Projekty rodinných domov: kedy je lepší katalóg a kedy originálny projekt?

Ohodnoť článok

Ak sa chystáte stavať rodinný dom, pravdepodobne ste sa už stretli s pojmom „katalógové projekty rodinných domov“. Zistite, kedy sa vám oplatí vybrať si svoj budúci dom v katalógu projekčnej kancelárie a kedy sa radšej vydať dlhšou cestou za domom na mieru.

Do výberu projektu rodinného domu by malo vstupovať niekoľko faktorov – váš rozpočet, predstava o budúcom bývaní, charakter pozemku a tiež to, aký nároční chcete byť pri navrhovaní detailov či energetickej náročnosti domu.

Katalógové projekty rodinných domov

Ide o jednoduchší, lacnejší a rýchlejší spôsob, ako sa dopracovať k projektu rodinného domu. Katalógy projekčných a architektonických kancelárií sú dnes plné funkčných, esteticky príťažlivých a dizajnových projektov. Problémom môže byť jedine to, ak máte príliš konkrétnu predstavu alebo zložitý pozemok.

Projekty v katalógoch sú zväčša navrhované na pozemky v rovine. Čo sa týka samotného projektu, každá zmena, ktorú na ňom chcete vykonať, sa priráta na konečný účet, ktorý zaň zaplatíte. Katalógové projekty rodinných domov sú ideálne pre zákazníkov, ktorí sa dokážu prispôsobiť – síce viete, koľko izieb, metrov štvorcových alebo podlaží chcete, avšak nemáte špecifické požiadavky pre detaily alebo náročnejšie riešenia.

Projekty z katalógu bývajú zväčša lacnejšie aj o 2000 eur, k dispozícii ich máte do dvoch týždňov a vďaka 3D vizualizáciám dopredu viete, čo kupujete.

Projekty domov na mieru

Projekty na mieru sú, logicky, drahšie ako tie z katalógu. Ich cena sa odvíja od štvorcových metrov budúcej zastavanej plochy a tiež od náročnosti zasadenia stavby na pozemok. Pokiaľ máte rovinatý a nenáročný pozemok, cena projektu bude nižšia. S príplatkami počítajte najmä vtedy, ak je pozemok na svahu alebo je príliš členitý.

Pokiaľ máte veľmi konkrétnu predstavu o vašom budúcom dome nielen čo sa týka počtu izieb a podlaží, ale aj v otázke špecifických detailov, zaujímavých riešení alebo nadštandardnej veľkosti domu, určite investujte do originálneho projektu. Ten architekt vypracúva od začiatku v spolupráci s klientom, pričom zoberie do úvahy vaše predstavy, rozpočet a to, aké možnosti ponúka pozemok. Nemusí ísť pritom len o jeho veľkosť alebo náročnosť, ale tiež aj o klimatické podmienky, v ktorých sa nachádza. Do projektu totiž vstupuje napríklad aj to, aké je snehové zaťaženie v oblasti či aká pôda leží pod pozemkom.

V katalógoch nájdete bungalovy aj poschodové domy

Súčasné trendy hovoria v prospech bungalovov, ktorých sa stavia veľmi veľa. Nejde pritom ani tak o nižšiu cenu, ale skôr o praktickosť takéhoto bývania. Bungalov je lacnejší ako dvojposchodový dom vtedy, keď je plocha základovej dosky a strechy menšia. Práve základy a strecha sú položky, ktoré sú na stavbe najnákladnejšie. Bungalovy sú praktické najmä pre mladé rodiny a starších ľudí kvôli bezbariérovosti.

Pokiaľ chcete mať v dome aspoň jedno podlažie a chceli by ste ušetriť za projekt, v katalógu si vyberiete tiež. V porovnaní bungalovu a poschodového domu s rovnakou metrážou sa cena za projekt nelíši. Rozdiel je vo výpočte cien za materiál – bungalov je v tomto prípade približne o 10 000 eur drahší.

Foto: Bigstockphoto

Prečítajte si tiež:

Nízkoenergetické bývanie a jeho výhody

Comments

comments