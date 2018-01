Čo robiť, ak máte v zime extrémne suchú pokožku Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Trápia vás šupiny, popraskané pery a svrbiaca pokožka? Máme pre vás zopár trikov, ako sa pred týmito nepríjemnosťami v zime chrániť.

Jednou z úloh kože – nášho najväčšieho orgánu – je zadržiavať v tele vodu. V zime sa jej to však veľmi nedarí. Prečo?Studený vzduch je suchší než teplý. Ak je suchší než vaša pokožka, „ukradne“ vám z nej aj posledné zvyšky vody. Poryvy studeného vetra vás zbavia prirodzených olejov, a je to – bolestivo suchá pokožka je na svete. A čím suchšia pokožka, tým horšie to bude. Ako sa teda so zimou popasovať?

Hydratujte

Dehydratácia neprospieva ničomu vo vašom tele. Samotným pitím vody pokožku nenapravíte, ale ak piť nebudete, rozhodne jej neprospejete. Zaobstarajte si zvlhčovač vzduchu alebo na radiátor položte misku s vodou. Nezabudnite so sebou nosiť fľašu s vodou.

Pozor na horúcu vodu a agresívne mydlá

Zima a horúci kúpeľ idú k sebe… no vaša pokožka má na to iný názor. Skúste postupne znižovať teplotu vody. Ak sa horúcej sprchy neviete vzdať, umývajte si v studenšej vode aspoň ruky.

V zime by ste tiež nemali požívať agresívne gély na tvár s pílingom alebo proti akné. Tie totiž zbavia pokožku všetkých olejov a nechajú ju napospas zime bez ochrany. Poobzerajte sa po prípravkoch s pridaným zvlhčovačom, najlepšie určených pre citlivú pokožku.

Používajte vazelínu

Presnejšie povedané, zvlhčovacie krémy s obsahom okluzív, ako je napríklad vazelína. Tá vytvorí fyzickú bariéru medzi pokožkou a prostredím a nedovolí tak vode „ujsť do sveta“.

Používajte tieto krémy najmä večer po sprche. Cez deň zvoľte niečo s ľahšou konzistenciou.

Krémujte sa počas celého dňa

V práci asi ťažko budete môcť sedieť s vazelínou na tvári, no to neznamená, že by ste nemali používať krémy vôbec. Stavte na ľahký, neparfumovaný zvlhčovací krém (parfumy môžu podráždiť pokožku) s ochranným faktorom.

V skratke: pravidelne sa krémujte, ideálne vtedy, keď máte mokrú pokožku. Po každom umytí rúk si na ne dajte mlieko alebo krém na ruky. Balzam na pery používajte vždy, keď máte potrebu obliznúť sa. Snažte sa vyhnúť ľadovému vetru a neseďte priamo pred zdrojmi sálavého tepla (krb, radiátor). Vaša pokožka sa vám odmení.

Čítajte tiež:

Tip na nealkoholický kokteil na január – Kokteil z ružovej vody, jablka a rebarbory

5 najväčších mýtov o ženách, ktoré podvádzajú

Zdroj: https://www.popsci.com/winter-dry-skin-tips#page-3