Poznáte svoje vychádzajúce znamenie

Ascendent alebo vychádzajúce znamenie

O svojom znamení zverokruhu zrejme viete veľa. Viete však, čo je to ascendent alebo vychádzajúce znamenie? Podľa astrológie sa určuje na základe toho, aké súhvezdie sa objavilo na východnom horizonte, keď ste sa narodili. Naznačuje, akú tvár ukazujete svetu a aký z vás majú ľudia prvý dojem.

Ascendent Vodnár

Vaša najpútavejšia vlastnosť je optimizmus. Väčšinou je úprimný, no niekedy ste pozitívny jednoducho preto, lebo tak chcete byť vnímaný. Veď načo si kaziť povesť tým, že priznáte, aká gýčová bola podľa vás nedávna svadba vášho známeho? Najlepšia svadba, na akej ste kedy boli!

Ascendent Ryby

Vždy hovoríte, že vám je jedno, kam pôjdete a čo budete robiť – aj keby sa vám navrhovaný plán vôbec nepozdával. Je pre vás dôležité byť prispôsobivý a citlivý voči potrebám iných, a to niekedy aj na vlastný úkor.

Ascendent Baran

Srší z vás sebaistota a sila, a to najmä pri stretnutí s novými ľuďmi. Vaša dominantná energia slúži ako sociálne brnenie, ktoré viete naozaj dobre nosiť.

Ascendent Býk

Pôsobíte pokojne a vyrovnane. Vždy máte naporúdzi rozumné rady, hoci sami sa nimi nie vždy riadite.

Ascendent Blíženci

Ľudia vás vnímajú ako veselých a „ukecaných“ optimistov. Hoci často organizujete večierky a žúry, niekedy by ste len radi zostali doma a pozerali filmy. Nemôžete si však pomôcť – obklopovanie sa ľuďmi je pre vás nevyhnutné.

Ascendent Rak

Vyžaruje z vás teplo, milota a jemnosť. Niekedy pôsobíte placho, no nikdy na nikoho neurobíte zlý dojem. Máte v sebe zrejme aj temnú stránku, no ani za svet ju neukážete verejnosti.

Ascendent Lev

Viete neuveriteľne komunikovať, ste výrečný, emotívny a dynamický rozprávač. Viete povedať vtip a prerozprávať zábavnú historku. Nie ste lev na plnej čiare, ale čo sa týka sociálnych zručností, ste naozaj kráľom spoločenskej džungle.

Ascendent Panna

V neznámych sociálnych situáciách sa inštinktívne držíte v ústraní, odkiaľ všetko pozorujete a analyzujete. Aj keď navonok možno pôsobíte chladne, pri rozhovore tvárou v tvár každý zistí, aký ste pod povrchom príjemný a zábavný.

Ascendent Váhy

Pri spoločenských udalostiach žiarite a máte dar dodať ľuďom pocit výnimočnosti. Ste zvedavý, prístupný a pozitívny. Keď vojdete do miestnosti, celá sa rozžiari.

Ascendent Škorpión

Pri nových ľuďoch si držíte imidž tajomného „drsňáka“, a to často podvedome. Riadite sa filozofiou, že vašu pozornosť a pravú stránku si človek musí zaslúžiť. Kým to funguje, načo by ste svoju stratégiu menili?

Ascendent Strelec

Hoci ste mimoriadne milý človek, nekladiete si servítku pred ústa a váš humor a názory môžu spočiatku pôsobiť cez čiaru. Ste taký priamy, že to hraničí s drzosťou. Niektorých ľudí to odradí, ale s takými sa aj tak nechcete stýkať.

Ascendent Kozorožec

Pôsobíte ako extrémne organizovaný človek so zmyslom pre detail. Na verejnosti ste vždy vkusne upravený a nikdy nemeškáte. Ironické je, že najšťastnejší ste v teplákoch a bez naplánovaného programu.

Zdroj: https://www.purewow.com/wellness/rising-sign-zodiac-definition