančné nenáročné.

Zdroj obrázku: Evgeniia Primavera / Shutterstock.com