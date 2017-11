Aký je ideálny partner pre vaše znamenie zverokruhu Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Láska sa dá, samozrejme, nájsť rôznymi spôsobmi. Buď sa jednoducho trafíte do čierneho, zoznámia vás spoloční priatelia alebo do seba doslova narazíte – spadne vám niečo z ruky a pri dvíhaní sa vám stretnú pohľady. Podľa nás je však pravá láska napísaná vo hviezdach. Ak ste teda momentálne nezadaní, pripravení pustiť sa do vzťahu alebo v hlave analyzujete svoju súčasnú polovičku (čo nie je nijaká hanba), prečítajte si, koho by ste mali naozaj hľadať – podľa zverokruhu.

Vodnár (20. január –18. február): Lev alebo Škorpión

Máte podnikavého ducha a neustále vyhľadávate dobrodružstvá. Preto potrebujete partnera, ktorý bude stáť po vašom boku, nech sa deje čokoľvek. Hľadajte neúnavne oddaných Škorpiónov, ktorí vás podporia aj pri tých najšialenejších a najpochabejších nápadoch. Vaša inteligencia sa dokonalo hodí k ich hĺbke a otvorenosti, svojou schopnosťou riešiť problémy ich zase udržíte na uzde. Iná dokonalá kombinácia? Levy a ich srdečná osobnosť ale aj odvaha, ktorá sa vymyká spoločenským normám rovnako ako vy. (Tradičná svadba v bielom? To nie je nič ani pre jedného z vás.)

Ryby (19. február – 20. marec): Rak alebo Býk

Medzi vaše najväčšie prednosti vo vzťahoch patrí empatia a emočná otvorenosť. Najlepšie sa vám bude dariť s podobným partnerom. Hľadajte súcitných Rakov, ktorí vedia pozorne počúvať, taktne prezentovať vlastné názory a vašu vášeň pre romantiku budú jednoducho zbožňovať. Nebudú im prekážať ani rozhovory o pocitoch, ku ktorým vás to často ťahá. Ich starostlivá povaha je pre vás tiež veľkou výhodou, pretože prehnaná citlivosť vás môže sem-tam naviesť na nesprávne žiarlivostné chodníčky. Neprehliadajte však ani Býkov. Aj oni si presne ako vy nadovšetko cenia dlhotrvajúcu lásku. S býčou odhodlanosťou vás zase dotlačia do najlepších možných výsledkov (v práci i osobnostne) tak, ako by to nedokázal nikto iný.

Baran (21. marec – 19. apríl): Strelec alebo Váhy

Tvrdohlaví a spontánni Barani prirodzene ladia s vyrovnanými Váhami, ktoré sú schopné podporiť ich neuveriteľne pokojným spôsobom a pribrzdiť ich, aby sa najprv pozreli pred seba, až potom bezhlavo skákali do dobrodružstiev. Ich racionalita skrotí vašu impulzívnosť a vaša nákazlivá energia ich zase udrží v strehu a spokojnosti. Strelec sa dokonalo hodí k vášmu iskrivému zápalu pre život. (Máte chuť dať výpoveď v práci a prebrázdiť celú krajina na karavane? Toto bude zásah!) Nezabudnite však, že niekto musí byť aj dospelý. Skôr než odsuniete opatrnosť bokom, spravte si teda inventúru v plánoch.

Býk (20. apríl –20. máj): Panna alebo Rak

V metodickej Panne nájdete partnera, pre ktorého sú dôležité rovnaké veci – stabilita, oddanosť a racionálny prístup k problémom. Úprimný vzťah s takouto spriaznenou dušou bude pre vás veľmi osviežujúci. Rak s rovnakým zmyslom pre spoľahlivosť a záľubou v domácich potešeniach (večer pri seriáloch namiesto koktailového večierku) je pre vás tiež skvelou voľbou. Jeho jemná a starostlivá povaha si poradí s vašou tvrdohlavosťou a vaša rozhodnosť a neoblomnosť mu zase pomôžu pri rozvíjaní vlastného potenciálu.

Blíženci (21. máj –20. jún): Vodnár alebo Strelec

Pri vašej bezstarostnej povahe a množstve záujmov vás nič nerozčúli viac ako prehnane citovo naviazaný partner. Ktokoľvek, kto by podceňoval vaše vzťahy s okolím či kreatívne ciele, má jednoducho smolu. Vodnári si vážia slobodu rovnako ako vy a preto sú pre vás ideálni. Obaja si uvedomujete, že tajomstvo zdravého vzťahu spočíva v spoločne trávenom čase. Neodpisujte však ani Strelcov. Ich vášeň pre život a „akčný“ duch sa k vám hodia dokonalo. Život s vami dvomi je jedna veľká párty – presne podľa vašich predstáv.

