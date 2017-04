Je vedecky dokázané, že týchto 11 potravín vám zlepší náladu

Ohodnoť článok

Potraviny zlepšujúce náladu

Všetci sme už počuli, že jedno jablko denne je prevencia pred návštevou lekára. No istá americká štúdia zistila, že konzumácia ovocia a zeleniny môže skutočne zlepšiť duševné zdravie. Sledované subjekty hlásili zvýšený pocit šťastia po každej ďalšej porcii, ktorú v ten deň zjedli. Takže ak sa nabudúce budete cítiť deprimovane siahnite po niečom z tohto zoznamu.

Špenát

Tmavozelená zelenina je bohatá na kyselinu listovú a vitamín B, ktorý ovplyvňuje náladové neurotransmitery v mozgu.

Citrusy

Mandarínky, klementínky, pomaranče, grapefruity…všetky obsahujú veľa kyseliny listovej a vitamínu B, čo okamžite zdvihnú náladu.

Banány

Tri dôvody prečo by mali byť hlavnou zložkou vášho smoothie: draslík (zlepšuje mozgové funkcie), B6 (zvyšuje serotonín, ktorý upokojuje telo) a tryptofán (šťastnú aminokyselinu, ktorá reguluje náladu).

Mangold

Horčík vám okamžite dodá energiu a tiež zaženie depresiu. Navyše je to jedna z živín, ktorá chýba v priemernej diéte. Takže si nejakú osmažte ako bežnú prílohu.

Bobuľoviny

Pozdravte najlepšie sacharidy vôbec. Bobuľoviny zvyšujú hladinu glukózy čo znižuje podráždenosť.

Modré zemiaky

Keď pôjdete nabudúce na trh skúste sa popozerať po týchto pekných zemiakoch. Sú plné antioxidantov, ktoré znižujú zápal (známky zabijak nálady) a obsahujú jód, ktorý pomáha regulovať činnosť štítnej žľazy (tiež zodpovednú za vašu náladu).

Špargľa

Je zdrojom serotonínu, kyseliny listovej a enzýmov, ktoré odbúravajú alkohol. Áno, je to prírodný liek na opicu 🙂

Cherry paradajky

Dôvodom je lykopén, rastlinná živina rozpustná v tukoch, ktorá skutočne dokáže zastaviť vytváranie prozápalových látok, ktoré vedú k depresii.

Sladké zemiaky

Komplexné sacharidy (ako chutne zapečené hranolčeky) zvyšujú hladinu serotonínu, ktorý ma upokojujúce účinky na organizmus.

Avokádo

Kombinácia B vitamínov a draslíka zvyšuje hladinu serotonínu a znižuje krvný tlak.

Paprika

Potraviny bohaté na vitamín C môžu pomôcť zastaviť produkciu stresového hormónu kortizolu. Najviac C vitamínu má žlta paprika, po nej červená a zelená. Nakrájajte si túto chutnú zeleninu a pribaľte si ju do popoludňajšieho olovrantu.

