Uvedomili si vážnosť situácie, alebo ide len o marketingový ťah vedúci k zvýšeniu popularity? Vláda si totiž dala námahu navštíviť hladové doliny a miestnym sľúbila nové pracovné miesta. Problémom je, že budú stáť poriadny balík peňazí a otázne ostáva, kto ich zaplatí.

Viac možností, hľadanie investorov a zníženie nezamestnanosti – práve to by malo pomáhať hladovým dolinám, ktoré už zopár rokov trápi problém s nedostatkom práce. Vie to aj vláda, ktorá sa túla Slovenskom, a na výjazdových rokovaniach mapuje situáciu v týchto lokalitách. Po posledných návštevách dokonca sľúbila nové pracovné miesta, no jej predstavitelia si asi nespočítali, o aké čiastky tým odľahčia štátny rozpočet.

Podpora pre okresy s vysokou nezamestnanosťou

Po sérii výjazdových rokovaní vlády bol predstavený spôsob, akým chce kabinet pomáhať pri znižovaní nezamestnanosti. Ide o „kúpu“ nových pracovných miest v hladových dolinách, za ktoré je štát ochotný aj zaplatiť, čo by obyvateľom okresov s najvyššou nezamestnanosťou na strednom a východnom Slovensku malo priniesť desiatky pracovných miest.

Prečítajte si porovnania dĺžky pracovných časov v Európe. Najmenej robia Nemci

Pracovné miesto za 41 000 €

Pomoc s vytváraním nových pracovných miest má jeden háčik, a tým sú dosť vysoké finančné náklady. Aktuálne informácie hovoria o sume okolo 41 000 €, ktorú musí štát vynaložiť, aby mal jeden človek v niektorom z daných regiónov prácu. Vzhľadom na to, že nové miesta boli prisľúbené vo viacerých okresoch, štátny rozpočet sa odľahčí o desiatky až stovky miliónov.

Prehľad investícií vo vybraných okresoch

Okres Výška podpory od štátu Celková investícia Svidník 46 miliónov € 63 miliónov € Sobrance 53,4 miliónov € 69 miliónov € Vranov nad Topľou 81 miliónov € 123 miliónov € Sabinov 57,9 miliónov € 79,8 miliónov € Trebišov 83 miliónov € 114,4 miliónov €

Výška finančnej podpory ešte narastie

Len po výjazdoch na východnom Slovensku bolo schválených viac ako 320 miliónov € a celková suma bude naďalej rásť, nakoľko pomoc vyžadujú aj ďalšie regióny. Poltár, Rimavská Sobota, Revúca či mierne napredujúca Čadca patria takisto k ohrozeným okresom, kde je nutné vytvárať nové pracovné miesta. Celkový objem investícií tak, pravdepodobne, presiahne pol miliardy eur.

Odborníci upozorňujú na predražené investície

Snaha o vytvorenie nových pracovných miest a rýchly postup vlády, ktorá už stihla schváliť finančný balík na tento účel, sa cení. Viacerí odborníci však upozorňujú, že ide o predražené investície, ktoré navyše nebudú využité celkom efektívne. Namiesto predražených pracovných miest odporúčajú skôr zlepšovať podnikateľské prostredie, vzdelávať uchádzačov a znižovať odvodové zaťaženie.

Zopár faktov o neefektívnosti investície:

za desiatky miliónov eur vznikne „len“ 15 000 pracovných miest

podobný počet miest vytvorí automobilka Jaguar za šestinu nákladov

medzi mladými z hladových dolín ostane viac ako 24 000 nezamestnaných

umelo vytvorené pozície budú mať životnosť len 12 až 18 mesiacov

Zdá sa, že vláda nemá v snahe prihrať si pár bodov k problému, ako míňať peniaze neefektívne a kúpa drahých pracovných miest bude ďalšou neprimeranou záťažou pre štátny rozpočet. Tento krok síce pomôže tisíckam nezamestnaným, no nepatrí k najšťastnejším riešeniam. Dúfajme, že to nebude len umelo nafúknutý pokus o zníženie nezamestnanosti, ale skutočne sa zlepší trh práce v hladových dolinách.

Číselné údaje v článku vyplývajú zo zdrojov na stránkach tasr.sk a aktuality.sk.

