Francúz žaluje Uber o 45 miliónov, pretože chyba v nastaveniach súkromia prinútila jeho ženu k rozvodu

Ohodnoť článok

Čo môže byť vzrušujúce ako epizódy seriálu “Chytiť Podvodníka”? Francúzsky podnikateľ podal žalobu vo výške neuveriteľných 45 000 000 $ na spoločnosť Uber, po tom ako chyba zdieľania jázd v aplikácii údajne povolila jeho žene prezrieť si trasy jeho ciest, a nakoniec ju doviedla k podozreniu, že jej bol neverný.

Uber zaplatí za neveru

Podľa francúzskeho denníka Le Figaro, muž tvrdil, že závada spôsobila aplikácii odosielať oznámenia, ako aj ďalšie dopravné informácie na telefón jeho manželky. Aj keď stále zostáva nejasné, čo spôsobilo túto poruchu, muž údajne v minulosti použil prístroj svojej ženy, aby sa prihlásil do Uber-u, ale telefón stále dostával oznámenia o jeho cestách aj dlho potom, čo sa z neho odhlásil.

Rezident Côte d’Azur teraz vyžaduje 45 miliónov dolárov od Uberu ako náhradu škody a vyhlasuje, že chyba v nastaveniach súkromia ho stála manželstvo. Počiatočné rokovania tohto prípadu sú naplánované na koniec tohto mesiaca. Hovorca Uber sa k otázke odmietol vyjadriť a pre Le Figaro povedal, že: “Uber verejne nekomentuje jednotlivé prípady, a to najmä tie, ktoré sa týkajú osobných záležitostí, ako je napríklad rozvodové konanie.”

Tip redakcie: Tim Cook jemne naznačil rozšírenú realitu. Chystá Apple niečo veľké?

Fellow French – príloha magazínu The Local sa zmienil, že používatelia Androidu by mali byť v bezpečí a zdá sa, že zraniteľné by mali byť iba “iOS verzie aplikácie aktualizovanej po 16. decembri.” Nie je to však prvýkrát, čo sa populárne dopravné aplikácie ocitli v spojitosti so špionážnymi účelmi. Už v decembri sa firma Uber dostala do ťažkostí potom, ako zamestnanci údajne zneužívali svoju moc na prehľad o vysoko postavených osobnostiach a politikoch, rovnako ako aj bývalých milencoch a priateľkách.

Zdroj: businessinsider.com