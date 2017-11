Prírodný neznamená bez chemických prísad. Rozdiel medzi prírodnými a organickými potravinami Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Na trhu už nejaký čas vládne boom zdravých potravín, predovšetkým takých, ktoré sa prezentujú buď ako organické alebo ako prírodné. Väčšina ľudí však nepozná skutočný rozdiel medzi organickými a prírodnými v presvedčení, že je to v podstate to isté. Náš článok vám pomôže pochopiť, v čom sa tieto dva pojmy odlišujú, a čím sa potraviny so spomínanými označeniami vyznačujú.

Prírodný verzus organický – jedno a to isté?

Medzi prírodnými a organickými potravinami je obrovský rozdiel. Obe pomenovania sa, nanešťastie, používajú tak často, že nikto zrejme nie je schopný v skutočnosti rozlíšiť, čo je čo. Pre ľudí, ktorí sa usilujú kupovať najlepšie a najzdravšie produkty na trhu, tak vzniká poriadny zmätok.

Rozdiel medzi prírodnými a organickými potravinami má pôvod v oficiálnom označení organických výrobkov, ktoré vydáva americké Ministerstvo poľnohospodárstva. V roku 2000 predstavilo svoje oficiálne stanovisko voči organickým potravinám, ktorých výroba je odvtedy pod prísnym dohľadom a riadi sa právnymi predpismi. Ku kritériám pre organické výrobky patrí pestovanie a chov bez syntetických hnojív a pesticídov (s niekoľkými vzácnymi výnimkami), antibiotík, ožarovania, genetickej modifikácie či rastových hormónov. Podľa Ministerstva poľnohospodárstva sa pojem organický vzťahuje na potraviny vyrobené v súlade so zákonom o výrobe organických potravín. Organický spôsob pestovania okrem toho zahŕňa podporu biodiverzity, biologických cyklov a biologickej aktivity pôdy.

Na druhej strane prírodné potraviny sa neriadia nijakým zákonom ani kritériami. Ministerstvo poľnohospodárstva síce vyžaduje uvádzanie zložiek potravín v poradí podľa ich koncentrácie, no na špecifikovanie množstva prírodných zložiek v potravinách s označením prírodné nejestvujú nijaké oficiálne požiadavky. Výrobky označené ako prírodné zvyčajne obsahujú menej konzervantov a chemických prísad ako ostatné druhy spracovaných potravín. Keďže však proces ich výroby neurčuje nijaký zákon, ani to nie je jednoznačné.

Kedy je výrobok organický

Skvelý príklad rozdielu medzi prírodným a organickým výrobkom je ovocná tyčinka. Ak obsahuje iba certifikované organické zložky, môže byť označená ako 100% organická. Ak má 95% organických zložiek, tiež sa môže uvádzať ako organická. V prípade, že sa v tyčinke nachádza 70% organických zložiek, môže sa označiť ako vyrobená z organických zložiek. Akékoľvek hodnoty pod 70% nemajú právo na označenie organická ani na oficiálnu pečať Ministerstva poľnohospodárstva. Tyčinky vyrobené predovšetkým z ovocia a orieškov však teoreticky môžu mať označenie prírodné, hoci obsahujú veľké množstvo rafinovaných cukrov, konzertantov a iných chemických prísad.

Čítajte tiež:

7 potravín, ktorými zaženiete chuť na sladké

Je vedecky dokázané, že týchto 11 potravín vám zlepší náladu

Aký je ideálny partner pre vaše znamenie zverokruhu

Zdroj: http://www.fitday.com/fitness-articles/nutrition/healthy-eating/the-difference-between-natural-foods-and-organic-foods.html