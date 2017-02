Ako sa dostať rýchlo a jednoducho k peniazom? Pomôže vám pôžička online 5 (100%) 1 vote

Dostali ste sa do situácie, keď si potrebujete rýchlo požičať peniaze? Či už ide o malé finančné obnosy, alebo vyššie sumy – môžete využiť možnosť pôžičky online. Nie je to žiadna veda. Čo by ste o online pôžičkách mali vedieť?

Výhody patria prirodzene medzi oblasť, ktorá žiadateľov o pôžičku zaujíma najviac. Poďme sa teda pozrieť na to, aké benefity vám prinesie pôžička online.

Vybavenie z pohodlia domova

Princípom pôžičky online je jej jednoduché vybavenie v online prostredí. Ak sa nachádzate v situácií, keď rýchlo potrebujete peniaze, stačí vám spraviť pár klikov na internete a nemusíte nikam osobne chodiť.

TIP redakcie: Daň z hlavy a iné absurdné dane z našej histórie

Rýchle vybavenie

Okrem toho, že na vybavenie pôžičky online nemusíte navštevovať žiadnu pobočku, čas vám ušetrí aj samotný priebeh tohto procesu. Vyplnenie žiadosti vám potrvá pár minút a peniaze máte na účte už do niekoľkých dní – u niektorých poskytovateľov dokonca už do 24 hodín.

Možnosť porovnania pôžičiek

Internet ponúka okrem rýchlosti vybavenia ďalšiu výhodu. Je ňou možnosť porovnania online pôžičiek. Navštívte stránky jednotlivých bánk alebo nebankových poskytovateľov týchto služieb a porovnajte si podmienky. Výrazne vám to pomôže pri rozhodovaní – voľbou najvýhodnejšej ponuky ušetríte nejaké to euro.

Dnes sa to dá dokonca realizovať aj omnoho jednoduchšie. Netreba navštevovať webové stránky – stačí si vyhľadať online portál, ktorý poskytuje služby na porovnávanie jednotlivých ponúk.

Žiadny ručiteľ

Na poskytnutie pôžičky online nepotrebujete ručiteľa – zaobídete sa aj bez ručenia nehnuteľnosti. Niektorí poskytovatelia si nevyžadujú ani potvrdenie o výške príjmu.

Čo musím spĺňať, ak chcem požiadať o pôžičku online?

Podmienky poskytovania pôžičky online sa líšia od toho či o pôžičku žiadate v banke alebo u nebankových poskytovateľov. Rozdiely sú aj medzi jednotlivými poskytovateľmi týchto služieb.

Vo všeobecnosti sa však podmienky poskytnutia pôžičky online týkajú týchto základných oblastí:

Vek – ak sa rozhodnete pre pôžičku, musíte mať viac ako 18 rokov.

Občianstvo – žiadateľ musí byť občanom Slovenskej republiky.

Bankový účet – na poskytnutie pôžičky online potrebujete mať založený bankový účet, na ktorý vám po vyplnení žiadosti a schválení budú pripísané peniaze. Existuje však aj iná alternatíva – rýchle pôžičky bez potreby bankového účtu.

Zamestnanie – v súčasnosti máte možnosť požiadať o pôžičku online aj v prípade, že ste nezamestnaný, na dôchodku či materskej dovolenke.

Exekúcie – ak uvažujete nad pôžičkou online, nemali by byť na vás vedené žiadne exekúcie.

Register dlžníkov – je to zoznam, ktorý eviduje informácie o tom, koľko úverov dlžník čerpá, aká je výška splátok a úrokov, aká je nastavená doba splatnosti. Ak opakovane žiadate o pôžičku a v minulosti ste sa dopustili nejakého restu – napríklad neskorá splátka – nezúfajte. Aj napriek tomu máte možnosť požiadať o pôžičku online – musíte však počítať s istými obmedzeniami.

Myslíte si, že pôžička online je ideálnym riešením pre vás? Ak máte nejaké nejasnosti alebo potrebujete poradiť – využite kalkulačku, ktorá vám pomôže vypočítať optimálnu výšku pôžičky alebo kontaktujte niektorého z poskytovateľov.

Foto: Bigstockphoto

Prečítajte si tiež:

Poradíme vám kam na vysokú školu

Francúz žaluje Uber o 45 miliónov, pretože chyba v nastaveniach súkromia prinútila jeho ženu k rozvodu