Rak (21. jún – 22. júl): Škorpión alebo Kozorožec

Škorpióni majú podobne ako milujúce raky srdce na dlani. Citovo a romanticky otvorení Škorpióni vás nikdy nebudú ignorovať a vždy pri nich budete vedieť, na čom ste. Jednoducho povedané, vaše túžby a potreby sú predurčené k vzájomnej zhode. Kozorožce vás zase so svojím odhodlaným prístupom bude pravidelne vyťahovať z ulity a vaša srdečnosť zmierni ich tendenciu k výbušnosti. Jednoducho to bude fungovať.

Lev (23. júl –22. august): Vodnár alebo Baran

Prirodzene zvedaví Vodnári so záľubou v prejavovaní náklonnosti vám poskytnú pozornosť, po ktorej túžite bez toho, aby ste o to museli žiadať. Vaša nebojácna osobnosť zase na oplátku pobaví a očarí ich prahnúcu dušu. Iné ideálne spojenie? Baran s podobnou sebadôverou a energiou vám vytvorí pozitívne a vzrušujúce prostredie, po akom obaja túžite. A ako sa najlepšie vyhnete konfliktom medzi egami? Bezvýhradnou vzájomnou podporou pri všetkom, do čoho sa pustíte.

Panna (23. august –22. september): Ryby a Kozorožec

Aký je kľúč k dlhodobému partnerstvu? Rovnaké hodnoty a predstavy o budúcnosti. Pedantní Kozorožci sústredení na úspech vám pri predieraní sa životom poskytnú ideálnu podporu či rady. Môžete si spolu odškrtávať splnené ciele. Bolo by však nezodpovedné nespomenúť potenciálne výhodné spojenie medzi Pannou a Rybami. Obaja máte silnú schopnosť súcitiť s druhými a nemáte problém uprednostniť šťastie spriaznenej duše pred vlastným. Zasnené Ryby vám okrem toho pomôžu uvoľniť sa, keď treba – hoci iba trochu.

Váhy (23. september –21. október): Blíženci alebo Baran

Hlavným znakom spojenia Váh a Blížencov sú dobré mravy. Obaja máte skvelé sociálne zručnosti a ľudia vás jednoducho milujú (Blížencov pre bezprostredný šarm, Váhy pre pozitívnu, vyváženú energiu). Kontakt s rodinou či priateľmi je pre vás rovnako dôležitý, takže potreba tráviť čas aj s niekým iným ako s partnerom nebude končievať hádkami. Ste na tom totiž rovnako. Barani sú prekvapivo tiež ideálnou voľbou pre Váhy. Svojou stabilitou utlmia vašu výbušnosť, energiou zase podporia váš humor. Protiklady sa priťahujú, to vieme všetci.

Škorpión (22. október –21. november): Vodnár a Rak

Všetko (malé aj veľké) vnímate veľmi intenzívne a máte tendenciu stiahnuť sa, keď vás niečo prevalcuje alebo sa vám znepáči. Vodnári sú pre vás so svojím intelektom a skvelými komunikačnými zručnosťami dokonalým protiliekom. Dodajú vám odvahu rozprávať aj analyzovať problémy. Na oplátku ich zase upúta vaša vášeň a dôkladnosť. Rak je pre vás tiež skvelou voľbou. Pri vašej citlivej povahe a tendencii cúvnuť, ak vás niekto prehliada, sa nemusíte ničoho báť. Obaja ste totiž rovnako oddaní, vytrvalí a vážite si romantické partnerské spojenie.

Strelec (22. november – 21. december): Blíženci alebo Baran

Je ťažké dychtivo objavovať svet, ak nemáte rovnako zanieteného partnera. Preto sú pre vás, najväčšieho kočovníka zverokruhu ideálnou voľbou Barani. Budú vás podporovať aj pri rozhodnutiach, ktoré by vykoľajili väčšinu párov (napríklad ak z hodiny na hodinu dáte výpoveď v práci, ktorá vás nebaví). Vzťah s Blížencami je tiež dobrý nápad. Vďaka tolerantnosti a otvorenosti voči akejkoľvek zábave sú dokonalými spoločníkmi. Ak sa však vaša myseľ vyberie ozaj priďaleko, rýchlo vás vrátia späť do reality. Spojenie toho najlepšieho z vašich dvoch svetov je zárukou úspechu.

Kozorožec (22. december –19. január): Rak alebo Býk

Nie je vôbec prekvapivé, že „rohaté“ znamenia zverokruhu sa k sebe dokonalo hodia. Obaja ste z rovnakého cesta. Praktickosť a usilovnosť výmenou za usporiadaný život podľa filozofie, ktorej sa obaja držíte. Skutočná krása však spočíva v dokonalej súhre vašich protikladov – vy dodáte Býkovi odvahu stanoviť si vyššie ciele a on vám svojou zmyselnosťou vnesie do života uvoľnenie a nadhľad. Rak je pre vás napodiv tiež dokonalým partnerom. Pri jeho zmysle pre lásku a starostlivosť si môžete dovoliť byť zraniteľní, čo prinesie najnapätejšiemu znameniu zverokruhu obrovskú úľavu a pocit šťastia.

