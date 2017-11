Dopraj svojej pokožke kávové peelingy MARK face and body Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Ak sa povie slovo „káva“, väčšina z nás si predstaví horúci, osviežujúci a všeobecne veľmi obľúbený nápoj. My vám túto predstavu chceme rozšíriť a ukázať vám, že z kávy sa bude tešiť nielen vaše vnútro, ale aj vaša pokožka. Určite sa tak stane, ak vyskúšate kávové peelingy značky MARK face and body. Ich tajomstvo spočíva nielen v čisto prírodnom zložení a očarujúcej vôni, ale aj v zážitku, ktorý ich použitie sprevádza.

Zloženie

Silnou stránkou kávových peelingov značky MARK face and body je ich zloženie. Starostlivo vybrané suroviny tvoria jedinečnú kombináciu, ktorá pokožku nielen ošetrí, no navyše z nej odstráni odumreté bunky, dodá jej potrebnú výživu, jemne ju prekrví a krásne prevonia.

Hlavnou zložkou kávových peelingov MARK scrub sú čerstvo pomleté zrnká kávy Robusta. Okrem nich obsahujú aj hnedý cukor, morskú soľ, kokosový a mandľový olej a vitamín E, ktoré pri pravidelnom používaní pomáhajú zmierňovať nedokonalostí pokožky akými sú napríklad celulitída, suchá pokožka, strie, ekzémy či akné.

Príjemnú vôňu kávy výborne dopĺňa špecifická aróma esenciálnych olejov. Môžete si vybrať z variantov káva (original), čokoláda, kokos, peppermint alebo citrus. K dispozícii je aj kávový peeling špeciálne určený na tvár s vôňou tea tree a jojoby a kávový peeling vyrobený pre pánov s čokoládovo-peppermintovou arómou. Prehľad všetkých produktov nájdete na www.markscrub.com.

Použitie

Zážitok je to, čo je na MARKovi návykové asi najviac. Je to relax, ktorý vám pomôže vypnúť a aspoň na pár minút zastaviť čas. Použitie MARKa je navyše nielen veľmi príjemné, ale aj jednoduché. Stačí ho naniesť na vlhkú pokožku pri sprchovaní alebo kúpeli. Ideálne je, ak ho aplikujete jemnými krúživými pohybmi na celé telo – od hlavy až po päty. Takáto masáž vás príjemne osvieži a MARKovi umožní pôsobiť rovnomerne na každom kúsku vášho tela. Po pár minútach ho dôkladne zmyte vodou a užívajte si jemnú, hydratovanú a krásne prevoňanú pokožku. Bude to pocit, ktorý bude stáť zato!

Ešte váhate? Prečítajte si recenzie.markscrub.com a dozviete sa, čo o produktoch MARK face and body píšu tí, ktorí ich už vyskúšali.

