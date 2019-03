10 rád ak sa chystáte fitko navštíviť prvý krát Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Je tu nový rok a s ním aj množstvo predsavzatí. Mnohí z nás s odhodlaní tento rok konečne niečo spraviť so svojím telom – zdravie je len jedno a ani také tehličky na bruch nie sú na zahodenie. Čo však, keď ste v posilňovni nikdy neboli?

Choďte tam s niekým skúseným

Najhoršia časť prvej návštevy posilňovne je zamestnanec, ktorý sa vám snaží nanútiť drahé a mätúce produkty a kontrakty a predstavuje vám trénerov, ktorí sa vám snažia predať drahú sériu hodín. Namiesto toho so sebou vezmite skúseného kamaráta, ktorý je už členom posilňovne. Ten vám môže ukázať, kde sa všetko nachádza, pomôcť s prvými tréningami, odporučiť vedené hodiny a celkovo vám pomôže cítiť sa príjemnejšie.

Využite sedenia zadarmo

Ak ste sa stali členom posilňovne, možno s tým získate výhody ako je sedenie s trénerom. Ak ste dostali takú ponuku, určite ju využite. Pravdepodobne za tým bude snaha spraviť z vás pravidelného klienta. Ak to potrebujete a hľadáte, možno to za to bude stáť. A ak nie, toto prvé sedenie vám aspoň ukáže cvičenia, v ktorých môžete následne pokračovať sami.

Príďte v dobe slabej prevádzky

Tesne po práci je posilňovňa väčšinou plná ľudí, ktorí zaberú každý stroj a každé voľné miesto na podlahe. Preto skúste prvý raz prísť v menej frekventovanom čase, ideálne počas bežných pracovných hodín.

Prineste si zámok

Možno sa počas prvej návštevy budete chcieť prezliekať a sprchovať až doma. Aj tak ale budete potrebovať miesto na odloženie kľúčov, peňaženky a telefónu (nenechávajte si ich v aute, parkoviská pri posilňovniach sú ľahkým terčom pre zlodejov). Pravdepodobne budú mať kabínky na mieste zámky, ale kým si nie ste istí, nie je zlé poistiť sa.

Vezmite si uterák

S posilňovňou sa spája pot, váš aj cudzí. Po použití stroja ho pretrite a ideálne si všade podložte uterák. V posilňovniach sa baktérie šíria veľmi ľahko. Nenapomáhajte tomu aj vy.

Nenoste so sebou telefón

Zamknite si telefón v skrinke. Nič nepokazí sústredenie sa na cvičenie tak, ako neustála kontrola, či sa vám niekto neozval. Ak máte telefón položený pri sebe na zemi, tiež vám hrozí, že budete musieť čoskoro vymieňať prasknutú obrazovku. Ak naozaj mobil potrebujete so sebou, používajte ho len na počúvanie hudby a neotravujte ostatných cvičiacich neustálym fotením sa a telefonovaním.

Pripravte si plán

Ak so sebou nemáte niekoho skúsenejšieho, dopredu si pripravte cvičebný plán, pokojne si ho aj zapíšte. Na prvý raz stačí niekoľko jednoduchých cvičení, ktoré vás naštartujú.

Choďte na hodinu spinningu

Ak ste aj v posilňovni ešte nikdy neboli, pravdepodobne zvládnete jazdiť na stacionárnom bicykli. Spoločná hodina spinningu je dobrý spôsob, ako si vyskúšať vedené hodiny a zároveň ich prispôsobiť svojim schopnostiam. Inštruktor sedí pred vami a zadáva inštrukcie ohľadom rýchlosti a záťaže. Tieto si ale môžete prispôsobiť vlastným schopnostiam. Prineste si uterák, fľašu vody a sadnite si dozadu. Tak sa na vás nik nebude pozerať a môžete cvičiť bez obáv.

Buďte ohľaduplní

Ak vaše cvičenie zahŕňa tri sety na stroji a niekto pri vás čaká, spýtajte sa, či sa s vami nechce striedať. Ak používate kardio stroje ako stacionárny bicykel alebo bežiaci pás a posilňovňa je plná, neprekročte na ňom 30 minút.

Správne sa oblečte

V posledných rokoch sa oblečenie v posilňovniach veľmi zmenilo. Norma pre ženy je tesné, priliehavé oblečenie, muži si môžu dovoliť byť konzervatívnejší. Ak máte pár kíl navyše, dajte si bežné, ale nie veľmi voľné tričko.

Čítajte tiež:

10 školáckych chýb, ktoré robíte v posilňovni

Čo robiť, ak máte v zime extrémne suchú pokožku

Tip na nealkoholický kokteil na január – Kokteil z ružovej vody, jablka a rebarbory

Zdroj: https://www.mensfitness.com/training/workout-routines/10-things-do-if-youve-never-been-gym