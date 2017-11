Zahoďte akné konečne do koša a buďte krásne

Samozrejme aj mnohí chlapci sa trápia s akné, preto chcem povedať, že aj ich pri radách nevynechám. Keďže viem, aký je veľký problém s psychikou mladých ľudí, keď neliečené akné môže zanechať množstvo jazvičiek, poďme sa pozrieť na prírodnú liečbu akné pomocou byliniek a ďalších prírodných prostriedkov.

Už teraz Vám musím povedať, že nebudeme liečiť akné, pretože takto by sme akné nikdy nevyliečili. Preto sa budeme zameriavať na úplne inú formu prírodnej liečby, než na akú ste zvyknutí.

Nikdy nekončiaca reťaz, najmä mladých ľudí, ktorým radím, mi na počiatku povie: „Ja som už vyskúšala všetko a ničomu už neverím“. Usmejem sa a poviem im, že mohli prísť skôr ku mne a nemuseli sa trápiť a vyhadzovať peniaze na veci, ktoré im nepomôžu.

Nedávno som bol zastavený na chvíľu v našej predajni a vstúpila dnu matka s dcérou. Matka si pýta niečo na dcérine akné. Dcéra cca 17-18 rokov má hlavu sklopenú dole, aby nikto nevidel poriadne jej tvár a nie je schopná ani nič hovoriť. So skepsou si asi myslí, že opäť idú niečo skúsiť a že to opäť nepomôže. Chce byť radšej doma. Matka ani nevie, prečo sa u nás zastavili a znova „niekde“ idú pýtať nejaký zázrak, ktorý by jej dcére pomohol s neskutočným trápením. Chcú objaviť „zázrak“, ktorý sa doteraz nekonal. Dcéra má takú červenú zapálenú tvár s neskutočným množstvom akné, že už nemôže mať ani mejkap. Vidím, že matka nie je schopná ani počúvať a chce len rýchlo niečo kúpiť a čo najskôr byť s dcérou preč.

Vyberú si nejakú bylinku podľa toho, čo čítali včera na internete, čaj na pleť a chcú zaplatiť. Ja im hovorím, že im tie dve veci nepredám. „Prečo ?“ spýta sa matka a spozornie dcéra. „Pretože toto samotné Vám nepomôže a ja chcem, aby ste boli s našimi bylinkami spokojná. Musíte zvoliť komplexný prístup s pôsobením viacerých byliniek zvonku a zvnútra“.

„Jóóój, my sme už vyskúšali aj to. Stravu jeme len zdravú a nič nepomáha.“

„Čo ste vyskúšali, veď som Vám ešte nič nepovedal ? Ja Vám nechcem upraviť stravu…“

Začala polhodinová debata, ktorú si vypočujú aj ďalší zákazníci a nakupovanie sa zmenilo na prednášku o akné. Po debate dcéra mamu prosí, aby jej dala peniaze. „Vyskúšajme to ešta raz mami,“ hovorí s nádejou v hlase. „Zasa to budú len ďalšie vyhodené peniaze“, hovorí matka. Dcéra je však neoblomná a mama teda nakupuje s tým, že jej hovorím, že budem rád, keď mi dajú spätnú väzbu.

Po dvoch týždňoch som opäť v predajni a keď ma zbadajú, dvojica vbehne do našej bylinkárne. Na tvárach je úsmev. Zázrak sa konal. Akné sú na mnohých miestach ešte zreteľné, ale ten progres je neskutočný. Zapálená pleť je zahojená a podstatné množstvo akné sa zahojilo. Hneď sa pýtajú čo ešte by bolo dobré dokúpiť. „Teraz nič“, odpovedam. „Som však rád za ten úsmev na Vašich tvárach.“

Tento krátky príbeh som musel vypovedať, pretože pomerne dobre charakterizuje množstvo z Vás, ktorí ste vydržali tento článok prečítať až doteraz. Vyskúšali ste množstvo rôznych prípravkov a vyriešenie problému akné je stále nedostatočné.

Tak poďme na to, aké bylinky budete potrebovať. Musíte však najskôr pochopiť svojho nepriateľa a až následne s ním môžete bojovať.

Príčina akné

Podstatná väčšina problémov s akné je v narušení homeostázy, teda rovnováhy vnútorného prostredia Vášho organizmu. Homeostáza (rovnováha) je nevyhnutná pre správne fungovanie organizmu. Organizmus má množstvo mechanizmov ako rovnováhu udržať. Jedným z týchto mechanizmov sú hormóny, ktoré dávkujú žľazy s vnútorným vylučovaním na základe vyhodnotenia „riadiaceho centra“. Rovnováha vnútorného prostredia môže byť však narušená viacerými vonkajšími, ale najmä vnútornými faktormi.

