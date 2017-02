Tim Cook jemne naznačil rozšírenú realitu. Chystá Apple niečo veľké?

Ohodnoť článok

Nie je žiadnym tajomstvom, že „kultúra utajovania“ v spoločnosti Apple zakazuje prezradiť podrobnosti o pripravovaných produktoch aj tým, ktorí sú na najvyšších miestach vo firme. Ale, ako CEO Tim Cook už v minulosti často naznačil, existujú spôsoby, ako sa môžeme o nových produktoch Apple dozvedieť z narážok a jemných náznakov.

Rozšírená realita je niečo veľké

Podobne, ako kedysi vo svojich rozhovoroch Cook predpovedal záujmy spoločnosti realizovať sa v televíznom priestore, tak aj teraz robí to isté v prípade rozšírenej reality (AR). A ak posledné vyjadrenia môžeme vnímať ako jemné náznaky, tak možno odhalenie AR nie je až tak vzdialené. Najnovšie komentáre z rozhovoru, ktorý Cook poskytol novinám The Independent naznačujú, že Cook vníma AR ako zásadnú, revolučnú technológiu, podobnú ako smartphonu. „AR považujem za veľký nápad, rovnako ako smartphone. Smartphone je pre každého, nie je určený pre nejaký konkrétny trh či skupinu ľudí, je jednoducho pre každého. A myslím si, že AR je rovnako skvelým nápadom, je to naozaj obrovský krok vpred. Som z toho nadšený, pretože vecí, ktoré by sa za pomoci tejto technológie mohli uskutočniť, môžu zlepšiť mnoho životov. A je to zábavné.“

Cook ďalej vraví, že sa na AR pozerá skôr ako na kremík používaný v čipoch iPhonu, inými slovami, AR vníma ako “jadro technológie” a “nie ako produkt per se.” V septembri sa Cook vyjadril pre Good Morning America, že AR má v sebe väčší potenciál než virtuálna realita, pretože umožňuje, aby ľudia popri interakcii s technológiou zotrvali v reálnom svete, čo pri VR nie je možné.

Cook, dokonalý mystifikátor

Tieto vyjadrenia nie sú len tak náhodné. Apple, a Cook obzvlášť, vedia dokonalo hovoriť o „tajných“ plánoch, či tajných projektoch, bez toho, aby niečo jednoznačne potvrdili či naznačili. Tieto pripomienky smerujú priamo k investorom, analytikom a dychtivým fanúšikom Apple, a predznamenávajú, že práce na týchto technológiách už prebiehajú a oznámenie o ich vývoji môže prísť čoskoro.

Je totiž dobre známe, z ponúk práce a rôznych únikov, že spoločnosť má stovky zamestnancov, ktorí pracujú na aplikáciách AR a VR. Zatiaľ však nie je jasné, aký druh hardvéru alebo softvéru sa spoločnosť snaží vyrobiť. Viac ako pravdepodobné je to, že Apple vstúpi na trh AR technológiou podobnou projektu Tango Google. Avšak nemôžeme vylúčiť ani možnosť, že Apple sa zaujíma o vývoj headsetu alebo inteligentných okuliarov. Jedno je však iste, ak Cook udržiava dostatočnú frekvenciu výrokov o nejakej oblasti, tak čoskoro príde niečo nové.

Zdroj: theverge.com