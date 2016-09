Ohodnoť článok

Slovenských potravín na pultoch našich obchodov stále ubúda. Koncom minulého roka to bolo iba necelých 40 %. Na porovnanie: v Rakúsku je podiel domácich potravín na trhu viac ako dvojnásobný. V iných krajinách Európy si zakladajú na tom, aby mali minimálne polovicu výrobkov z domova. U nás nadpolovičnú väčšinu prekonali len slovenské reťazce COOP a CBA. Najmenej našich potravín nájdete v Lidli.

Nejde len o čerstvosť a kvalitu domácich potravín, ale aj o podporu poľnohospodárstva, tvorbu pracovných miest, a tým aj podporu celej ekonomiky Slovenska. Globalizácia má veľa neodškriepiteľných výhod. No mnohé zahraničné, menej kvalitné potraviny k nim rozhodne nepatria. Slovákom pri nákupe najviac chýba naše ovocie, zelenina, mliečne a mäsové výrobky. Tie sa presúvaním zo zahraničia len znehodnocujú, a aby cestu vydržali, musia ich výrobcovia napumpovať konzervantmi. Áno, paradajky zo Španielska, kde majú na ich pestovanie lepšie podmienky, môžu vyzerať v potravinách lákavejšie, dokonca aj cena je prijateľnejšia, ale stačí ochutnať a porovnať to s tými našimi zo záhrady.

Za zvýšený podiel domácich potravín sme ochotní zaplatiť

V prieskume GfK sa viac ako 70 % opýtaných vyjadrilo, že by boli ochotní si za slovenskú kvalitu aj priplatiť. Na druhej strane sa ľuďom nepáči, že v obchodoch nie sú slovenské výrobky od tých zahraničných lepšie oddelené. Človek musí pri niektorých vynaložiť veľa úsilia, aby zistil, odkiaľ vlastne pochádzajú. Obchodným reťazcom sa viac oplatí objednávať potraviny od veľkých zahraničných dodávateľov, ktorí majú lepšie ceny. Ale ako sa hovorí: Náš zákazník, náš pán. Ak by ľudia začali uprednostňovať slovenské potraviny, reťazce by nemali na výber. Tento problém rieši už aj vláda, vyzerá to tak, že sa podniknú určité kroky na reguláciu dovozu aspoň niektorých typov potravín. U spotrebiteľov je však nutné podporiť ich výber aj marketingovou stratégiou a zvýšiť povedomie o výhodách kúpy domácich produktov. Na tomto má zásluhu SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora), ktorá sa venuje podobným kampaniam. Všetko však koniec koncov záleží na tom, čo si my v obchode vyberieme. Preto skúste nabudúce venovať nákupu v potravinách viac času a spravte si rýdzo slovenský nákup. Uvidíte, že budete príjemne prekvapení.