U mladých dievčat je toto narušenie najčastejšie spôsobené hormonálnou nerovnováhou hlavného ženského hormónu – estrogénu a u chlapcov testosterónu.

Hormonálny systém človeka je vzájomne prepojený a nerovnováha jedného alebo viacerých hormónov často spôsobí problém v celom systéme, ktorý potom nepracuje správne. Skrátka zblbne. Zblázni sa tak, ako sa zbláznia „reprodukčné“ hormóny u mladých ľudí a u veľkej väčšiny vyvolajú následne rôzne reakcie v organizme.

Množstvo stresu u mladých ľudí, to je tiež vylučovanie ďalších hormónov do organizmu, ktoré majú vplyv na hormonálnu nerovnováhu ďalších hormónov. Nechcem tu podrobne vysvetľovať pre mnohých tieto nezáživné mechanizmy, myslím však, že na základnú identifikáciu „nepriateľa“ menom akné Vám to stačí.

Riešenie tohoto problému teda je v opätovnom nastolení hormonálnej rovnováhy organizmu so súčasnou podporou opravných mechanizmov Vášho tela. Príroda nám ponúka množstvo byliniek a prírodných látok, ktorými môžeme šetrne upraviť nežiadúci stav.

Z našich praktických skúseností Vám odporúčame nasledovný postup:

1. Nastolenie hormonálnej rovnováhy:

Ženy: užívajte nasledovnú bylinkovú kúru z tinktúr, a to kombináciu 3 tinktúr: Femina T9 + ríbezľa-ostružina malina P10 + T35 plamienka zamatovohlúbiková. Pri veľmi silnom akné môžete pridať ešte tinktúru SV3 Helmifit s hodinovým odstupom.

Muži: Kotvičník P56 + T35 plamienka zamatovohlúbiková + Helmifit SV3

Odporúčame užívať minimálne mesiac (tinktúry, ktoré Vám budú dochádzať si postupne treba dokúpiť). Dievčatám zo skúseností odporúčam tinktúrky užívať tak, aby pokryli aspoň 2 menštruačné cykly a následne ich postupne vysadzovať.

2. Posilnenie imunitného systému a podpora pokožky:

Silný imunitný systém súvisí so zdravým tráviacim traktom a najmä s črevami. Užívajte 2-krát denne čajovú lyžičku Befunginu (vodný extrakt z huby čaga). Čajovú lyžičku čagy rozmiešajte s 2dcl vody a vypijete nalačno ráno a večer pre spaním. Čaga je výnimočný prostriedok pre zdravý tráviaci trakt a črevá, kde sídli jadro imunitného systému. Pre zdravie pokožky a na podporu imunity sú veľmi dobré liečivé huby. Okrem Čagy osobne máme výborné skúsenosti s čistou 100% Reishi (1-2xdenne 1 tobolku). Na trhu je množstvo nekvalitnej Reishi, preto pozor na kvalitu. Overenú Reishi si môžete kúpiť aj u nás v Zdravom svete.

Samozrejme, ak si dáte raz za čas bryndzu alebo žinčicu ako prírodné probiotikum, podporíte nimi zdravie Vášho črevného traktu. Nezabúdajte aj na kyslú kapustu, komu nerobí zle. Obsahuje veľa vitamínu C a vlákniny.

3. Podporné prostriedky na ošetrenie pokožky:

Tu staviame na vysokomineralizovanú čistú prírodu jódovo-fluorovú vodu z prameňa v severnom Chorvátsku. Najskôr ošetrite pokožku touto vodou, ktorú môžete kúpiť pod názvom Silenos Aqua 2016. Následne použite krém Silenos Harmony, ktorého základ je vyrobený práve z tejto vysokomineralizovanej vody.

To je pre väčšinu ľudí všetko. Keďže je každý človek iný, môže sa stať, že pár ľudí môže mať ešte aj po aplikácii týchto prostriedkov určité menšie problémy, ktoré vieme poriešiť následnou konzultáciou a nastavení iných alternatívnych bylín.

Treba si uvedomiť, že pokiaľ budú hormóny rozbúrené, potiaľ môžu byť problémy viditeľné. Týmito prírodnými prostriedkami vieme ale krásne nastoliť v organizme rovnováhu. Väčšina dievčat následne užíva len Feminu – pokiaľ sa hormonálny systém dievčaťa zmení na zrelý ženský systém. Niekomu stačí na udržanie stavu len plamienka zamatovohlúbiková alebo Befungin. Je to skutočne individuálne. Verím, že sa konečne zbavite Vášho akné a tento článok nevyhodíte do koša.

