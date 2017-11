6 spracovaných potravín, ktoré by ste mali vždy kupovať v organickej kvalite 5 (100%) 3 votes (100%)votes

Nedovoľte, aby boli nezdravé pesticídy cenou za vaše pohodlie.

V dokonalom svete by ste mali dostatok času aj zdrojov na to, aby ste si pripravili jedlo vlastnoručne. Nebudeme si však klamať! Popri práci a spoločenským povinnostiam sa len málokto z nás priblíži k dokonalosti hrdiniek či hrdinov filmového plátna. A tak smerujeme v supermarketoch rovno do uličiek s hotovými jedlami. Riskujete však zdravie zakaždým, keď siahnete po niečom viaczložkovom?

Chlieb

Hmyz miluje obilie, najmä to skladované v tmavých mlynoch. Pšenica, raž a ostatné zložky potrebné na výrobu chleba sa preto často postrekujú insekticídmi, konkrétne organofosfátmi, ktoré dávajú odborníci do priamej súvislosti s inteligenčnými problémami a syndrómom ADHD u detí. Americká Správa pre potraviny a liečivá pravidelne kontroluje úroveň organofosfátov u väčšiny pečiva a ostatných múčnych výrobkov, ako sú tortily, sušienky a podobne.

Podľa analýzy neziskovej výskumnej organizácie s názvom Organické centrum z roku 2012 obsahuje organický chlieb nielen oveľa menej pesticídov, ale aj spracovaných zložiek. V neorganické druhoch chleba je údajne oveľa viac konzervantov, zahusťovacích prostriedkov a iných rafinovaných múčnych prísad ako v organických bochníkoch.

Cereálie

Podľa testovania neziskového ústavu Cornucopia nie sú bežné, neorganické cereálie s pšeničnými zložkami iba plné fumigantov, ale aj geneticky modifikovaných prísad. Zložky, ktoré sa vyšľachťujú, aby odolali silným dávkam pesticídov, tvoria 50 až 100 percent obilia a sóje používaných v deviatich z testovaných druhov cereálií.

Omáčky na cestoviny

Americké Ministerstvo poľnohospodárstva objavilo v čerstvých paradajkách 35 rozličných zvyškov pesticídov, takže nie je nijakým prekvapením, že Agentúra pre ochranu životného prostredia nachádza pesticídy pravidelne v paradajkových omáčkach a iných spracovaných potravinách s paradajkovým základom, napríklad v kečupe či salse. Najbežnejší z nich, 2-chloroetyl linoleát poškodzuje nervy a pečeň.

Chuťovky a rýchle občerstvenie

Keďže sú ďalším potenciálnym zdrojom pšenice, v testovaných praclíkoch a sušienkach sa našli zvyšky organofosfátových pesticídov, presne ako v prípade chleba. Obzvlášť vysoké hodnoty zaznamenali grahamové sušienky, slané krekery a maslové krekery. Zemiakové hranolčeky tiež často obsahujú pesticíd s názvom chlórprofám, ktorý ničí nervy a pečeň. Strieka sa na požlt farbiarsky a sójové bôby, teda zdroje olejov, v ktorých sa vyprážajú niektoré druhy hranolčekov.

Čili v konzervách

Vyhnúť sa akýmkoľvek potravinám v konzervách je vždy dobrý nápad, bez ohľadu na to, či sú organické alebo nie. Vo väčšine z nich sa totiž nachádza škodlivá chemikália bisfenol A, ktorú odborníci spájajú s hormonálnymi problémami, srdcovými chorobami, cukrovkou a mnohými ďalšími chronickými ochoreniami. Podľa testov Agentúry pre ochranu životného prostredia je však čili obzvlášť dobrou živnou pôdou pre zvyškové pesticídy. Paradajky a fazuľa, ktoré sa v ňom nachádzajú, sa totiž silno postrekujú.

Zmrazené hotové jedlá

Ak sa niekedy potrebujete veľmi rýchlo najesť, voľte aspoň organické verzie zmrazených hotových jedál. Neorganické burrito či lazane totiž údajne obsahujú organofosfáty a pesticídy rovnakej triedy ako DDT. V organických zmrazených jedlách je okrem toho aj oveľa menej sodíka.

