Ako zaručene zbaliť každú babu

Pozrime sa teda na celú vec komplexne. Súhlasíme, že psychologické a komunikačné techniky sú naozaj veľmi dobrou pomôckou, o ktorú sa dá oprieť, avšak len v prípade, ak má chalan naozaj dobré komunikačné schopnosti. Problém nastáva vtedy, keď chalan predstiera, že je niekým iným ako v skutočnosti je (čo je vlastne základ všetkých „účinných“ návodov). Netreba zabúdať na jednu kľúčovú informáciu. A to, že ženy majú veľmi silne rozvinutú intuíciu a tá dokáže hravo odhaliť, kedy je chlap skutočne taký, ako hovorí a kedy sa na niečo hrá. A to je skutočný dôvod, prečo väčšina chalanov, ktorí používajú rady od rôznych „úspešných baličov“ zlyháva. Ďalšou veľmi podstatnou informáciou je prieskum, ktorý sa zameriava na názory žien ohľadne správania sa a výzoru ich vysnívaného partnera.

Tieto výskumy opakovane dokazujú, že ženy hľadajú muža, ktorý je mužom. To znamená, že nie je príliš zameraný na svoj vzhľad, na to ako pôsobí ani na to ako rozpráva a čo rozpráva. Hľadajú autentických mužov, z ktorých je cítiť, že sú mužmi. Dokážu byť žene oporou, pôsobia sebavedome a dokážu ju ochrániť. Zaujímavé je sa pozrieť aj na to, ako v prírode prebieha proces selekcie (výberu) partnera samičkami. V prírode zvierat sa všetko deje na základe inštinktov, ktoré sme do veľkej miery zdedili aj my. Už v minulom storočí vedecké výskumy potvrdili prítomnosť prírodných látok, ktoré sú na báze hormónov a nazvali ich feromóny. Sú to látky pomocou ktorých prebieha podvedomá selekcia partnerov v prírode, ale aj u nás, ľudí. Keď sa pozrieme na ďalší psychologický výskum zistíme, že až 90% žien nevie povedať, podľa čoho si vyberá svojho partnera. Samozrejme, že majú určité kritéria, ale v rozhodujúcom okamihu, keď sú vystavené výberu na ne zabúdajú a opätovne sa vracajú k intuícii, ktorá je pre ne tak povestná. A tu sa dostávajú na scénu spomínané feromóny, ktoré sú „podvedomým žolíkom“ na trhu. Ponúkame vám jeden z najkvalitnejších feromónových parfémov.

Magnetifico selection Men

Afrodiziakálny parfém pôsobí na prírodnej báze. Feromóny sú látky, ktoré prirodzene vylučujeme a dokážu vytvárať žiadostivosť u opačného pohlavia. Parfém obsahuje feromóny, ktoré sú tu pridané a podvedome ovplyvňujú ženské pohlavie. Ďalšou výhodou je, že nikto nespozná, že takýto parfém používate, pretože vonia úplne prirodzene, sviežo, mužsky. Výsledky sú overené veľkým počtom klientov, ktorí ho používajú v bežnom živote. Čiže ak sa nechcete spoliehať na techniky, ktoré nie sú overené, ale miesto toho chcete pôsobiť sebaisto, príťažlivo a neodolateľne, určite vyskúšajte prípravok Magnetifico selection.

Dovolíme si teda zhodnotiť, že aj napriek tomu, že psychologické a komunikačné techniky vedia pomôcť v balení dievčat, je jasné, že tieto techniky mužov nenaučia pôsobiť sebavedome, charizmaticky a prirodzene. Parfém Magnetifico obsahujúci feromóny podvedome ovplyvňuje ženské pohlavie a nenápadne vytvára mužovi náskok pred ostatnými.

